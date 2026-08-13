Osiyoda o‘zbek klublarining yangi davri: 2026/2027 yilgi mavsum tafsilotlari

·60·Sport
Osiyoda o‘zbek klublarining yangi davri: 2026/2027 yilgi mavsum tafsilotlari
Qisqacha

2026/2027 yilgi mavsumda O'zbekiston ilk bor OFK Elit Chempionlar ligasining asosiy bosqichida bir vaqtning o'zida «Neftchi» va «Paxtakor» klublari bilan ishtirok etadi. «Paxtakor» saralash bosqichida Iordaniyaning «Al-Husayn» jamoasini 3:0 hisobida mag'lub etib, musobaqadagi 20-ishtirokini ta'minladi. «Neftchi» Elit Chempionlar ligasiga to'g'ridan to'g'ri yo'llanma olgan, «Nasaf» esa OFK ikkinchi Chempionlar ligasi guruh bosqichida qatnashadi.

O‘zbekiston futboli Osiyo maydonlarida navbatdagi tarixiy va o‘ta muhim bosqichga qadam qo‘ymoqda. 2026/2027 yilgi futbol mavsumida mamlakatimiz ilk bor Osiyo futbol konfederatsiyasining (OFK) eng nufuzli musobaqasi — OFK Elit Chempionlar ligasining asosiy bosqichida bir yo‘la ikki jamoa bilan ishtirok etadi.

Bunga qadar O‘zbekiston bir mavsumda ushbu elitar musobaqada hech qachon bir vaqtning o‘zida ikki vakilga ega bo‘lmagan edi.

«Paxtakor»dan yirik g‘alaba va tarixiy 20-ishtirok

Toshkentning «Paxtakor» klubi saralash bosqichida Iordaniyaning «Al-Husayn» jamoasini qabul qilib, 3:0 hisobida tor-mor etdi va Elit Chempionlar ligasi yo‘llanmasini hal qildi.

11 avgust kuni bo‘lib o‘tgan bahsda «sherlar» tarkibida Dostonbek Hamdamov dubl qayd etgan bo‘lsa, iroqlik tajribali yarimhimoyachi Bashar Rasan oxirgi golni urib, o‘yinga yakuniy nuqtani qo‘ydi.

Ushbu muvaffaqiyat evaziga «Paxtakor» o‘z tarixida 20-marotaba Osiyoning klublar miqyosidagi eng asosiy va nufuzli musobaqasida ishtirok etadigan bo‘ldi.

«Neftchi» — to‘g‘ridan to‘g‘ri, «Nasaf» — 2-Chempionlar ligasida

Mamlakatning amaldagi chempioni sifatida Farg‘onaning «Neftchi» klubi OFK Elit Chempionlar ligasi asosiy bosqichiga to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘llanma olgan edi. Endilikda «Paxtakor» farg‘onaliklarga hamrohlik qiladi.

Shuningdek, Osiyoning maqomi jihatidan ikkinchi o‘rinda turuvchi musobaqasi — OFKning ikkinchi Chempionlar ligasida Qarshining «Nasaf» jamoasi yurtimiz sharafini himoya qiladi. Mamlakat chempionatida bronza medalini qo‘lga kiritgan qarshiliklar guruh bosqichiga to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘l olishgan.

2026/2027 yilgi mavsumda Osiyoda o‘ynaydigan klublarimiz:

  • OFK Elit Chempionlar ligasi: «Neftchi» va «Paxtakor»

  • OFK ikkinchi Chempionlar ligasi: «Nasaf»

Osiyoning eng kuchli klublari kurashadigan ushbu turnirlarda vakillarimizga omad va zafarlar tilab qolamiz!

PakhtakorNeftchiNasafO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tarixiy qaytish: Bartez va Zidan Fransiya terma jamoasida yana birlashdi!Tarixiy qaytish: Bartez va Zidan Fransiya terma jamoasida yana birlashdi!Bugun, 21:22Napoli Gabriel Jesus transferi uchun Arsenal bilan aloqani tikladiNapoli Gabriel Jesus transferi uchun Arsenal bilan aloqani tikladiBugun, 20:58Pau Kubarsi 2026-yilgi Golden Boy mukofoti daʼvogarlari orasida yaqqol peshqadamga aylandiPau Kubarsi 2026-yilgi Golden Boy mukofoti daʼvogarlari orasida yaqqol peshqadamga aylandiBugun, 20:10Nikolas Jekson Chelsi'dagi oʻrni uchun kurashishga tayyorNikolas Jekson Chelsi'dagi oʻrni uchun kurashishga tayyorBugun, 19:35Barselona yozgi transfer oynasi yakunida yana faollashmoqdaBarselona yozgi transfer oynasi yakunida yana faollashmoqdaBugun, 19:35Fil Foden Manchester Siti bilan shartnomani uzaytirdiFil Foden Manchester Siti bilan shartnomani uzaytirdiBugun, 19:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha