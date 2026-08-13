Virgin Galactic yangi Delta raketoplanining kosmik parvozini 2027 yilga qoldirdi
Virgin Galactic Delta suborbital kemasining sinovlari va ilk tijoriy parvozini 2027 yilning fevralidan barvaqt bo'lmagan muddatga qoldirdi. Kompaniya rahbari Maykl Kolgleyzer kechikishga yig'ish jarayonida aniqlangan yuzlab kichik, ammo muhim texnik kamchiliklar sabab bo'lganini bildirdi.
Xususiy kosmik turizm sohasida yetakchi boʻlgan Virgin Galactic kompaniyasi oʻzining yangi avlodimdagi Delta suborbital kema sinovlari va ilk tijoriy parvozini keyinga surdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, avvalroq kelgusi oylarda sinovlarni boshlab, turizm missiyasini 2026 yilning toʻrtinchi choragida amalga oshirish rejalashtirilgan edi, biroq endi bu muddat 2027 yilning fevralidan barvaqt boʻlmagan vaqtga koʻchirildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya rahbari Maykl Kolgleyzerning tushuntirishicha, parvoz vaqtining oʻzgarishiga yigʻish jarayonidagi texnik murakkabliklar sabab boʻlgan. Mutaxassislar yigʻuv bosqichida yuzlab kichik, ammo muhim kamchiliklarga duch kelishgan. Ayrim hollarda detallarning oʻlchami talab qilingan parametrlardan atigi bir necha ming ulushi dyuymga farq qilgani aniqlangan.
Texnik muammolar va qoʻshimcha tekshiruvlarAniqlangan barcha kamchiliklarni bartaraf etish hamda kema tayyorgarligini toʻliq tekshirib chiqish uchun muhandislarga qoʻshimcha vaqt kerak boʻladi. Shunga qaramay, rejadagi yer ustki sinovlari joriy yilning avgust oyi oxirida boshlanishi koʻzda tutilgan. Ushbu ehtiyotkorona yondashuv kelgusidagi parvozlar xavfsizligini taʼminlashda muhim qadam sifatida baholanmoqda.
Yuzaga kelgan kechikishlarga qaramaganda, Virgin Galactic kelgusi turistik parvozlar uchun chiptalarni sotishda davom etmoqda. Joriy yilning mart oyidan buyon har biri 750 ming AQSh dollaridan baholangan 50 tadan ortiq chipta xaridorlarni topdi. Natijada, umumiy bron qilish summasi 50 million dollardan oshib ketdi, bu esa kosmik sayohatlarga boʻlgan qiziqish yuqoriligicha qolayotganini koʻrsatadi.
Ikkinchi kema va kelajakdagi rejalarAsosiy ishlar bilan bir qatorda, kompaniya ayni paytda ikkinchi kosmik kemani ham qurmoqda. Ushbu ikkinchi apparatni 2027 yilning ikkinchi choragida tijoriy reylarga jalb etish rejalashtirilgan. Shu davr oxiriga borib esa Virgin Galactic oyiga oʻntagacha parvozni amalga oshirish darajasiga chiqishni niyat qilgan.
Hozircha yangi turdagi apparatning rasmiy nomi yoʻq. Shu munosabat bilan kompaniya jamoatchilik oʻrtasida ovoz berish jarayonini oʻtkazmoqda. Qiziquvchilarga Horizon, Explorer, Ascend yoki Apeiron kabi toʻrtta nom variantidan birini tanlash taklif qilinmoqda.
…