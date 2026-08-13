Fil Foden Manchester Siti bilan shartnomani uzaytirdi

·45·Sport
Fil Foden Manchester Siti bilan shartnomani uzaytirdi
Qisqacha

Fil Foden Manchester Siti bilan 2030-yilgacha mo'ljallangan yangi shartnoma imzoladi, kelishuvda uni yana 12 oyga uzaytirish bandi ham bor. 26 yoshli futbolchi klub akademiyasidan chiqqanidan buyon 369 ta uchrashuvda maydonga tushib, Angliya Premer-ligasida olti marta g'olib chiqqan, shuningdek Angliya kubogi, Liga kubogi va Chempionlar ligasini yutgan.

Angliya terma jamoasi yarimhimoyachisi Fil Foden Manchester Siti klubi bilan 2030-yilgacha moʻljallangan yangi uzoq muddatli shartnoma imzoladi. Mazkur kelishuvda yana 12 oyga uzaytirish bandi ham mavjud boʻlib, bu klubning oʻz tarbiyalanuvchisiga boʻlgan yuksak ishonchini va uning kelajagiga qanday qarashini yaqqol koʻrsatib beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashriga bergan eksklyuziv intervyusida taniqli sobiq futbolchi Kolin Xendri Manchester Siti rahbariyatining bu qadamini sharhlab, klub oʻzining qimmatbaho aktivini moliyaviy va transfer bozoridagi xatarlardan himoya qilayotganini taʼkidladi. Uning fikricha, soʻnggi ikki mavsum futbolchi uchun unchalik omadli kelmagan boʻlsa-da, yangi shartnoma uning transfer narxini yuqori darajada saqlab turishga xizmat qiladi.

Yangi murabbiy qoʻl ostidagi istiqbollar

Manchester Siti safida akademiyadan chiqib kelganidan buyon 369 ta uchrashuvda maydonga tushgan Fil Foden oʻz faoliyati davomida Angliya Premer-ligasida olti bor gʻolib chiqdi. Shuningdek, uning boy sovrinlar kolleksiyasidan Angliya kubogi, Liga kubogi va Chempionlar ligasi gʻolibliklari ham oʻrin olgan.

Hozirda 26 yoshni qarshi olgan futbolchi oʻzining eng yuqoridagi imkoniyatlarini koʻrsata olgan paytda oʻyin taqdirini butunlay oʻzgartirib yuborish qobiliyatiga ega. Biroq soʻnggi ikki mavsumdagi turgʻunlik sababli u 2026-yilgi Jahon chempionatida Angliya terma jamoasi qaydnomasidan chetda qolgandi.

Kelajakdagi maqsadlar va jamoadagi oʻzgarishlar

Pep Gvardiolaning ketishi va uning sobiq yordamchisi Enso Marescaning jamoaga bosh murabbiy etib tayinlanishi Foden uchun faoliyatida yangi sahifa ochmoqda. Futbolchining oʻzi ham ushbu oʻzgarishlarni ijobiy qabul qilib, jamoada oʻzining asosiy oʻrnini tiklashga intilayotganini bildirgan.

Kolin Xendrining taʼkidlashicha, Angliya terma jamoasida yarimhimoya chizigʻi va oʻn raqam pozitsiyasi uchun raqobat juda kuchli ekanligi, jumladan Kol Palmer kabi iqtidorlarning borligi ham Fodenga taʼsir qilgan. Shunga qaramay, mutaxassis Fil Foden oʻz salohiyatini yana toʻla namoyon etib, chinakam supertoifadagi futbolchiga aylanishiga ishonch bildirmoqda.

Fil FodenManchester SitiAngliya Premer-ligasiEnso MarescaFutbol yangiliklari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Napoli Gabriel Jesus transferi uchun Arsenal bilan aloqani tikladiNapoli Gabriel Jesus transferi uchun Arsenal bilan aloqani tikladiBugun, 20:58Napoli Gabriel Jezus transferi uchun Arsenal bilan aloqalarni tikladiNapoli Gabriel Jezus transferi uchun Arsenal bilan aloqalarni tikladiBugun, 20:55Pau Kubarsi 2026-yilgi Golden Boy mukofoti daʼvogarlari orasida yaqqol peshqadamga aylandiPau Kubarsi 2026-yilgi Golden Boy mukofoti daʼvogarlari orasida yaqqol peshqadamga aylandiBugun, 20:10Nikolas Jekson Chelsi'dagi oʻrni uchun kurashishga tayyorNikolas Jekson Chelsi'dagi oʻrni uchun kurashishga tayyorBugun, 19:35Barselona yozgi transfer oynasi yakunida yana faollashmoqdaBarselona yozgi transfer oynasi yakunida yana faollashmoqdaBugun, 19:35Osiyoda o‘zbek klublarining yangi davri: 2026/2027 yilgi mavsum tafsilotlariOsiyoda o‘zbek klublarining yangi davri: 2026/2027 yilgi mavsum tafsilotlariBugun, 19:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha