Fil Foden Manchester Siti bilan shartnomani uzaytirdi
Fil Foden Manchester Siti bilan 2030-yilgacha mo'ljallangan yangi shartnoma imzoladi, kelishuvda uni yana 12 oyga uzaytirish bandi ham bor. 26 yoshli futbolchi klub akademiyasidan chiqqanidan buyon 369 ta uchrashuvda maydonga tushib, Angliya Premer-ligasida olti marta g'olib chiqqan, shuningdek Angliya kubogi, Liga kubogi va Chempionlar ligasini yutgan.
Angliya terma jamoasi yarimhimoyachisi Fil Foden Manchester Siti klubi bilan 2030-yilgacha moʻljallangan yangi uzoq muddatli shartnoma imzoladi. Mazkur kelishuvda yana 12 oyga uzaytirish bandi ham mavjud boʻlib, bu klubning oʻz tarbiyalanuvchisiga boʻlgan yuksak ishonchini va uning kelajagiga qanday qarashini yaqqol koʻrsatib beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashriga bergan eksklyuziv intervyusida taniqli sobiq futbolchi Kolin Xendri Manchester Siti rahbariyatining bu qadamini sharhlab, klub oʻzining qimmatbaho aktivini moliyaviy va transfer bozoridagi xatarlardan himoya qilayotganini taʼkidladi. Uning fikricha, soʻnggi ikki mavsum futbolchi uchun unchalik omadli kelmagan boʻlsa-da, yangi shartnoma uning transfer narxini yuqori darajada saqlab turishga xizmat qiladi.
Yangi murabbiy qoʻl ostidagi istiqbollarManchester Siti safida akademiyadan chiqib kelganidan buyon 369 ta uchrashuvda maydonga tushgan Fil Foden oʻz faoliyati davomida Angliya Premer-ligasida olti bor gʻolib chiqdi. Shuningdek, uning boy sovrinlar kolleksiyasidan Angliya kubogi, Liga kubogi va Chempionlar ligasi gʻolibliklari ham oʻrin olgan.
Hozirda 26 yoshni qarshi olgan futbolchi oʻzining eng yuqoridagi imkoniyatlarini koʻrsata olgan paytda oʻyin taqdirini butunlay oʻzgartirib yuborish qobiliyatiga ega. Biroq soʻnggi ikki mavsumdagi turgʻunlik sababli u 2026-yilgi Jahon chempionatida Angliya terma jamoasi qaydnomasidan chetda qolgandi.
Kelajakdagi maqsadlar va jamoadagi oʻzgarishlarPep Gvardiolaning ketishi va uning sobiq yordamchisi Enso Marescaning jamoaga bosh murabbiy etib tayinlanishi Foden uchun faoliyatida yangi sahifa ochmoqda. Futbolchining oʻzi ham ushbu oʻzgarishlarni ijobiy qabul qilib, jamoada oʻzining asosiy oʻrnini tiklashga intilayotganini bildirgan.
Kolin Xendrining taʼkidlashicha, Angliya terma jamoasida yarimhimoya chizigʻi va oʻn raqam pozitsiyasi uchun raqobat juda kuchli ekanligi, jumladan Kol Palmer kabi iqtidorlarning borligi ham Fodenga taʼsir qilgan. Shunga qaramay, mutaxassis Fil Foden oʻz salohiyatini yana toʻla namoyon etib, chinakam supertoifadagi futbolchiga aylanishiga ishonch bildirmoqda.
…