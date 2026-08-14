«Barselona» va «Siti» Rodri transferida nimani kelisha olmayapti?
Rodri «Barselona»ga o'tish istagi sabab «Manchester Siti»ga qaytishni kechiktirish uchun rahbariyatdan ruxsat so'ramoqda. Biroq klublar transferning moliyaviy shartlari bo'yicha kelisha olmayapti. Rodrining rasmiy ta'tili 13 avgust kuni yakunlangan va u 14 avgust kuni «Manchester Siti» mashg'ulotlariga qo'shilishi kerak edi. 2025/2026 mavsumida u Angliya Premer-ligasida 21 ta uchrashuvda 1 ta gol urgan, Yevropa Chempionlar ligasida esa 5 ta bahs o'tkazgan.
Jahon futbolida yozgi transfer oynasining navbatdagi shov-shuvli va kutilmagan sagasi kuzatilmoqda. «Manchester Siti» yarimhimoyachisi Rodri «Barselona»ga o‘tish istagi tufayli Angliyaga qaytishni kechiktirishga urinmoqda.
Kataloniyaning nufuzli Sport.es nashri bergan xabarga ko‘ra, ispaniyalik yulduz klublar o‘rtasidagi rasmiy muzokaralar to‘liq yakunlanmaguncha Manchesterga qaytmaslik uchun rahbariyatdan maxsus ruxsat so‘ramoqda.
Mashg‘ulotlarga qo‘shilish talabi va moliyaviy kelishmovchilik
Manba ma’lumotlariga qaraganda, 30 yoshli yarimhimoyachining rasmiy ta’tili 13 avgust kuni yakuniga yetgan. Amaldagi tartibga ko‘ra, u 14 avgust kuni «shaharliklar»ning ertalabki mashg‘ulot lageriga yetib kelishi va umumiy guruhga qo‘shilishi shart edi.
Garchi Rodri kelishuv tezroq hal bo‘lishini istab, qo‘shimcha vaqt so‘rayotgan bo‘lsa-da, klub tomonidan ruxsat berilmagan taqdirda jarimaga tortilmaslik uchun mashg‘ulotlarga borishi ta’kidlanmoqda. Futbolchi ayni paytda har ikkala grand jamoa o‘rtasida transferning moliyaviy shartlari bo‘yicha yuzaga kelgan kelishmovchiliklar tez orada ijobiy hal etilishidan umidvor bo‘lib turibdi.
Rodrining so‘nggi mavsumdagi ko‘rsatkichlari
Tajribali yarimhimoyachi ortda qolgan mavsumda «Manchester Siti» safida quyidagicha ko‘rsatkichlarni qayd etdi:
Angliya Premer-ligasi (2025/2026): 21 ta uchrashuv va 1 ta gol;
Yevropa Chempionlar ligasi: 5 ta bahs (natijali harakatlarsiz).
Agar klublar moliyaviy masalalarda oxirigacha murosaga kela olishsa, Rodrining Ispaniyaga qaytishi va «Barselona» markaziy yarimhimoyasini kuchaytirishi yozning eng muhim transferlaridan biriga aylanishi mumkin.
Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.
…