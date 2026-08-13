Budapeshtda 3 ta medal: O‘zbekiston velosportchilari porladi

·33·Sport
Budapeshtda 3 ta medal: O‘zbekiston velosportchilari porladi
Qisqacha

O'zbekiston velotrek terma jamoasi Budapeshtda o'tkazilgan xalqaro musobaqada 2 ta oltin va 1 ta kumush medalni qo'lga kiritdi. Nikita Svetkov omnium dasturida oltin medal sohibi bo'ldi. Sergey Rostovsev ochkolar poygasida oltin, skretch bahslarida esa kumush medal oldi. Musobaqa 11–12 avgust kunlari Vengriya poytaxtida o'tkazildi.

O‘zbekiston velotrek terma jamoasi a’zolari Vengriya poytaxti Budapeshtda o‘tkazilgan xalqaro musobaqani yuqori natijalar bilan yakunladi. Nikita Svetkov va Sergey Rostovsev turli dasturlarda sovrinli o‘rinlarni egallab, mamlakatimiz hisobiga 2 ta oltin va 1 ta kumush medal qo‘shdi.

11–12 avgust kunlari o‘tgan bahslarda o‘zbekistonlik velosportchilar bir nechta yo‘nalishda kuchli raqobatga dosh berib, shohsupaga ko‘tarildi.

Nikita Svetkov omniumda tengsiz bo‘ldi

O‘zbekiston terma jamoasining muhim g‘alabalaridan biri omnium dasturida qayd etildi.

Nikita Svetkov bir nechta bosqichdan iborat ushbu murakkab yo‘nalishda barqaror natija ko‘rsatib, yakunda barcha raqiblarini ortda qoldirdi.

Uning chiqishi O‘zbekiston delegatsiyasiga musobaqadagi birinchi oltin medallardan birini taqdim etdi.

Omniumda sportchi faqat tezlik emas, balki taktika, chidamlilik va turli poyga formatlariga moslasha olishini ham namoyish etishi kerak. Shu bois mazkur g‘alaba Svetkovning universal tayyorgarligini ko‘rsatdi.

Sergey Rostovsev bir musobaqada ikki medal oldi

Budapeshtda Sergey Rostovsev ham O‘zbekistonning eng sermahsul sportchilaridan biri bo‘ldi.

U ochkolar poygasida oltin medal sohibiga aylandi. Ushbu dasturda faqat tezlik emas, balki poygani to‘g‘ri o‘qish, kerakli paytda hujum qilish va ochkolarni rejali jamg‘arish katta ahamiyatga ega.

Rostovsev yana bir dastur — skretch bahslarida ham shohsupaga chiqdi va kumush medalni qo‘lga kiritdi.

Shu tariqa u Vengriyadagi musobaqani shaxsiy hisobida ikkita sovrin bilan yakunladi.

O‘zbekiston hisobiga 2 oltin va 1 kumush

Musobaqada sportchilarimizning medallari quyidagicha bo‘ldi:

  • Nikita Svetkov — oltin, omnium;

  • Sergey Rostovsev — oltin, ochkolar poygasi;

  • Sergey Rostovsev — kumush, skretch.

Ikki kunlik xalqaro startda uchta medal qo‘lga kiritilishi O‘zbekiston velotrek terma jamoasi uchun muvaffaqiyatli natija bo‘ldi.

Xalqaro startlar katta musobaqalar oldidan muhim sinov

Bunday turnirlar sportchilar uchun faqat medal olish imkoniyati emas, balki turli maktab va uslubdagi raqiblarga qarshi o‘z tayyorgarligini sinab ko‘rish maydoni ham hisoblanadi.

Ayniqsa omnium, ochkolar poygasi va skretch kabi taktika hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lgan dasturlarda xalqaro tajriba keyingi yirik startlarda muhim rol o‘ynashi mumkin.

Budapeshtdagi natija esa O‘zbekiston velosportchilari xalqaro maydonda yuqori o‘rinlar uchun kurasha olishini yana bir bor ko‘rsatdi.

Ikki sportchi, uchta medal va ikkita chempionlik — O‘zbekiston velotrek jamoasi Vengriyadagi musobaqani munosib yakunladi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

O'zbekistonBudapeshtNikita SvetkovSergey Rostovsev
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo: Haqiqiy ish kelgusi haftadan boshlanadiJoze Mourinyo: Haqiqiy ish kelgusi haftadan boshlanadiBugun, 18:37Xavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlandiXavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlandiBugun, 17:57«Etihad»da yangilik: Dribling ustasi «Manchester Siti» bilan yangi bitim tuzdi«Etihad»da yangilik: Dribling ustasi «Manchester Siti» bilan yangi bitim tuzdiBugun, 17:57Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladiSamimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladiBugun, 17:51O‘zbekistonlik og‘ir atletikachilar Osiyo chempionatida 18 ta medal qo‘lga kiritdi!O‘zbekistonlik og‘ir atletikachilar Osiyo chempionatida 18 ta medal qo‘lga kiritdi!Bugun, 17:38Kolin Hendri Mayki Mur transferi borasida Rangers'ni Tottenxem'dan ustun qoʻydiKolin Hendri Mayki Mur transferi borasida Rangers'ni Tottenxem'dan ustun qoʻydiBugun, 17:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha