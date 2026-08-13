JLR sobiq bosh dizayneri Jerri Makgovern avtomobilsozlikka qaytishini aytdi

·28·Avto
JLR sobiq bosh dizayneri Jerri Makgovern avtomobilsozlikka qaytishini aytdi
Qisqacha

JLR sobiq bosh ijodiy direktori Jerri Makgovern yaqin kelajakda yana avtomobil dizayni bilan shug'ullanishini aytdi. U 24 yillik faoliyati davomida Defender modelini qayta yaratish, shuningdek, Range Rover va Discovery avtomobillarining bir necha avlodini loyihalashtirishda ishtirok etgan. Hozirda Makgovern Norton Motorcycles kompaniyasiga maslahatchi sifatida yordam bermoqda va JLRdan ketishi haqidagi mish-mishlarni asossiz deb atadi.

Britaniyaning mashhur JLR kompaniyasidan kutilmaganda ketgan bosh ijodiy direktori Jerri Makgovern oʻz faoliyatida yangi sahifa ochishga hozirlik koʻrmoqda. U 24 yillik faoliyati davomida afsonaviy Defender modelini qaytadan yaratish, shuningdek, bir necha avlod Range Rover va Discovery avtomobillarini loyihalashtirishda bosh-qosh boʻlgan edi. Autocar nashriga bergan eksklyuziv intervyusida mutaxassis kelgusida yana avtomobil dizayni bilan shugʻullanishini qatʼiy taʼkidladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Autocar.co.uk maʼlumotiga koʻra, Makgovernning oʻtgan yilning dekabr oyida kompaniyani tark etgani avvaliga eksklyuziv tarzda eʼlon qilingan edi, biroq rasmiy bayonot faqatgina joriy yilning mart oyida eʼlon qilindi. Bu esa jamoatchilik orasida uning oʻz xohishi bilan ketgani yoki ishdan boʻshatilgani haqidagi turli taxminlarni keltirib chiqarib, keng muhokamalarga sabab boʻlgandi.

Yangi ufqlar va mototsikllar olami

Hozirgi kunda tajribali dizayner Norton Motorcycles kompaniyasiga maslahatchi sifatida yordam bermoqda. Autocar nashrining My Week In Car podkastida soʻzga chiqqan Makgovern kompaniyadan ketish sabablari haqidagi mish-mishlarni mutlaqo asossiz deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, avtomobilsozlik uning tomirida oqadi va u hali oʻzining soʻnggi soʻzini aytmagan.

«Men yangi narsalar yaratishni xohlayman va oldimda koʻplab imkoniyatlar borligini yaxshi bilaman», — deya taʼkidladi dizayner. U oʻz ishiga va hamkorlariga nisbatan juda talabchan ekanini, shu bois kelgusidagi qadamlarini puxta oʻylayotganini bildirdi.

Avtomobilsozlikdagi boy meros

Makgovern oʻzining koʻp yillik faoliyati davomida nafaqat Range Rover va Discovery kabi hashamatli krossover modellarini yaratdi, balki Jaguar Type 00 elektr konseptining bahsli dizayni uchun ham masʼul boʻlgan. Uning Britaniya avtomobilsozligiga qoʻshgan hissasi brend oʻziga xosligini shakllantirishda muhim oʻrin tutdi.

Mutaxassisning taʼkidlashicha, avtomobillar dizaynidan mototsikllar dizayniga oʻtish jarayoni u uchun oʻziga xos ijodiy chaqiruv boʻlgan. Shunga qaramay, u toʻrt gʻildirakli transport vositalari bilan ishlashni sogʻinganini va yaqin kelajakda yana yangi avtomobillar loyihalariga qoʻl urishini yashirmadi.

Jerri MakgovernJLRAvtomobil dizayniRange RoverNorton Motorcycles
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tesla Supercharger tarmoqdagi yuklamalar ortgani bois reytingda pastladiTesla Supercharger tarmoqdagi yuklamalar ortgani bois reytingda pastladiBugun, 17:21Buyuk Britaniyadagi tezkor quvvatlash stansiyalari sinovdan oʻtdiBuyuk Britaniyadagi tezkor quvvatlash stansiyalari sinovdan oʻtdiBugun, 17:21Xiaomi avtomobillar uchun oʻzgacha logotip mexanizmini patentladiXiaomi avtomobillar uchun oʻzgacha logotip mexanizmini patentladiBugun, 15:29Britaniyadagi Milliy avtomobil muzeyi oʻz manzilini oʻzgartirishi kutilmoqdaBritaniyadagi Milliy avtomobil muzeyi oʻz manzilini oʻzgartirishi kutilmoqdaBugun, 15:27Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildiOʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildiBugun, 15:21Mercedes-AMG GT Black Series yangi superkari “aqldan ozdiruvchi” quvvatga ega boʻladiMercedes-AMG GT Black Series yangi superkari “aqldan ozdiruvchi” quvvatga ega boʻladiBugun, 13:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Toyota kompaniyasi 641 ot kuchiga ega yangi GR GT superkarini namoyish etdi
Toyota kompaniyasi 641 ot kuchiga ega yangi GR GT superkarini namoyish etdi