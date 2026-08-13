AQSh ilk bor xususiy kompaniyalarga kiberhujum qilishga ruxsat berdi

·36·Texno
AQSh ilk bor xususiy kompaniyalarga kiberhujum qilishga ruxsat berdi
Qisqacha

AQSh hukumati maxsus tekshiruvdan o'tgan xususiy kompaniyalarga xalqaro jinoiy guruhlar va xakerlarga qarshi hujumkor kiberoperatsiyalar o'tkazishga ruxsat berdi. Prezident memorandumiga ko'ra, kompaniyalar jinoyatchilarga tegishli ma'lumotlar yoki tizimlarni yo'q qilishi va josuslik dasturlari yordamida razvedka ma'lumotlarini to'plashi mumkin.

AQSh hukumati xalqaro jinoiy guruhlar va xakerlarga qarshi kurashish uchun maxsus tekshiruvdan oʻtgan xususiy kompaniyalarga hujumkor kiberoperatsiyalarni oʻtkazishga ruxsat beruvchi tarixiy qarorni qabul qildi. Oq uy eʼlon qilgan yangi Prezident memorandumiga koʻra, bu qadam federal idoralarga kiberjinoyatchilikka qarshi kurashda xususiy sektorning innovatsion imkoniyatlaridan foydalanish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hujjatga koʻra, dasturda ishtirok etuvchi xususiy kompaniyalar jinoyatchilarga tegishli maʼlumotlar yoki tizimlarni yoʻq qilishga qaratilgan buzgʻunchi hujumlarni amalga oshirishi hamda josuslik dasturlari yordamida razvedka maʼlumotlarini toʻplashi mumkin boʻladi. Ushbu choralar fedyeral hukumatni shantaj, moliyaviy firibgarlik va fedyeral darajadagi ransomware xurujlaridan himoya qilishga qaratilgan.

Siyosatdagi tub burilish va qonunchilik

ixbt.com va boshqa manbalar tarqatgan maʼlumotlarga tayanib aytganda, mazkur siyosiy oʻzgarish AQSh federal kompyuter xakerligi qonunchiligidagi tub burilishni anglatadi. Bungacha amalda boʻlgan qoidalar xususiy kompaniyalarga sud ruxsatisiz har qanday kiberhujum yoki buzish amaliyotlarini oʻtkazishni qatʼiyan taqiqlab kelgan edi.

Avvalgi maʼmuriyatlar davrida ham xususiy sektor faqat kelib tushayotgan kiberhujumlardan mudofaalanishi mumkin boʻlib, javob tariqasida hujum uyushtirish huquqiga ega emas edi. Biroq yangi memorandum bu yondashuvni oʻzgartirib, davlat va xususiy sektor hamkorligida mutlaqo yangi sahna ochmoqda.

Xavfsizlik choralari va shartlar

Dastur hali boshlangʻich bosqichida boʻlib, uning toʻliq qanday ishlashi keyingi ikki oy ichida ishlab chiqiladigan maxsus koʻrsatmalarda belgilanadi. Hukumat kichik hajmdagi ixtisoslashgan kompaniyalarni ham jalb etishni koʻzlamoqda, chunki ular tor doiradagi operatsiyalarni bajarishda samaraliroq boʻlishi mumkin.

Ishtirok etishni istagan har qanday kompaniya qoidabuzarlik aniqlangan taqdirda musodara qilinadigan 1 million dollar miqdoridagi depozitni escrow hisob raqamiga kiritishi shart. Shuningdek, har qanday operatsiya Adliya vazirligi va Milliy xavfsizlik departamenti vakillarining roziligi bilan hamda federal hukumatning qatʼiy nazorati ostida amalga oshirilishi lozim.

Kutilayotgan qiyinchiliklar

Memorandumga koʻra, xususiy kompaniyalarning harakatlari AQSh hududidagi tizimlar yoki fuqarolarga qaratilmasligi kafolatlanishi shart. Shu bilan birga, ishtirok etuvchi kompaniyalar elektr tarmoqlari va suv taʼminoti kabi muhim infratuzilmalarga kutilayotgan hujumlar haqida hukumatni zudlik bilan ogohlantirishi shart.

Mutaxassislar va tanqidchilar xususiy kompaniyalarning hukumat darajasidagi xakerlik amaliyotlariga aralashishi kelgusida jiddiy yuridik muammolar va bahslarni keltirib chiqarishidan xavotir bildirmoqda. Shunga qaramay, Oq uy kiberxavfsizlikni taʼminlash yoʻlida ushbu innovatsion yondashuv zarurligini taʼkidlamoqda.

KiberxavfsizlikAQShXakerlarTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandex Market kiyimlar uchun klik boʻyicha yetkazib berish va keyin toʻlash tizimini joriy qildiYandex Market kiyimlar uchun klik boʻyicha yetkazib berish va keyin toʻlash tizimini joriy qildiBugun, 20:58Instagram oʻzining matnli logotipini yangiladiInstagram oʻzining matnli logotipini yangiladiBugun, 20:57Microsoft Copilot ilovalarini birlashtirib, muvaffaqiyatsiz sunʼiy intellekt funksiyalaridan voz kechmoqdaMicrosoft Copilot ilovalarini birlashtirib, muvaffaqiyatsiz sunʼiy intellekt funksiyalaridan voz kechmoqdaBugun, 20:52Bartesian kokteyl roboti: narxi 300 dollar boʻlgan gadjet aslida kimga kerakBartesian kokteyl roboti: narxi 300 dollar boʻlgan gadjet aslida kimga kerakBugun, 20:28Xitoy «Delfin» tayfunini kuzatish uchun Fengyun sunʼiy yoʻldoshlarini safarbar etdiXitoy «Delfin» tayfunini kuzatish uchun Fengyun sunʼiy yoʻldoshlarini safarbar etdiBugun, 20:26NVIDIA sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun 500 milliard dollarlik reja tuzdiNVIDIA sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun 500 milliard dollarlik reja tuzdiBugun, 20:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi