Barselona yozgi transfer oynasi yakunida yana faollashmoqda
Barselona yozgi transfer oynasining so'nggi kunlarida ortiqcha o'yinchilarni sotish, maoshlar chegarasini kengaytirish va ro'yxatdan o'tkazilmagan futbolchilarni rasmiylashtirish uchun faollashmoqchi. Klub yangi hujumchi olib kelishni rejalashtirib, Julian Alvares, Rodri va Kanselu nomzodlarini ko'rib chiqmoqda.
Yozgi transfer oynasining soʻnggi kunlari yaqinlashgani sari «Barselona» klubi transfer bozorida jiddiy faollik koʻrsatishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Kataloniyaliklar tarkibdagi ortiqcha oʻyinchilarni sotib yuborish, moliyaviy maoshlar chegarasini kengaytirish hamda roʻyxatdan oʻtkazilishi qolgan futbolchilarni tezroq rasmiylashtirish maqsadida bir qator transferlarni yakunlashni rejalashtirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
«Sport» nashrining xabar berishicha, «Barselona» rahbariyatining asosiy maqsadi aniq boʻlib turibdi. Klub jamoaga yangi hujumchi olib kelishni istaydi va bu boradagi ustuvor vazifa sifatida Julian Alvares, shuningdek Rodri va Kanselu nomzodlari koʻrib chiqilmoqda. Biroq sport boshqarmasi transfer oynasining soʻnggi daqiqalarida yana bir muhim bitimni amalga oshirishni koʻzlamoqda.
Deku markaziy himoyachi qidirmoqdaKlub sport direktori Deku yozgi transferlar mavsumi boshlanganidan beri markaziy himoya chizigʻini kuchaytirish ustida jiddiy ish olib bormoqda. Uning asosiy istagi — yuqori saviyadagi va imkon qadar chap oyoqda oʻynaydigan markaziy himoyachini jamoaga jalb qilishdir. Agar moliyaviy imkoniyatlar yoʻl qoʻysa, bu transfer oynaning oxirgi kunlaridayoq amalga oshishi mumkin.
Dastlab sport direktori «Inter» himoyachisi Alessandro Bastonini transfer qilishga harakat qilgan edi. Biroq tomonlar sport jihatidan kelisha olmagani hamda milanliklar belgilagan narx juda baland boʻlgani sababli bu variant barbod boʻlgan. Shundan soʻng himoya chizigʻi boʻyicha muzokaralar vaqtincha tinchigandi.
Ronald Arauxoning ketishi rejalami oʻzgartirdiBiroq Ronald Arauxoning jamoani tark etishi «Barselona» uchun himoyachi izlash jarayonini yana dolzarb qilib qoʻydi. Natijada klub yangi futbolchi sotib olishga qatʼiy qaror qildi. Bosh murabbiy Xansi Flik Pau Kubarsi va Jerar Martin juftligining oʻyinidan hozircha mamnun, biroq murabbiy ham qulay imkoniyat tugʻilsa, yuqori saviyadagi futbolchi bilan tarkibni kuchaytirish muhimligini yaxshi tushunadi.
Shuningdek, tarkibda Andreas Kristensen va Erik Garsiya ham mavjud boʻlib, ulardan biri mavsum davomida qanot himoyasida ham koʻp daqiqalar harakat qilishi kutilmoqda. Kataloniya klubining transfer bozoridagi soʻnggi harakatlari va moliyaviy holat qanday yakun topishi yaqin kunlarda maʼlum boʻladi.
…