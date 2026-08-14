«Barselona» va «Siti» Rodri transferida nimani kelisha olmayapti?

·47·Sport
«Barselona» va «Siti» Rodri transferida nimani kelisha olmayapti?
Qisqacha

Rodri «Barselona»ga o'tish istagi sabab «Manchester Siti»ga qaytishni kechiktirish uchun rahbariyatdan ruxsat so'ramoqda. Biroq klublar transferning moliyaviy shartlari bo'yicha kelisha olmayapti. Rodrining rasmiy ta'tili 13 avgust kuni yakunlangan va u 14 avgust kuni «Manchester Siti» mashg'ulotlariga qo'shilishi kerak edi. 2025/2026 mavsumida u Angliya Premer-ligasida 21 ta uchrashuvda 1 ta gol urgan, Yevropa Chempionlar ligasida esa 5 ta bahs o'tkazgan.

Jahon futbolida yozgi transfer oynasining navbatdagi shov-shuvli va kutilmagan sagasi kuzatilmoqda. «Manchester Siti» yarimhimoyachisi Rodri «Barselona»ga o‘tish istagi tufayli Angliyaga qaytishni kechiktirishga urinmoqda.

Kataloniyaning nufuzli Sport.es nashri bergan xabarga ko‘ra, ispaniyalik yulduz klublar o‘rtasidagi rasmiy muzokaralar to‘liq yakunlanmaguncha Manchesterga qaytmaslik uchun rahbariyatdan maxsus ruxsat so‘ramoqda.

Mashg‘ulotlarga qo‘shilish talabi va moliyaviy kelishmovchilik

Manba ma’lumotlariga qaraganda, 30 yoshli yarimhimoyachining rasmiy ta’tili 13 avgust kuni yakuniga yetgan. Amaldagi tartibga ko‘ra, u 14 avgust kuni «shaharliklar»ning ertalabki mashg‘ulot lageriga yetib kelishi va umumiy guruhga qo‘shilishi shart edi.

Garchi Rodri kelishuv tezroq hal bo‘lishini istab, qo‘shimcha vaqt so‘rayotgan bo‘lsa-da, klub tomonidan ruxsat berilmagan taqdirda jarimaga tortilmaslik uchun mashg‘ulotlarga borishi ta’kidlanmoqda. Futbolchi ayni paytda har ikkala grand jamoa o‘rtasida transferning moliyaviy shartlari bo‘yicha yuzaga kelgan kelishmovchiliklar tez orada ijobiy hal etilishidan umidvor bo‘lib turibdi.

Rodrining so‘nggi mavsumdagi ko‘rsatkichlari

Tajribali yarimhimoyachi ortda qolgan mavsumda «Manchester Siti» safida quyidagicha ko‘rsatkichlarni qayd etdi:

  • Angliya Premer-ligasi (2025/2026): 21 ta uchrashuv va 1 ta gol;

  • Yevropa Chempionlar ligasi: 5 ta bahs (natijali harakatlarsiz).

Agar klublar moliyaviy masalalarda oxirigacha murosaga kela olishsa, Rodrining Ispaniyaga qaytishi va «Barselona» markaziy yarimhimoyasini kuchaytirishi yozning eng muhim transferlaridan biriga aylanishi mumkin.

Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.

BarcelonaManchester CityRodri
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jeymi Karrager Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi vaziyatdan hayratdaJeymi Karrager Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi vaziyatdan hayratdaBugun, 15:55Shok qaror: Mourino «Real»ni yengilmas jamoaga aylantirish rejasini tuzdiShok qaror: Mourino «Real»ni yengilmas jamoaga aylantirish rejasini tuzdiBugun, 15:45Maxachev yoki Gerri? O‘zbek sport yulduzlari o‘z prognozlarini bildirishdiMaxachev yoki Gerri? O‘zbek sport yulduzlari o‘z prognozlarini bildirishdiBugun, 15:40«Barselona»dan uchinchi hujum: Rodri uchun yangi taklif tayyorlanmoqda!«Barselona»dan uchinchi hujum: Rodri uchun yangi taklif tayyorlanmoqda!Bugun, 15:31Milan Kristofer Nkunku bilan xayrlashishga tayyor, Roma esa o‘yinchi uchun kurashmoqdaMilan Kristofer Nkunku bilan xayrlashishga tayyor, Roma esa o‘yinchi uchun kurashmoqdaBugun, 15:30Manchester Siti Enzo Fernandes uchun Chelsiga 120 million yevro taklif qilmoqdaManchester Siti Enzo Fernandes uchun Chelsiga 120 million yevro taklif qilmoqdaBugun, 15:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi