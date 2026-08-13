"Neftchi" va "Paxtakor" Elita ligada: yulduzlar O‘zbekistonga keladimi?
OFK Chempionlar ligasi Elita turnirining G'arbiy mintaqasida O'zbekiston sharafini «Neftchi» va «Paxtakor» himoya qiladi, ular mos ravishda 2-savatcha va 4-savatchadan joy olgan. 18 avgust kuni o'tkaziladigan qur'ada jamoalarning raqiblari aniqlanadi va ular orasida «Al-Ahli», «Al-Nasr», «Al-Hilol», «Al-Qodisiya» hamda «Al-Ittihod» kabi Saudiya klublari bo'lishi mumkin.
O‘zbekiston klub futboli uchun bu mavsum odatdagidan ancha qiziq o‘tishi kutilmoqda. OFK Chempionlar ligasi Elita turnirining G‘arbiy mintaqasida mamlakatimiz sharafini bir emas, ikki klub — «Neftchi» va «Paxtakor» himoya qiladi.
Eng katta intriga esa oldinda: turnirda Saudiya Arabistonining bir qator qudratli klublari qatnashyapti. Demak, qur’a natijasiga qarab jahon futboli yulduzlarini Farg‘ona yoki Toshkentda ko‘rish imkoniyati paydo bo‘lishi mumkin.
Barcha savollarga 18 avgust kuni o‘tkaziladigan qur’a javob beradi.
O‘zbekistondan ikki klub — qiziqish ham ikki baravar
OFK Chempionlar ligasi Elita turnirining G‘arbiy mintaqasida 16 ta jamoa ishtirok etadi.
Ular orasida O‘zbekistonning ikki vakili bor:
«Neftchi» — 2-savatchada.
«Paxtakor» — 4-savatchada.
Buning o‘ziyoq o‘zbekistonlik muxlislar uchun mavsum intrigasini keskin oshiradi.
Farg‘onada ham, Toshkentda ham Osiyoning eng kuchli klublariga qarshi katta futbol kechalari bo‘lishi mumkin.
Saudiya klublari ro‘yxati o‘ziyoq hammasini aytib turibdi
Turnirning G‘arbiy mintaqasida Saudiya Arabistonidan bir nechta nomdor jamoalar ishtirok etadi:
«Al-Ahli», «Al-Nasr», «Al-Hilol», «Al-Qodisiya» va «Al-Ittihod».
Ular turli savatchalarga joylashtirilgani sabab «Neftchi» va «Paxtakor» uchun Saudiya klublaridan biri yoki bir nechtasiga qarshi o‘ynash ehtimoli juda yuqori.
Bu esa oddiy klub uchrashuvidan ko‘ra kattaroq voqeaga aylanishi mumkin.
Chunki Saudiya chempionati so‘nggi yillarda jahon futbolidagi mashhur o‘yinchilarni o‘ziga jalb qilib kelmoqda. Agar qur’a ulardan birini O‘zbekiston klubiga mehmon sifatida bersa, Osiyo futbolidagi katta yulduzlardan ayrimlari Toshkent yoki Farg‘ona maydoniga tushishi mumkin.
«Neftchi»ni kimlar kutib turishi mumkin?
Farg‘onaliklar 2-savatchadan joy olgan.
1-savatchada «Al-Ahli», «Al-Ayn», «Al-Sadd» va «Istiqlol» kabi jamoalar bor. 3-savatchada esa «Al-Garafa», «Traktor», «Al-Hilol» va «Al-Vasl» joylashgan.
4-savatcha ham juda qiziq: bu yerda «Al-Shamal», «Al-Qodisiya», «Al-Ittihod» va «Paxtakor» bor.
Shuning o‘zi «Neftchi»ning oldida qanday darajadagi raqiblar turganini ko‘rsatadi.
Agar Saudiya grandi Farg‘onaga safar qilishi aniqlansa, shahardagi o‘yin mavsumning eng katta sport voqealaridan biriga aylanishi shubhasiz.
«Paxtakor» uchun ham supero‘yinlar ehtimoli katta
«Paxtakor» 4-savatchadan qur’aga kiritiladi.
Toshkentliklar uchun ehtimoliy raqiblar orasida nafaqat Saudiya klublari, balki BAA, Qatar, Eron, Iroq va boshqa mamlakatlarning yetakchi jamoalari ham bor.
Ayniqsa 1–3-savatchalardagi nomlarga qaralsa, «Paxtakor»ning uy uchrashuvlari ham muxlislarga katta afisha va’da qilmoqda.
Osiyoning eng kuchli klublari Toshkentga kelishining o‘zi mahalliy chempionatdan butunlay boshqa muhit yaratadi.
Har bir klubni 8 ta o‘yin kutadi
Yangi formatning yana bir muhim jihati — har bir ishtirokchi 8 ta tur o‘tkazadi.
Shundan:
Format
Soni
Uy uchrashuvlari
4 ta
Safar uchrashuvlari
4 ta
Jami
8 ta
Qur’a
18 avgust
1-tur
14–15 sentyabr
Demak, «Neftchi» muxlislari Farg‘onada to‘rtta xalqaro o‘yin, «Paxtakor» ishqibozlari esa Toshkentda to‘rtta katta Osiyo kechasini ko‘rish imkoniga ega bo‘ladi.
Qaysi raqiblar O‘zbekistonga kelishi esa qur’adan keyin ma’lum bo‘ladi.
Farg‘onami yoki Toshkent — yulduzlar qayerga keladi?
Hozir muxlislar uchun eng qiziq savol aynan shu.
«Al-Nasr» tushadimi?
«Al-Hilol»mi?
«Al-Ahli»mi?
Yoki «Al-Ittihod» va «Al-Qodisiya»dan biri?
Balki Saudiyaning nomdor klublari bir mavsumning o‘zida ham Farg‘ona, ham Toshkentga kelar.
Hozircha ssenariylar ko‘p. Ammo 18 avgustdan keyin taxminlarga hojat qolmaydi.
O‘zbekiston klub futboli uchun katta imkoniyat
Bu ishtirok faqat muxlislar uchun tomosha emas.
«Neftchi» va «Paxtakor»ning Osiyoning eng kuchli klublariga qarshi muntazam o‘ynashi futbolchilar uchun katta tajriba, klublar uchun xalqaro obro‘ va O‘zbekiston chempionati uchun qo‘shimcha e’tibor olib kelishi mumkin.
Eng muhimi, bu safar O‘zbekiston muxlislari Osiyo Elita ligasini chetdan kuzatmaydi.
Ikkita jamoamiz maydonda bo‘ladi. To‘rtta o‘yin Farg‘onada, to‘rtta o‘yin Toshkentda o‘tishi mumkin va ularning orasida yillar davomida esda qoladigan katta futbol kechalari paydo bo‘lishi ehtimol.
Endi faqat 18 avgustni kutish qoldi.
Siz «Neftchi» va «Paxtakor»ga qaysi klublar tushishini xohlardingiz? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…