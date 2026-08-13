O‘zbekistonlik og‘ir atletikachilar Osiyo chempionatida 18 ta medal qo‘lga kiritdi!
O'zbekiston terma jamoasi Toshkentda o'tkazilayotgan Osiyo chempionatining navbatdagi kunida jami 18 ta medalni qo'lga kiritdi. 69 kg vazn toifasida Shahnoza Haydarova o'smirlar o'rtasida dast ko'tarish, siltab ko'tarish va ikkikurashda, yoshlar o'rtasida esa dast ko'tarish va ikkikurashda oltin, siltab ko'tarishda kumush medal oldi.
Poytaxtimiz Toshkent shahrida og‘ir atletika bo‘yicha o‘smirlar va yoshlar o‘rtasida o‘tkazilayotgan Osiyo chempionatining navbatdagi musobaqa kuni O‘zbekiston terma jamoasi uchun haqiqiy zafarli va sermahsul kechdi.
Vakillarimiz kun davomida turli vazn toifalarida jami 18 ta medalni (shohsupaning barcha pog‘onalarini) band etib, umumjamoa hisobiga salmoqli hissa qo‘shishdi.
Shahnoza Haydarovadan oltin «het-trik»
Kunning eng yorqin va mutlaq qahramoni Shahnoza Haydarova bo‘ldi. U 69 kg vazn toifasida ham o‘smirlar, ham yoshlar o‘rtasidagi bahslarda tengsiz ekanini isbotladi. Shahnoza o‘smirlar o‘rtasida dast ko‘tarish, siltab ko‘tarish va ikkikurash yakunlariga ko‘ra 3 ta oltin medalni qo‘lga kiritgan bo‘lsa, yoshlar o‘rtasida ham dast ko‘tarish hamda ikkikurashda oltin, siltab ko‘tarishda esa kumush medalga ega chiqdi.
Shuningdek, o‘smirlar o‘rtasida 85 kg vaznda Otabek Karimov dast ko‘tarishda oltin, ikkikurash va siltab ko‘tarishda bronza medalga sazovor bo‘ldi. Yoshlar o‘rtasida esa Hikmatillo Haydarov (85 kg) dast ko‘tarishda oltin, ikkikurashda kumush va siltab ko‘tarishda bronza medalini qo‘lga kiritdi.
Medallar paradi: Kim qanday natija ko‘rsatdi?
Oltin medallar (7 ta)
O‘smirlar:
69 kg: Shahnoza Haydarova — Dast ko‘tarish
69 kg: Shahnoza Haydarova — Siltab ko‘tarish
69 kg: Shahnoza Haydarova — Ikkikurash
85 kg: Otabek Karimov — Dast ko‘tarish
Yoshlar:
69 kg: Shahnoza Haydarova — Dast ko‘tarish
69 kg: Shahnoza Haydarova — Ikkikurash
85 kg: Hikmatillo Haydarov — Dast ko‘tarish
Kumush medallar (6 ta)
O‘smirlar:
69 kg: Nurhayot Qobilova — Siltab ko‘tarish
69 kg: Nurhayot Qobilova — Ikkikurash
85 kg: Azizbek Qutbiddinov — Siltab ko‘tarish
85 kg: Azizbek Qutbiddinov — Ikkikurash
Yoshlar:
69 kg: Shahnoza Haydarova — Siltab ko‘tarish
85 kg: Hikmatillo Haydarov — Ikkikurash
Bronza medallar (5 ta)
O‘smirlar:
69 kg: Nurhayot Qobilova — Dast ko‘tarish
85 kg: Azizbek Qutbiddinov — Dast ko‘tarish
85 kg: Otabek Karimov — Siltab ko‘tarish
85 kg: Otabek Karimov — Ikkikurash
Yoshlar:
85 kg: Hikmatillo Haydarov — Siltab ko‘tarish
Toshkent mezbonlik qilayotgan ushbu qit’a birinchiligida polvonlarimiz o‘z mahoratlarini namoyish etishda davom etmoqdalar.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…