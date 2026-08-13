Manchester Siti Jyереmi Doku bilan shartnomani 2031 yilgacha uzaytirdi
Manchester Siti belgiyalik qanot hujumchisi Jeremi Doku bilan shartnomasini 2031 yilgacha uzaytirdi. 2002 yilda tug'ilgan futbolchi 2023 yil sentyabrida Renn klubidan Manchester Siti safiga o'tgan. Doku klub safida 126 ta uchrashuvda maydonga tushib, 21 ta gol urgan hamda Angliya Premer-ligasi, Angliya kubogi, Liga kubogi va Superkubokni qo'lga kiritgan. Mumkin.
Manchester Siti klubi oʻzining iqtidorli qanot hujumchisi Jyереmi Doku bilan uzoq muddatli hamkorlikni davom ettirishini rasman eʼlon qildi. Goal.com xabar berishicha, 2002 yilda tugʻilgan belgiyalik futbolchi ingliz klubi bilan amaldagi kelishuvini yangilab, 2031 yilgacha moʻljallangan yangi besh yillik shartnomaga imzo chekdi. Ushbu qadam klub rahbariyati va murabbiylar shtabining kelajakdagi rejalarida yosh futbolchiga qanchalik katta tayanib ishonganini yaqqol koʻrsatib turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Jyереmi Doku 2023 yilning sentyabr oyida Fransiyaning Renn klubidan Manchester Siti safiga kelib qoʻshilgan edi. Oʻtgan qisqa vaqt ichida u oʻzining maydondagi yuqori tezligi, birga-bir vaziyatlardagi epchilligi va qanotlarda raqib himoyasini yorib oʻtish qobiliyati evaziga jamoaning muhim boʻgʻiniga aylandi. Manchester Siti skautlari va tahlilchilari futbolchining bu xususiyatlarini strategik jihatdan muhim deb topib, unga uzoq yillar davomida sarmoya kiritishga qaror qilishdi.
Yangi shartnoma va kelajak rejalariImzolangan yangi bitim kelgusi mavsumlarda ham Manchester Siti tarkibida katta oʻzgarishlar va yoshlarga tayanish siyosati ustuvor boʻlishini anglatadi. Doku klub safida koʻrsatgan oʻyinlari orqali nafaqat asosiy tarkibdan joy oldi, balki oʻz yoshi uchun juda boy sovrinlar kolleksiyasiga ham ega chiqdi. Uning ingliz klubidagi faoliyati davomida qoʻlga kiritgan yutuqlari tahsinga loyiq.
Goal.com maʼlumotiga koʻra, Doku Manchester Siti libosida jami 126 ta uchrashuvda maydonga tushib, 21 ta gol muallifi boʻlgan. Shu davr ichida u Angliya Premer-ligasi, Angliya kubogi, Liga kubogi va Superkubok kabi nufuzli sovrinlarni qoʻlga ulgurdi. Bunday salmoqli natijalar futbolchining klubdagi ahamiyatini yana bir bor tasdiqlaydi.
Oʻyin falsafasi va hamjihatlikFutbolchining oʻzi ham klubdagi muhitdan mamnunligini yashirmayapti. Doku jamoaning oʻyin uslubi haqida fikr bildirar ekan, murabbiylar shtabining yondashuvi futbolchilar uchun juda qiziqarli ekanligini alohida taʼkidladi. Bu soʻzlar futbolchi va klub oʻrtasida mukammal uygʻunlik borligini hamda kelajakdagi ulkan maqsadlar sari birgalikda harakat qilishga tayyor ekanliklarini bildiradi.
2031 yilgacha moʻljallangan shartnoma Manchester Siti muxlislari uchun ham quvonchli xabar boʻldi. Jamoaning koʻk rangli libosida harakat qiluvchi Jyереmi Doku oʻzining shaxsiy statistikasini yaxshilashga va klub muzeyiga yana yangi kuboklarni olib kelishga qatʼiy belbogʻ bogʻlagan.
…