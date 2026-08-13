Kolin Hendri Mayki Mur transferi borasida Rangers'ni Tottenxem'dan ustun qoʻydi

·36·Sport
Kolin Hendri Mayki Mur transferi borasida Rangers'ni Tottenxem'dan ustun qoʻydi
Qisqacha

Mayki Murning Reynjersga yana bir mavsumga qaytishi ehtimoli past, Tottenxem esa futbolchini yozgi transfer oynasi yopilgunga qadar boshqa jamoaga ijaraga berishni rejalashtirmoqda. Sobiq himoyachi Kolin Hendri tarix va yutuqlar nuqtai nazaridan Reynjers Tottenxem'dan kattaroq klub ekanini ta'kidladi.

Shotlandiyaning Glasgow shahri grandi Reynjers iqtidorli futbolchi Mayki Murning klubga qaytishi borasida jiddiy qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Tottenxem safida yorqin oʻyinlari bilan eʼtibor qozongan yosh iqtidor egasining kelajagi hozircha mavhumligicha qolmoqda va uning Ibroxga yana bir mavsumga kelishi ehtimoli past baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabar berishiga koʻra, sobiq himoyachi Kolin Hendri Reynjers klubining tarix va yutuqlar nuqtai nazaridan Tottenxem'dan kattaroq ekanini taʼkidlagan. Biroq, shunga qaramay, London klubi yulduzchani yozgi transfer oynasi yopilgunga qadar boshqa jamoaga ijaraga berishni rejalashtirayotgani aytilmoqda.

Mayki Murning Shotlandiyadagi tajribasi va Tottenxem'dagi qiyinchiliklar

Mayki Mur oʻtgan mavsumda Glazgoga kelib qoʻshilib, 18 yoshga toʻlishidan oldinroq oʻzining yuqori salohiyatini namoyish eta boshlagandi. U oʻshanda Tottenxem safida Premer-ligada maydonga tushgan eng yosh futbolchiga aylangan edi. Biroq London jamoasining soʻnggi mavsumlardagi barqaror boʻlmagan oʻyinlari yosh futbolchining asosiy tarkibda muntazam oʻyin amaliyotiga ega boʻlishini qiyinlashtirdi.

Reynjers safida oʻtkazgan 2025-26 yilgi mavsumda Mur jami 47 ta uchrashuvda qatnashib, 7 ta gol muallifiga aylandi. Bu tajriba uning rivojlanishida muhim qadam boʻldi. Shotlandiya klubi yangi mavsumni omadsiz boshlab, dastlabki uchta oʻyinda gʻalaba qozona olmagach, tarkibga ijodkorlik olib kirish uchun Mayki Murning xizmatlariga ehtiyoj sezmoqda.

Mutaxassis fikri va transfer istiqbollari

LadBet bilan hamkorlikda Goal.com uchun fikr bildirgan Kolin Hendri jamoaning hozirgi natijalari fonida transfer boʻyicha yuzaga kelayotgan vaziyat muxlislar va murabbiylar shtabida xafagarchilik tugʻdirishi tabiiy ekanini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, Derek MakInnes boshchiligidagi jamoa tarkibni kuchaytirishga muhtoj.

«Mayki Mur ajoyib qoʻshimcha boʻlar edi. U 19 yoshida boshqa mamlakatga borib, Tottenxem'dan ham kattaroq klubda oʻynadi. Angliyada koʻpchilik bu fikrimga qarshi chiqishi mumkin, ammo tarix va boshqa jihatlarni olib qarasak, Reynjers — kattaroq klub», — deydi Kolin Hendri.

Shunga qaramay, mutaxassis va hamyurtlarining urinishlariga qaramay, Mayki Murning Eski Firmasi — Old Firm grandiga qaytishi hozircha amalda qiyin masala boʻlib qolmoqda. Tottenxem futbolchining kelajagi borasida oxirgi qarorni yaqin kunlarda qabul qilishi kutilmoqda.

Mayki MurKolin HendriReynjersTottenhamTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo: Haqiqiy ish kelgusi haftadan boshlanadiJoze Mourinyo: Haqiqiy ish kelgusi haftadan boshlanadiBugun, 18:37Xavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlandiXavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlandiBugun, 17:57«Etihad»da yangilik: Dribling ustasi «Manchester Siti» bilan yangi bitim tuzdi«Etihad»da yangilik: Dribling ustasi «Manchester Siti» bilan yangi bitim tuzdiBugun, 17:57Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladiSamimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladiBugun, 17:51Budapeshtda 3 ta medal: O‘zbekiston velosportchilari porladiBudapeshtda 3 ta medal: O‘zbekiston velosportchilari porladiBugun, 17:42O‘zbekistonlik og‘ir atletikachilar Osiyo chempionatida 18 ta medal qo‘lga kiritdi!O‘zbekistonlik og‘ir atletikachilar Osiyo chempionatida 18 ta medal qo‘lga kiritdi!Bugun, 17:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha