Apple AQShda kompyuterlar ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydi

·0·Texno
Apple AQShda kompyuterlar ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydi

AQShda texnologiya giganti Apple kompaniyasining yangi yirik ishlab chiqarish obyekti oʻz faoliyatini boshladi. Texas shtatining Xyuston shahrida ochilgan mazkur korxona mamlakat ichidagi taʼminot zanjirini mustahkamlash va Mac kompyuterlarini bevosita Qoʻshma Shtatlarda ishlab chiqarish yoʻlidagi muhim qadam boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi korxona «Centr peredovogo proizvodstva» (AMC) deb nomlandi. Loyihaning ochilish marosimida kompaniya rahbari Tim Kuk shaxsan ishtirok etdi. Uning soʻzlariga koʻra, Apple ushbu loyihaga yuz millionlab dollar sarmoya kiritib, qisqa — toʻqqiz oydan kamroq vaqt ichida qurilish ishlarini yakunladi va ilk mahsulotlarni joʻnatishni boshladi.

Sunʼiy intellekt va yangi serverlar

Umumiy maydoni taxminan 1858 kvadrat metrni tashkil etuvchi markazda hozirning oʻzida kompaniyaning sunʼiy intellekt tizimlari uchun moʻljallangan serverlari yigʻilmoqda. Ushbu texnologik infratuzilma Appleʼning kelgusidagi intellektual imkoniyatlarini kengaytirishda asosiy rol oʻynaydi.

Mutaxassislar Xyustondagi obyekt negizida nafaqat oʻz ehtiyojlari uchun texnologiyalar yaratadi, balki boshqa mahalliy kompaniyalar va tadbirkorlar bilan ham yaqindan hamkorlik qiladi. Ular biznesga zamonaviy intellektual ishlab chiqarish usullarini joriy etishda yaqindan koʻmaklashadilar.

Mac mini va ichki ishlab chiqarish ulushi

Rejalarga koʻra, joriy yilning oxirigacha ushbu zavodda mashhur Mac mini kompyuterlarini yigʻish jarayoni ham yoʻlga qoʻyiladi. Shu tariqa, Apple oʻz mahsulotlarini AQSh hududining oʻzida tayyorlashni kengaytirib, mahalliy iqtisodiyotdagi oʻrnini yanada mustahkamlamoqda.

Mazkur tashabbus Детройте shahrida 2025-yilning avgust oyida boshlangan Apple Manufacturing Academy dasturining mantiqiy davomi boʻldi. Ushbu taʼlim va amaliyot markazi oʻtgan davr mobaynida qariyb 1000 ta Amerika korxonalariga avtomatlashtirish, sunʼiy intellekt va sifatni intellektual nazorat qilish texnologiyalarini oʻzlashtirishda yordam berdi.

AppleMacXyustonTim KukSunʼiy intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sony Xperia 1 VIII smartfoni yuqori narxga qaramay yaxshi sotilmoqdaSony Xperia 1 VIII smartfoni yuqori narxga qaramay yaxshi sotilmoqdaBugun, 13:26Apple yubiley smartfoni: iPhone 20 Pro haqida ilk tafsilotlarApple yubiley smartfoni: iPhone 20 Pro haqida ilk tafsilotlarBugun, 12:51Xitoyda dunyodagi ilk mutlaq avtomatlashtirilgan qahvaxona ochilmoqdaXitoyda dunyodagi ilk mutlaq avtomatlashtirilgan qahvaxona ochilmoqdaBugun, 12:20Roskosmos Popigay krateri kosmik suratlarini eʼlon qildiRoskosmos Popigay krateri kosmik suratlarini eʼlon qildiBugun, 10:59Ko‘nikish qiyin bo‘ladimi? Instagram'ning yangi logotipi va tarmoqdagi bahslarKo‘nikish qiyin bo‘ladimi? Instagram'ning yangi logotipi va tarmoqdagi bahslarBugun, 08:36Apple foydalanuvchilarga yollanma josuslik dasturlari xuruji haqida ogohlantirish yubordiApple foydalanuvchilarga yollanma josuslik dasturlari xuruji haqida ogohlantirish yubordiBugun, 02:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi