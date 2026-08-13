Manchester Siti Jyереmi Doku bilan shartnomani 2031 yilgacha uzaytirdi

·25·Sport
Manchester Siti Jyереmi Doku bilan shartnomani 2031 yilgacha uzaytirdi
Qisqacha

Manchester Siti belgiyalik qanot hujumchisi Jeremi Doku bilan shartnomasini 2031 yilgacha uzaytirdi. 2002 yilda tug'ilgan futbolchi 2023 yil sentyabrida Renn klubidan Manchester Siti safiga o'tgan. Doku klub safida 126 ta uchrashuvda maydonga tushib, 21 ta gol urgan hamda Angliya Premer-ligasi, Angliya kubogi, Liga kubogi va Superkubokni qo'lga kiritgan. Mumkin.

Manchester Siti klubi oʻzining iqtidorli qanot hujumchisi Jyереmi Doku bilan uzoq muddatli hamkorlikni davom ettirishini rasman eʼlon qildi. Goal.com xabar berishicha, 2002 yilda tugʻilgan belgiyalik futbolchi ingliz klubi bilan amaldagi kelishuvini yangilab, 2031 yilgacha moʻljallangan yangi besh yillik shartnomaga imzo chekdi. Ushbu qadam klub rahbariyati va murabbiylar shtabining kelajakdagi rejalarida yosh futbolchiga qanchalik katta tayanib ishonganini yaqqol koʻrsatib turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Jyереmi Doku 2023 yilning sentyabr oyida Fransiyaning Renn klubidan Manchester Siti safiga kelib qoʻshilgan edi. Oʻtgan qisqa vaqt ichida u oʻzining maydondagi yuqori tezligi, birga-bir vaziyatlardagi epchilligi va qanotlarda raqib himoyasini yorib oʻtish qobiliyati evaziga jamoaning muhim boʻgʻiniga aylandi. Manchester Siti skautlari va tahlilchilari futbolchining bu xususiyatlarini strategik jihatdan muhim deb topib, unga uzoq yillar davomida sarmoya kiritishga qaror qilishdi.

Yangi shartnoma va kelajak rejalari

Imzolangan yangi bitim kelgusi mavsumlarda ham Manchester Siti tarkibida katta oʻzgarishlar va yoshlarga tayanish siyosati ustuvor boʻlishini anglatadi. Doku klub safida koʻrsatgan oʻyinlari orqali nafaqat asosiy tarkibdan joy oldi, balki oʻz yoshi uchun juda boy sovrinlar kolleksiyasiga ham ega chiqdi. Uning ingliz klubidagi faoliyati davomida qoʻlga kiritgan yutuqlari tahsinga loyiq.

Goal.com maʼlumotiga koʻra, Doku Manchester Siti libosida jami 126 ta uchrashuvda maydonga tushib, 21 ta gol muallifi boʻlgan. Shu davr ichida u Angliya Premer-ligasi, Angliya kubogi, Liga kubogi va Superkubok kabi nufuzli sovrinlarni qoʻlga ulgurdi. Bunday salmoqli natijalar futbolchining klubdagi ahamiyatini yana bir bor tasdiqlaydi.

Oʻyin falsafasi va hamjihatlik

Futbolchining oʻzi ham klubdagi muhitdan mamnunligini yashirmayapti. Doku jamoaning oʻyin uslubi haqida fikr bildirar ekan, murabbiylar shtabining yondashuvi futbolchilar uchun juda qiziqarli ekanligini alohida taʼkidladi. Bu soʻzlar futbolchi va klub oʻrtasida mukammal uygʻunlik borligini hamda kelajakdagi ulkan maqsadlar sari birgalikda harakat qilishga tayyor ekanliklarini bildiradi.

2031 yilgacha moʻljallangan shartnoma Manchester Siti muxlislari uchun ham quvonchli xabar boʻldi. Jamoaning koʻk rangli libosida harakat qiluvchi Jyереmi Doku oʻzining shaxsiy statistikasini yaxshilashga va klub muzeyiga yana yangi kuboklarni olib kelishga qatʼiy belbogʻ bogʻlagan.

Manchester CityJeremy DokuPremier LeagueTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo: Haqiqiy ish kelgusi haftadan boshlanadiJoze Mourinyo: Haqiqiy ish kelgusi haftadan boshlanadiBugun, 18:37Xavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlandiXavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlandiBugun, 17:57«Etihad»da yangilik: Dribling ustasi «Manchester Siti» bilan yangi bitim tuzdi«Etihad»da yangilik: Dribling ustasi «Manchester Siti» bilan yangi bitim tuzdiBugun, 17:57Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladiSamimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladiBugun, 17:51Budapeshtda 3 ta medal: O‘zbekiston velosportchilari porladiBudapeshtda 3 ta medal: O‘zbekiston velosportchilari porladiBugun, 17:42O‘zbekistonlik og‘ir atletikachilar Osiyo chempionatida 18 ta medal qo‘lga kiritdi!O‘zbekistonlik og‘ir atletikachilar Osiyo chempionatida 18 ta medal qo‘lga kiritdi!Bugun, 17:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha