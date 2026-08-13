JLR sobiq bosh dizayneri Jerri Makgovern avtomobilsozlikka qaytishini aytdi
JLR sobiq bosh ijodiy direktori Jerri Makgovern yaqin kelajakda yana avtomobil dizayni bilan shug'ullanishini aytdi. U 24 yillik faoliyati davomida Defender modelini qayta yaratish, shuningdek, Range Rover va Discovery avtomobillarining bir necha avlodini loyihalashtirishda ishtirok etgan. Hozirda Makgovern Norton Motorcycles kompaniyasiga maslahatchi sifatida yordam bermoqda va JLRdan ketishi haqidagi mish-mishlarni asossiz deb atadi.
Britaniyaning mashhur JLR kompaniyasidan kutilmaganda ketgan bosh ijodiy direktori Jerri Makgovern oʻz faoliyatida yangi sahifa ochishga hozirlik koʻrmoqda. U 24 yillik faoliyati davomida afsonaviy Defender modelini qaytadan yaratish, shuningdek, bir necha avlod Range Rover va Discovery avtomobillarini loyihalashtirishda bosh-qosh boʻlgan edi. Autocar nashriga bergan eksklyuziv intervyusida mutaxassis kelgusida yana avtomobil dizayni bilan shugʻullanishini qatʼiy taʼkidladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Autocar.co.uk maʼlumotiga koʻra, Makgovernning oʻtgan yilning dekabr oyida kompaniyani tark etgani avvaliga eksklyuziv tarzda eʼlon qilingan edi, biroq rasmiy bayonot faqatgina joriy yilning mart oyida eʼlon qilindi. Bu esa jamoatchilik orasida uning oʻz xohishi bilan ketgani yoki ishdan boʻshatilgani haqidagi turli taxminlarni keltirib chiqarib, keng muhokamalarga sabab boʻlgandi.
Yangi ufqlar va mototsikllar olamiHozirgi kunda tajribali dizayner Norton Motorcycles kompaniyasiga maslahatchi sifatida yordam bermoqda. Autocar nashrining My Week In Car podkastida soʻzga chiqqan Makgovern kompaniyadan ketish sabablari haqidagi mish-mishlarni mutlaqo asossiz deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, avtomobilsozlik uning tomirida oqadi va u hali oʻzining soʻnggi soʻzini aytmagan.
«Men yangi narsalar yaratishni xohlayman va oldimda koʻplab imkoniyatlar borligini yaxshi bilaman», — deya taʼkidladi dizayner. U oʻz ishiga va hamkorlariga nisbatan juda talabchan ekanini, shu bois kelgusidagi qadamlarini puxta oʻylayotganini bildirdi.
Avtomobilsozlikdagi boy merosMakgovern oʻzining koʻp yillik faoliyati davomida nafaqat Range Rover va Discovery kabi hashamatli krossover modellarini yaratdi, balki Jaguar Type 00 elektr konseptining bahsli dizayni uchun ham masʼul boʻlgan. Uning Britaniya avtomobilsozligiga qoʻshgan hissasi brend oʻziga xosligini shakllantirishda muhim oʻrin tutdi.
Mutaxassisning taʼkidlashicha, avtomobillar dizaynidan mototsikllar dizayniga oʻtish jarayoni u uchun oʻziga xos ijodiy chaqiruv boʻlgan. Shunga qaramay, u toʻrt gʻildirakli transport vositalari bilan ishlashni sogʻinganini va yaqin kelajakda yana yangi avtomobillar loyihalariga qoʻl urishini yashirmadi.
…