O‘zbekistonlik og‘ir atletikachilar Osiyo chempionatida 18 ta medal qo‘lga kiritdi!

·38·Sport
O‘zbekistonlik og‘ir atletikachilar Osiyo chempionatida 18 ta medal qo‘lga kiritdi!
Qisqacha

O'zbekiston terma jamoasi Toshkentda o'tkazilayotgan Osiyo chempionatining navbatdagi kunida jami 18 ta medalni qo'lga kiritdi. 69 kg vazn toifasida Shahnoza Haydarova o'smirlar o'rtasida dast ko'tarish, siltab ko'tarish va ikkikurashda, yoshlar o'rtasida esa dast ko'tarish va ikkikurashda oltin, siltab ko'tarishda kumush medal oldi.

Poytaxtimiz Toshkent shahrida og‘ir atletika bo‘yicha o‘smirlar va yoshlar o‘rtasida o‘tkazilayotgan Osiyo chempionatining navbatdagi musobaqa kuni O‘zbekiston terma jamoasi uchun haqiqiy zafarli va sermahsul kechdi.

Vakillarimiz kun davomida turli vazn toifalarida jami 18 ta medalni (shohsupaning barcha pog‘onalarini) band etib, umumjamoa hisobiga salmoqli hissa qo‘shishdi.

Shahnoza Haydarovadan oltin «het-trik»

Kunning eng yorqin va mutlaq qahramoni Shahnoza Haydarova bo‘ldi. U 69 kg vazn toifasida ham o‘smirlar, ham yoshlar o‘rtasidagi bahslarda tengsiz ekanini isbotladi. Shahnoza o‘smirlar o‘rtasida dast ko‘tarish, siltab ko‘tarish va ikkikurash yakunlariga ko‘ra 3 ta oltin medalni qo‘lga kiritgan bo‘lsa, yoshlar o‘rtasida ham dast ko‘tarish hamda ikkikurashda oltin, siltab ko‘tarishda esa kumush medalga ega chiqdi.

Shuningdek, o‘smirlar o‘rtasida 85 kg vaznda Otabek Karimov dast ko‘tarishda oltin, ikkikurash va siltab ko‘tarishda bronza medalga sazovor bo‘ldi. Yoshlar o‘rtasida esa Hikmatillo Haydarov (85 kg) dast ko‘tarishda oltin, ikkikurashda kumush va siltab ko‘tarishda bronza medalini qo‘lga kiritdi.

Medallar paradi: Kim qanday natija ko‘rsatdi?

Oltin medallar (7 ta)

O‘smirlar:

  • 69 kg: Shahnoza Haydarova — Dast ko‘tarish

  • 69 kg: Shahnoza Haydarova — Siltab ko‘tarish

  • 69 kg: Shahnoza Haydarova — Ikkikurash

  • 85 kg: Otabek Karimov — Dast ko‘tarish

Yoshlar:

  • 69 kg: Shahnoza Haydarova — Dast ko‘tarish

  • 69 kg: Shahnoza Haydarova — Ikkikurash

  • 85 kg: Hikmatillo Haydarov — Dast ko‘tarish

Kumush medallar (6 ta)

O‘smirlar:

  • 69 kg: Nurhayot Qobilova — Siltab ko‘tarish

  • 69 kg: Nurhayot Qobilova — Ikkikurash

  • 85 kg: Azizbek Qutbiddinov — Siltab ko‘tarish

  • 85 kg: Azizbek Qutbiddinov — Ikkikurash

Yoshlar:

  • 69 kg: Shahnoza Haydarova — Siltab ko‘tarish

  • 85 kg: Hikmatillo Haydarov — Ikkikurash

Bronza medallar (5 ta)

O‘smirlar:

  • 69 kg: Nurhayot Qobilova — Dast ko‘tarish

  • 85 kg: Azizbek Qutbiddinov — Dast ko‘tarish

  • 85 kg: Otabek Karimov — Siltab ko‘tarish

  • 85 kg: Otabek Karimov — Ikkikurash

Yoshlar:

  • 85 kg: Hikmatillo Haydarov — Siltab ko‘tarish

Toshkent mezbonlik qilayotgan ushbu qit’a birinchiligida polvonlarimiz o‘z mahoratlarini namoyish etishda davom etmoqdalar.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

TashkentUzbekistanShahnoza HaydarovaOtabek KarimovHikmatillo Haydarov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo: Haqiqiy ish kelgusi haftadan boshlanadiJoze Mourinyo: Haqiqiy ish kelgusi haftadan boshlanadiBugun, 18:37Xavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlandiXavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlandiBugun, 17:57«Etihad»da yangilik: Dribling ustasi «Manchester Siti» bilan yangi bitim tuzdi«Etihad»da yangilik: Dribling ustasi «Manchester Siti» bilan yangi bitim tuzdiBugun, 17:57Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladiSamimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladiBugun, 17:51Budapeshtda 3 ta medal: O‘zbekiston velosportchilari porladiBudapeshtda 3 ta medal: O‘zbekiston velosportchilari porladiBugun, 17:42Kolin Hendri Mayki Mur transferi borasida Rangers'ni Tottenxem'dan ustun qoʻydiKolin Hendri Mayki Mur transferi borasida Rangers'ni Tottenxem'dan ustun qoʻydiBugun, 17:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha