Nikolas Jekson Chelsi'dagi oʻrni uchun kurashishga tayyor

·37·Sport
Nikolas Jekson Chelsi'dagi oʻrni uchun kurashishga tayyor
Qisqacha

Nikolas Jekson boshqa jamoalardan takliflar bo'layotganiga qaramay, Chelsi'da qolib, yangi bosh murabbiy Xabi Alonso qo'l ostida o'z o'rni uchun kurashishga qaror qildi. 25 yoshli hujumchi mavsumoldi safaridan so'ng murabbiyning mashg'ulot uslublari va taktik yondashuvidan katta taassurot olgan.

Londonning Chelsi klubi hujumchisi Nikolas Jekson yozgi transfer oynasi vaqtida boshqa jamoalardan tushayotgan takliflarga qaramay, Stamford Bridge'da qolishga va oʻz oʻrni uchun kurashishga qat'iy qaror qildi. The Sun nashri tarqatgan ma'lumotlarga koʻra, senegallik futbolchi jamoaning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso qoʻl ostida oʻzini koʻrsatishga intilmoqda va faoliyatini aynan shu yerda davom ettirmoqchi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Yaqinda yakunlangan Osiyo boʻylab oʻtkazilgan mavsumoldi safaridan qaytgan 25 yoshli hujumchi yangi murabbiyning mashgʻulot uslublari va taktik yondashuvidan juda katta taassurot olgan. Transfer bozori oʻz yakuniga yetib borayotgan bir paytda, futbolchining bu qarori Chelsi rahbariyati uchun ham muhim signal boʻlib xizmat qilmoqda. Oʻtgan mavsumlarda tarkibdagi raqobat sababli asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotib qoʻygan boʻlsa-da, u bu safar oʻzining asosiy figuralardan biriga aylana olishiga ishonmoqda.

Aston Villa va Ispaniya klublarining qiziqishi

Futbolchining Londonda qolish istagiga qaramay, Angliya Premyer-ligasining boshqa vakili Aston Villa uning transferi uchun kurashni davom ettirmoqda. Birmingemliklar ustozi Unai Emery oʻz vaqtida futbolchiga Yevropa futbolida ilk imkoniyatni bergan murabbiy sifatida uning mahoratini yuqori baholaydi va oʻz jamoasida koʻrmoqchi. Shuningdek, Ispaniyaning nomi oshkor etilmagan yuqori darajadagi klublaridan biri ham hujumchining xizmatlariga qiziqish bildirib, rasmiy soʻrovlar yuborgan.

Transfer oynasining soʻnggi kunlari yaqinlashgani sayin, da'vogar klublar vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Agar Chelsi rahbariyati futbolchini sotish borasida boshqacharoq qarorga kelsa, ular darhol harakat boshlashga tayyor turibdi. Shunga qaramay, Jeksonning oʻzi faoliyatini aynan Angliya poytaxti klubida davom ettirishni afzal koʻrmoqda.

Faoliyatidagi asosiy bosqichlar

Nikolas Jekson Chelsi safiga 2023 yilning yozida Ispaniyaning Vilyarreal klubidan 32 million funt sterling evaziga kelib qoʻshilgan edi. Klub bilan sakkiz yillik shartnoma imzolagan hujumchi shu vaqtgacha koʻk-anorranglilar safida 81 ta uchrashuvda maydonga tushib, 30 ta gol urgan va 12 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan. Biroq u jamoada barqaror oʻrin egallashda ma'lum qiyinchiliklarga duch kelgan edi.

Eslatib oʻtamiz, oʻtgan yozda u Bavariya klubiga ijara asosida yoʻl olgan edi. Germaniyadagi faoliyati davomida u 34 ta oʻyinda qatnashib, 11 ta gol kiritdi va 4 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Bu natijalar ungamyunxenliklar bilan ichki chempionat hamda kubokni qoʻlga kiritishda yordam berdi, biroq Bavariya mavsum yakunida futbolchining transferini toʻliq sotib olmaslikka qaror qilgandi.

ChelseaNicolas JacksonXabi AlonsoAston VillaPremier League
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pau Kubarsi 2026-yilgi Golden Boy mukofoti daʼvogarlari orasida yaqqol peshqadamga aylandiPau Kubarsi 2026-yilgi Golden Boy mukofoti daʼvogarlari orasida yaqqol peshqadamga aylandiBugun, 20:10Barselona yozgi transfer oynasi yakunida yana faollashmoqdaBarselona yozgi transfer oynasi yakunida yana faollashmoqdaBugun, 19:35Fil Foden Manchester Siti bilan shartnomani uzaytirdiFil Foden Manchester Siti bilan shartnomani uzaytirdiBugun, 19:14Osiyoda o‘zbek klublarining yangi davri: 2026/2027 yilgi mavsum tafsilotlariOsiyoda o‘zbek klublarining yangi davri: 2026/2027 yilgi mavsum tafsilotlariBugun, 19:12Daniel Korme Xabib va Makgregor o‘rtasidagi adovat sirini ochdiDaniel Korme Xabib va Makgregor o‘rtasidagi adovat sirini ochdiBugun, 19:09«Real Madrid» klubi 2026 yildagi ilk sovrinini qo‘lga kiritdi«Real Madrid» klubi 2026 yildagi ilk sovrinini qo‘lga kiritdiBugun, 19:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha