Apple AQShda kompyuterlar ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydi
AQShda texnologiya giganti Apple kompaniyasining yangi yirik ishlab chiqarish obyekti oʻz faoliyatini boshladi. Texas shtatining Xyuston shahrida ochilgan mazkur korxona mamlakat ichidagi taʼminot zanjirini mustahkamlash va Mac kompyuterlarini bevosita Qoʻshma Shtatlarda ishlab chiqarish yoʻlidagi muhim qadam boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi korxona «Centr peredovogo proizvodstva» (AMC) deb nomlandi. Loyihaning ochilish marosimida kompaniya rahbari Tim Kuk shaxsan ishtirok etdi. Uning soʻzlariga koʻra, Apple ushbu loyihaga yuz millionlab dollar sarmoya kiritib, qisqa — toʻqqiz oydan kamroq vaqt ichida qurilish ishlarini yakunladi va ilk mahsulotlarni joʻnatishni boshladi.
Sunʼiy intellekt va yangi serverlarUmumiy maydoni taxminan 1858 kvadrat metrni tashkil etuvchi markazda hozirning oʻzida kompaniyaning sunʼiy intellekt tizimlari uchun moʻljallangan serverlari yigʻilmoqda. Ushbu texnologik infratuzilma Appleʼning kelgusidagi intellektual imkoniyatlarini kengaytirishda asosiy rol oʻynaydi.
Mutaxassislar Xyustondagi obyekt negizida nafaqat oʻz ehtiyojlari uchun texnologiyalar yaratadi, balki boshqa mahalliy kompaniyalar va tadbirkorlar bilan ham yaqindan hamkorlik qiladi. Ular biznesga zamonaviy intellektual ishlab chiqarish usullarini joriy etishda yaqindan koʻmaklashadilar.
Mac mini va ichki ishlab chiqarish ulushiRejalarga koʻra, joriy yilning oxirigacha ushbu zavodda mashhur Mac mini kompyuterlarini yigʻish jarayoni ham yoʻlga qoʻyiladi. Shu tariqa, Apple oʻz mahsulotlarini AQSh hududining oʻzida tayyorlashni kengaytirib, mahalliy iqtisodiyotdagi oʻrnini yanada mustahkamlamoqda.
Mazkur tashabbus Детройте shahrida 2025-yilning avgust oyida boshlangan Apple Manufacturing Academy dasturining mantiqiy davomi boʻldi. Ushbu taʼlim va amaliyot markazi oʻtgan davr mobaynida qariyb 1000 ta Amerika korxonalariga avtomatlashtirish, sunʼiy intellekt va sifatni intellektual nazorat qilish texnologiyalarini oʻzlashtirishda yordam berdi.
…