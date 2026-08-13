Budapeshtda 3 ta medal: O‘zbekiston velosportchilari porladi
O'zbekiston velotrek terma jamoasi Budapeshtda o'tkazilgan xalqaro musobaqada 2 ta oltin va 1 ta kumush medalni qo'lga kiritdi. Nikita Svetkov omnium dasturida oltin medal sohibi bo'ldi. Sergey Rostovsev ochkolar poygasida oltin, skretch bahslarida esa kumush medal oldi. Musobaqa 11–12 avgust kunlari Vengriya poytaxtida o'tkazildi.
O‘zbekiston velotrek terma jamoasi a’zolari Vengriya poytaxti Budapeshtda o‘tkazilgan xalqaro musobaqani yuqori natijalar bilan yakunladi. Nikita Svetkov va Sergey Rostovsev turli dasturlarda sovrinli o‘rinlarni egallab, mamlakatimiz hisobiga 2 ta oltin va 1 ta kumush medal qo‘shdi.
11–12 avgust kunlari o‘tgan bahslarda o‘zbekistonlik velosportchilar bir nechta yo‘nalishda kuchli raqobatga dosh berib, shohsupaga ko‘tarildi.
Nikita Svetkov omniumda tengsiz bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasining muhim g‘alabalaridan biri omnium dasturida qayd etildi.
Nikita Svetkov bir nechta bosqichdan iborat ushbu murakkab yo‘nalishda barqaror natija ko‘rsatib, yakunda barcha raqiblarini ortda qoldirdi.
Uning chiqishi O‘zbekiston delegatsiyasiga musobaqadagi birinchi oltin medallardan birini taqdim etdi.
Omniumda sportchi faqat tezlik emas, balki taktika, chidamlilik va turli poyga formatlariga moslasha olishini ham namoyish etishi kerak. Shu bois mazkur g‘alaba Svetkovning universal tayyorgarligini ko‘rsatdi.
Sergey Rostovsev bir musobaqada ikki medal oldi
Budapeshtda Sergey Rostovsev ham O‘zbekistonning eng sermahsul sportchilaridan biri bo‘ldi.
U ochkolar poygasida oltin medal sohibiga aylandi. Ushbu dasturda faqat tezlik emas, balki poygani to‘g‘ri o‘qish, kerakli paytda hujum qilish va ochkolarni rejali jamg‘arish katta ahamiyatga ega.
Rostovsev yana bir dastur — skretch bahslarida ham shohsupaga chiqdi va kumush medalni qo‘lga kiritdi.
Shu tariqa u Vengriyadagi musobaqani shaxsiy hisobida ikkita sovrin bilan yakunladi.
O‘zbekiston hisobiga 2 oltin va 1 kumush
Musobaqada sportchilarimizning medallari quyidagicha bo‘ldi:
Nikita Svetkov — oltin, omnium;
Sergey Rostovsev — oltin, ochkolar poygasi;
Sergey Rostovsev — kumush, skretch.
Ikki kunlik xalqaro startda uchta medal qo‘lga kiritilishi O‘zbekiston velotrek terma jamoasi uchun muvaffaqiyatli natija bo‘ldi.
Xalqaro startlar katta musobaqalar oldidan muhim sinov
Bunday turnirlar sportchilar uchun faqat medal olish imkoniyati emas, balki turli maktab va uslubdagi raqiblarga qarshi o‘z tayyorgarligini sinab ko‘rish maydoni ham hisoblanadi.
Ayniqsa omnium, ochkolar poygasi va skretch kabi taktika hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lgan dasturlarda xalqaro tajriba keyingi yirik startlarda muhim rol o‘ynashi mumkin.
Budapeshtdagi natija esa O‘zbekiston velosportchilari xalqaro maydonda yuqori o‘rinlar uchun kurasha olishini yana bir bor ko‘rsatdi.
Ikki sportchi, uchta medal va ikkita chempionlik — O‘zbekiston velotrek jamoasi Vengriyadagi musobaqani munosib yakunladi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…