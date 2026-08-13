Virgin Galactic yangi Delta raketoplanining kosmik parvozini 2027 yilga qoldirdi

·33·Texno
Virgin Galactic yangi Delta raketoplanining kosmik parvozini 2027 yilga qoldirdi
Qisqacha

Virgin Galactic Delta suborbital kemasining sinovlari va ilk tijoriy parvozini 2027 yilning fevralidan barvaqt bo'lmagan muddatga qoldirdi. Kompaniya rahbari Maykl Kolgleyzer kechikishga yig'ish jarayonida aniqlangan yuzlab kichik, ammo muhim texnik kamchiliklar sabab bo'lganini bildirdi.

Xususiy kosmik turizm sohasida yetakchi boʻlgan Virgin Galactic kompaniyasi oʻzining yangi avlodimdagi Delta suborbital kema sinovlari va ilk tijoriy parvozini keyinga surdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, avvalroq kelgusi oylarda sinovlarni boshlab, turizm missiyasini 2026 yilning toʻrtinchi choragida amalga oshirish rejalashtirilgan edi, biroq endi bu muddat 2027 yilning fevralidan barvaqt boʻlmagan vaqtga koʻchirildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya rahbari Maykl Kolgleyzerning tushuntirishicha, parvoz vaqtining oʻzgarishiga yigʻish jarayonidagi texnik murakkabliklar sabab boʻlgan. Mutaxassislar yigʻuv bosqichida yuzlab kichik, ammo muhim kamchiliklarga duch kelishgan. Ayrim hollarda detallarning oʻlchami talab qilingan parametrlardan atigi bir necha ming ulushi dyuymga farq qilgani aniqlangan.

Texnik muammolar va qoʻshimcha tekshiruvlar

Aniqlangan barcha kamchiliklarni bartaraf etish hamda kema tayyorgarligini toʻliq tekshirib chiqish uchun muhandislarga qoʻshimcha vaqt kerak boʻladi. Shunga qaramay, rejadagi yer ustki sinovlari joriy yilning avgust oyi oxirida boshlanishi koʻzda tutilgan. Ushbu ehtiyotkorona yondashuv kelgusidagi parvozlar xavfsizligini taʼminlashda muhim qadam sifatida baholanmoqda.

Yuzaga kelgan kechikishlarga qaramaganda, Virgin Galactic kelgusi turistik parvozlar uchun chiptalarni sotishda davom etmoqda. Joriy yilning mart oyidan buyon har biri 750 ming AQSh dollaridan baholangan 50 tadan ortiq chipta xaridorlarni topdi. Natijada, umumiy bron qilish summasi 50 million dollardan oshib ketdi, bu esa kosmik sayohatlarga boʻlgan qiziqish yuqoriligicha qolayotganini koʻrsatadi.

Ikkinchi kema va kelajakdagi rejalar

Asosiy ishlar bilan bir qatorda, kompaniya ayni paytda ikkinchi kosmik kemani ham qurmoqda. Ushbu ikkinchi apparatni 2027 yilning ikkinchi choragida tijoriy reylarga jalb etish rejalashtirilgan. Shu davr oxiriga borib esa Virgin Galactic oyiga oʻntagacha parvozni amalga oshirish darajasiga chiqishni niyat qilgan.

Hozircha yangi turdagi apparatning rasmiy nomi yoʻq. Shu munosabat bilan kompaniya jamoatchilik oʻrtasida ovoz berish jarayonini oʻtkazmoqda. Qiziquvchilarga Horizon, Explorer, Ascend yoki Apeiron kabi toʻrtta nom variantidan birini tanlash taklif qilinmoqda.

Virgin GalacticKosmik turizmDelta raketoplaniMaykl KolgleyzerKosmik parvozlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandex Market kiyimlar uchun klik boʻyicha yetkazib berish va keyin toʻlash tizimini joriy qildiYandex Market kiyimlar uchun klik boʻyicha yetkazib berish va keyin toʻlash tizimini joriy qildiBugun, 20:58Instagram oʻzining matnli logotipini yangiladiInstagram oʻzining matnli logotipini yangiladiBugun, 20:57Microsoft Copilot ilovalarini birlashtirib, muvaffaqiyatsiz sunʼiy intellekt funksiyalaridan voz kechmoqdaMicrosoft Copilot ilovalarini birlashtirib, muvaffaqiyatsiz sunʼiy intellekt funksiyalaridan voz kechmoqdaBugun, 20:52Bartesian kokteyl roboti: narxi 300 dollar boʻlgan gadjet aslida kimga kerakBartesian kokteyl roboti: narxi 300 dollar boʻlgan gadjet aslida kimga kerakBugun, 20:28Xitoy «Delfin» tayfunini kuzatish uchun Fengyun sunʼiy yoʻldoshlarini safarbar etdiXitoy «Delfin» tayfunini kuzatish uchun Fengyun sunʼiy yoʻldoshlarini safarbar etdiBugun, 20:26NVIDIA sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun 500 milliard dollarlik reja tuzdiNVIDIA sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun 500 milliard dollarlik reja tuzdiBugun, 20:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi