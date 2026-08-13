Nikolas Jekson Chelsi'dagi oʻrni uchun kurashishga tayyor
Nikolas Jekson boshqa jamoalardan takliflar bo'layotganiga qaramay, Chelsi'da qolib, yangi bosh murabbiy Xabi Alonso qo'l ostida o'z o'rni uchun kurashishga qaror qildi. 25 yoshli hujumchi mavsumoldi safaridan so'ng murabbiyning mashg'ulot uslublari va taktik yondashuvidan katta taassurot olgan.
Londonning Chelsi klubi hujumchisi Nikolas Jekson yozgi transfer oynasi vaqtida boshqa jamoalardan tushayotgan takliflarga qaramay, Stamford Bridge'da qolishga va oʻz oʻrni uchun kurashishga qat'iy qaror qildi. The Sun nashri tarqatgan ma'lumotlarga koʻra, senegallik futbolchi jamoaning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso qoʻl ostida oʻzini koʻrsatishga intilmoqda va faoliyatini aynan shu yerda davom ettirmoqchi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Yaqinda yakunlangan Osiyo boʻylab oʻtkazilgan mavsumoldi safaridan qaytgan 25 yoshli hujumchi yangi murabbiyning mashgʻulot uslublari va taktik yondashuvidan juda katta taassurot olgan. Transfer bozori oʻz yakuniga yetib borayotgan bir paytda, futbolchining bu qarori Chelsi rahbariyati uchun ham muhim signal boʻlib xizmat qilmoqda. Oʻtgan mavsumlarda tarkibdagi raqobat sababli asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotib qoʻygan boʻlsa-da, u bu safar oʻzining asosiy figuralardan biriga aylana olishiga ishonmoqda.
Aston Villa va Ispaniya klublarining qiziqishiFutbolchining Londonda qolish istagiga qaramay, Angliya Premyer-ligasining boshqa vakili Aston Villa uning transferi uchun kurashni davom ettirmoqda. Birmingemliklar ustozi Unai Emery oʻz vaqtida futbolchiga Yevropa futbolida ilk imkoniyatni bergan murabbiy sifatida uning mahoratini yuqori baholaydi va oʻz jamoasida koʻrmoqchi. Shuningdek, Ispaniyaning nomi oshkor etilmagan yuqori darajadagi klublaridan biri ham hujumchining xizmatlariga qiziqish bildirib, rasmiy soʻrovlar yuborgan.
Transfer oynasining soʻnggi kunlari yaqinlashgani sayin, da'vogar klublar vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Agar Chelsi rahbariyati futbolchini sotish borasida boshqacharoq qarorga kelsa, ular darhol harakat boshlashga tayyor turibdi. Shunga qaramay, Jeksonning oʻzi faoliyatini aynan Angliya poytaxti klubida davom ettirishni afzal koʻrmoqda.
Faoliyatidagi asosiy bosqichlarNikolas Jekson Chelsi safiga 2023 yilning yozida Ispaniyaning Vilyarreal klubidan 32 million funt sterling evaziga kelib qoʻshilgan edi. Klub bilan sakkiz yillik shartnoma imzolagan hujumchi shu vaqtgacha koʻk-anorranglilar safida 81 ta uchrashuvda maydonga tushib, 30 ta gol urgan va 12 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan. Biroq u jamoada barqaror oʻrin egallashda ma'lum qiyinchiliklarga duch kelgan edi.
Eslatib oʻtamiz, oʻtgan yozda u Bavariya klubiga ijara asosida yoʻl olgan edi. Germaniyadagi faoliyati davomida u 34 ta oʻyinda qatnashib, 11 ta gol kiritdi va 4 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Bu natijalar ungamyunxenliklar bilan ichki chempionat hamda kubokni qoʻlga kiritishda yordam berdi, biroq Bavariya mavsum yakunida futbolchining transferini toʻliq sotib olmaslikka qaror qilgandi.
…