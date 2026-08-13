"Neftchi" va "Paxtakor" Elita ligada: yulduzlar O‘zbekistonga keladimi?

·62·Sport
"Neftchi" va "Paxtakor" Elita ligada: yulduzlar O‘zbekistonga keladimi?
Qisqacha

OFK Chempionlar ligasi Elita turnirining G'arbiy mintaqasida O'zbekiston sharafini «Neftchi» va «Paxtakor» himoya qiladi, ular mos ravishda 2-savatcha va 4-savatchadan joy olgan. 18 avgust kuni o'tkaziladigan qur'ada jamoalarning raqiblari aniqlanadi va ular orasida «Al-Ahli», «Al-Nasr», «Al-Hilol», «Al-Qodisiya» hamda «Al-Ittihod» kabi Saudiya klublari bo'lishi mumkin.

O‘zbekiston klub futboli uchun bu mavsum odatdagidan ancha qiziq o‘tishi kutilmoqda. OFK Chempionlar ligasi Elita turnirining G‘arbiy mintaqasida mamlakatimiz sharafini bir emas, ikki klub — «Neftchi» va «Paxtakor» himoya qiladi.

Eng katta intriga esa oldinda: turnirda Saudiya Arabistonining bir qator qudratli klublari qatnashyapti. Demak, qur’a natijasiga qarab jahon futboli yulduzlarini Farg‘ona yoki Toshkentda ko‘rish imkoniyati paydo bo‘lishi mumkin.

Barcha savollarga 18 avgust kuni o‘tkaziladigan qur’a javob beradi.

O‘zbekistondan ikki klub — qiziqish ham ikki baravar

OFK Chempionlar ligasi Elita turnirining G‘arbiy mintaqasida 16 ta jamoa ishtirok etadi.

Ular orasida O‘zbekistonning ikki vakili bor:

  • «Neftchi» — 2-savatchada.

  • «Paxtakor» — 4-savatchada.

Buning o‘ziyoq o‘zbekistonlik muxlislar uchun mavsum intrigasini keskin oshiradi.

Farg‘onada ham, Toshkentda ham Osiyoning eng kuchli klublariga qarshi katta futbol kechalari bo‘lishi mumkin.

Saudiya klublari ro‘yxati o‘ziyoq hammasini aytib turibdi

Turnirning G‘arbiy mintaqasida Saudiya Arabistonidan bir nechta nomdor jamoalar ishtirok etadi:

«Al-Ahli», «Al-Nasr», «Al-Hilol», «Al-Qodisiya» va «Al-Ittihod».

Ular turli savatchalarga joylashtirilgani sabab «Neftchi» va «Paxtakor» uchun Saudiya klublaridan biri yoki bir nechtasiga qarshi o‘ynash ehtimoli juda yuqori.

Bu esa oddiy klub uchrashuvidan ko‘ra kattaroq voqeaga aylanishi mumkin.

Chunki Saudiya chempionati so‘nggi yillarda jahon futbolidagi mashhur o‘yinchilarni o‘ziga jalb qilib kelmoqda. Agar qur’a ulardan birini O‘zbekiston klubiga mehmon sifatida bersa, Osiyo futbolidagi katta yulduzlardan ayrimlari Toshkent yoki Farg‘ona maydoniga tushishi mumkin.

«Neftchi»ni kimlar kutib turishi mumkin?

Farg‘onaliklar 2-savatchadan joy olgan.

1-savatchada «Al-Ahli», «Al-Ayn», «Al-Sadd» va «Istiqlol» kabi jamoalar bor. 3-savatchada esa «Al-Garafa», «Traktor», «Al-Hilol» va «Al-Vasl» joylashgan.

4-savatcha ham juda qiziq: bu yerda «Al-Shamal», «Al-Qodisiya», «Al-Ittihod» va «Paxtakor» bor.

Shuning o‘zi «Neftchi»ning oldida qanday darajadagi raqiblar turganini ko‘rsatadi.

Agar Saudiya grandi Farg‘onaga safar qilishi aniqlansa, shahardagi o‘yin mavsumning eng katta sport voqealaridan biriga aylanishi shubhasiz.

