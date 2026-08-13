Kolin Hendri Mayki Mur transferi borasida Rangers'ni Tottenxem'dan ustun qoʻydi
Mayki Murning Reynjersga yana bir mavsumga qaytishi ehtimoli past, Tottenxem esa futbolchini yozgi transfer oynasi yopilgunga qadar boshqa jamoaga ijaraga berishni rejalashtirmoqda. Sobiq himoyachi Kolin Hendri tarix va yutuqlar nuqtai nazaridan Reynjers Tottenxem'dan kattaroq klub ekanini ta'kidladi.
Shotlandiyaning Glasgow shahri grandi Reynjers iqtidorli futbolchi Mayki Murning klubga qaytishi borasida jiddiy qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Tottenxem safida yorqin oʻyinlari bilan eʼtibor qozongan yosh iqtidor egasining kelajagi hozircha mavhumligicha qolmoqda va uning Ibroxga yana bir mavsumga kelishi ehtimoli past baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabar berishiga koʻra, sobiq himoyachi Kolin Hendri Reynjers klubining tarix va yutuqlar nuqtai nazaridan Tottenxem'dan kattaroq ekanini taʼkidlagan. Biroq, shunga qaramay, London klubi yulduzchani yozgi transfer oynasi yopilgunga qadar boshqa jamoaga ijaraga berishni rejalashtirayotgani aytilmoqda.
Mayki Murning Shotlandiyadagi tajribasi va Tottenxem'dagi qiyinchiliklarMayki Mur oʻtgan mavsumda Glazgoga kelib qoʻshilib, 18 yoshga toʻlishidan oldinroq oʻzining yuqori salohiyatini namoyish eta boshlagandi. U oʻshanda Tottenxem safida Premer-ligada maydonga tushgan eng yosh futbolchiga aylangan edi. Biroq London jamoasining soʻnggi mavsumlardagi barqaror boʻlmagan oʻyinlari yosh futbolchining asosiy tarkibda muntazam oʻyin amaliyotiga ega boʻlishini qiyinlashtirdi.
Reynjers safida oʻtkazgan 2025-26 yilgi mavsumda Mur jami 47 ta uchrashuvda qatnashib, 7 ta gol muallifiga aylandi. Bu tajriba uning rivojlanishida muhim qadam boʻldi. Shotlandiya klubi yangi mavsumni omadsiz boshlab, dastlabki uchta oʻyinda gʻalaba qozona olmagach, tarkibga ijodkorlik olib kirish uchun Mayki Murning xizmatlariga ehtiyoj sezmoqda.
Mutaxassis fikri va transfer istiqbollariLadBet bilan hamkorlikda Goal.com uchun fikr bildirgan Kolin Hendri jamoaning hozirgi natijalari fonida transfer boʻyicha yuzaga kelayotgan vaziyat muxlislar va murabbiylar shtabida xafagarchilik tugʻdirishi tabiiy ekanini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, Derek MakInnes boshchiligidagi jamoa tarkibni kuchaytirishga muhtoj.
«Mayki Mur ajoyib qoʻshimcha boʻlar edi. U 19 yoshida boshqa mamlakatga borib, Tottenxem'dan ham kattaroq klubda oʻynadi. Angliyada koʻpchilik bu fikrimga qarshi chiqishi mumkin, ammo tarix va boshqa jihatlarni olib qarasak, Reynjers — kattaroq klub», — deydi Kolin Hendri.
Shunga qaramay, mutaxassis va hamyurtlarining urinishlariga qaramay, Mayki Murning Eski Firmasi — Old Firm grandiga qaytishi hozircha amalda qiyin masala boʻlib qolmoqda. Tottenxem futbolchining kelajagi borasida oxirgi qarorni yaqin kunlarda qabul qilishi kutilmoqda.
…