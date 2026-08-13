14 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 14 avgust kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi, dollar 10,69 so‘mga arzonlab, 11 937,89 so‘mni tashkil etdi. Yevro 24,28 so‘mga arzonlab, 13 769,16 so‘mga, Rossiya rubli 2,53 so‘mga arzonlab, 141,76 so‘mga tushdi. Funt sterling 55,05 so‘mga arzonlab, 16 107,79 so‘m, yapon iyenasi 0,18 so‘mga arzonlab, 74,92 so‘m bo‘ldi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 14 avgust kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 10,69 so‘mga arzonlab, 11 937,89 so‘mga tushdi.
• Yevro 24,28 so‘mga arzonlab, 13 769,16 so‘mga tushdi.
• Rossiya rubli 2,53 so‘mga arzonlab, 141,76 so‘mga tushdi.
• Funt sterling 55,05 so‘mga arzonlab, 16 107,79 so‘mga tushdi.
• Yapon iyenasi 0,18 so‘mga arzonlab, 74,92 so‘mga tushdi.
• Shveysariya franki 34,9 so‘mga arzonlab, 14 690,98 so‘mga tushdi.
• Xitoy yuani 1,42 so‘mga arzonlab, 1 770,39 so‘mga tushdi.
…