«Paxtakor» uchun ham supero‘yinlar ehtimoli katta

«Paxtakor» 4-savatchadan qur’aga kiritiladi.

Toshkentliklar uchun ehtimoliy raqiblar orasida nafaqat Saudiya klublari, balki BAA, Qatar, Eron, Iroq va boshqa mamlakatlarning yetakchi jamoalari ham bor.

Ayniqsa 1–3-savatchalardagi nomlarga qaralsa, «Paxtakor»ning uy uchrashuvlari ham muxlislarga katta afisha va’da qilmoqda.

Osiyoning eng kuchli klublari Toshkentga kelishining o‘zi mahalliy chempionatdan butunlay boshqa muhit yaratadi.

Har bir klubni 8 ta o‘yin kutadi

Yangi formatning yana bir muhim jihati — har bir ishtirokchi 8 ta tur o‘tkazadi.

Shundan:

Format

Soni

Uy uchrashuvlari

4 ta

Safar uchrashuvlari

4 ta

Jami

8 ta

Qur’a

18 avgust

1-tur

14–15 sentyabr

Demak, «Neftchi» muxlislari Farg‘onada to‘rtta xalqaro o‘yin, «Paxtakor» ishqibozlari esa Toshkentda to‘rtta katta Osiyo kechasini ko‘rish imkoniga ega bo‘ladi.

Qaysi raqiblar O‘zbekistonga kelishi esa qur’adan keyin ma’lum bo‘ladi.

Farg‘onami yoki Toshkent — yulduzlar qayerga keladi?

Hozir muxlislar uchun eng qiziq savol aynan shu.

  • «Al-Nasr» tushadimi?

  • «Al-Hilol»mi?

  • «Al-Ahli»mi?

  • Yoki «Al-Ittihod» va «Al-Qodisiya»dan biri?

Balki Saudiyaning nomdor klublari bir mavsumning o‘zida ham Farg‘ona, ham Toshkentga kelar.

Hozircha ssenariylar ko‘p. Ammo 18 avgustdan keyin taxminlarga hojat qolmaydi.

O‘zbekiston klub futboli uchun katta imkoniyat

Bu ishtirok faqat muxlislar uchun tomosha emas.

«Neftchi» va «Paxtakor»ning Osiyoning eng kuchli klublariga qarshi muntazam o‘ynashi futbolchilar uchun katta tajriba, klublar uchun xalqaro obro‘ va O‘zbekiston chempionati uchun qo‘shimcha e’tibor olib kelishi mumkin.

Eng muhimi, bu safar O‘zbekiston muxlislari Osiyo Elita ligasini chetdan kuzatmaydi.

Ikkita jamoamiz maydonda bo‘ladi. To‘rtta o‘yin Farg‘onada, to‘rtta o‘yin Toshkentda o‘tishi mumkin va ularning orasida yillar davomida esda qoladigan katta futbol kechalari paydo bo‘lishi ehtimol.

Endi faqat 18 avgustni kutish qoldi.

Siz «Neftchi» va «Paxtakor»ga qaysi klublar tushishini xohlardingiz? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

NeftchiPaxtakorO'zbekistonFarg'onaToshkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo: Haqiqiy ish kelgusi haftadan boshlanadiJoze Mourinyo: Haqiqiy ish kelgusi haftadan boshlanadiBugun, 18:37Xavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlandiXavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlandiBugun, 17:57«Etihad»da yangilik: Dribling ustasi «Manchester Siti» bilan yangi bitim tuzdi«Etihad»da yangilik: Dribling ustasi «Manchester Siti» bilan yangi bitim tuzdiBugun, 17:57Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladiSamimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladiBugun, 17:51Budapeshtda 3 ta medal: O‘zbekiston velosportchilari porladiBudapeshtda 3 ta medal: O‘zbekiston velosportchilari porladiBugun, 17:42O‘zbekistonlik og‘ir atletikachilar Osiyo chempionatida 18 ta medal qo‘lga kiritdi!O‘zbekistonlik og‘ir atletikachilar Osiyo chempionatida 18 ta medal qo‘lga kiritdi!Bugun, 17:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha