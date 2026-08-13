Barselona yozgi transfer oynasi yakunida yana faollashmoqda

·173·Sport
Barselona yozgi transfer oynasi yakunida yana faollashmoqda
Qisqacha

Barselona yozgi transfer oynasining so'nggi kunlarida ortiqcha o'yinchilarni sotish, maoshlar chegarasini kengaytirish va ro'yxatdan o'tkazilmagan futbolchilarni rasmiylashtirish uchun faollashmoqchi. Klub yangi hujumchi olib kelishni rejalashtirib, Julian Alvares, Rodri va Kanselu nomzodlarini ko'rib chiqmoqda.

Yozgi transfer oynasining soʻnggi kunlari yaqinlashgani sari «Barselona» klubi transfer bozorida jiddiy faollik koʻrsatishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Kataloniyaliklar tarkibdagi ortiqcha oʻyinchilarni sotib yuborish, moliyaviy maoshlar chegarasini kengaytirish hamda roʻyxatdan oʻtkazilishi qolgan futbolchilarni tezroq rasmiylashtirish maqsadida bir qator transferlarni yakunlashni rejalashtirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

«Sport» nashrining xabar berishicha, «Barselona» rahbariyatining asosiy maqsadi aniq boʻlib turibdi. Klub jamoaga yangi hujumchi olib kelishni istaydi va bu boradagi ustuvor vazifa sifatida Julian Alvares, shuningdek Rodri va Kanselu nomzodlari koʻrib chiqilmoqda. Biroq sport boshqarmasi transfer oynasining soʻnggi daqiqalarida yana bir muhim bitimni amalga oshirishni koʻzlamoqda.

Deku markaziy himoyachi qidirmoqda

Klub sport direktori Deku yozgi transferlar mavsumi boshlanganidan beri markaziy himoya chizigʻini kuchaytirish ustida jiddiy ish olib bormoqda. Uning asosiy istagi — yuqori saviyadagi va imkon qadar chap oyoqda oʻynaydigan markaziy himoyachini jamoaga jalb qilishdir. Agar moliyaviy imkoniyatlar yoʻl qoʻysa, bu transfer oynaning oxirgi kunlaridayoq amalga oshishi mumkin.

Dastlab sport direktori «Inter» himoyachisi Alessandro Bastonini transfer qilishga harakat qilgan edi. Biroq tomonlar sport jihatidan kelisha olmagani hamda milanliklar belgilagan narx juda baland boʻlgani sababli bu variant barbod boʻlgan. Shundan soʻng himoya chizigʻi boʻyicha muzokaralar vaqtincha tinchigandi.

Ronald Arauxoning ketishi rejalami oʻzgartirdi

Biroq Ronald Arauxoning jamoani tark etishi «Barselona» uchun himoyachi izlash jarayonini yana dolzarb qilib qoʻydi. Natijada klub yangi futbolchi sotib olishga qatʼiy qaror qildi. Bosh murabbiy Xansi Flik Pau Kubarsi va Jerar Martin juftligining oʻyinidan hozircha mamnun, biroq murabbiy ham qulay imkoniyat tugʻilsa, yuqori saviyadagi futbolchi bilan tarkibni kuchaytirish muhimligini yaxshi tushunadi.

Shuningdek, tarkibda Andreas Kristensen va Erik Garsiya ham mavjud boʻlib, ulardan biri mavsum davomida qanot himoyasida ham koʻp daqiqalar harakat qilishi kutilmoqda. Kataloniya klubining transfer bozoridagi soʻnggi harakatlari va moliyaviy holat qanday yakun topishi yaqin kunlarda maʼlum boʻladi.

BarselonaTransferlarDekuXansi FlikLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tarixiy qaytish: Bartez va Zidan Fransiya terma jamoasida yana birlashdi!Tarixiy qaytish: Bartez va Zidan Fransiya terma jamoasida yana birlashdi!Bugun, 21:22Napoli Gabriel Jesus transferi uchun Arsenal bilan aloqani tikladiNapoli Gabriel Jesus transferi uchun Arsenal bilan aloqani tikladiBugun, 20:58Pau Kubarsi 2026-yilgi Golden Boy mukofoti daʼvogarlari orasida yaqqol peshqadamga aylandiPau Kubarsi 2026-yilgi Golden Boy mukofoti daʼvogarlari orasida yaqqol peshqadamga aylandiBugun, 20:10Nikolas Jekson Chelsi'dagi oʻrni uchun kurashishga tayyorNikolas Jekson Chelsi'dagi oʻrni uchun kurashishga tayyorBugun, 19:35Fil Foden Manchester Siti bilan shartnomani uzaytirdiFil Foden Manchester Siti bilan shartnomani uzaytirdiBugun, 19:14Osiyoda o‘zbek klublarining yangi davri: 2026/2027 yilgi mavsum tafsilotlariOsiyoda o‘zbek klublarining yangi davri: 2026/2027 yilgi mavsum tafsilotlariBugun, 19:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha