Neymar sunʼiy maydon tufayli Palmeirasga qarshi oʻyinda maydonga tushmasligi mumkin

·23·Sport
Neymar sunʼiy maydon tufayli Palmeirasga qarshi oʻyinda maydonga tushmasligi mumkin
Qisqacha

Neymar Santosning 26-avgust kuni Copa do Brasil chorak finalida Palmeirasga qarshi o‘tkazadigan uchrashuvida sun’iy maydon sabab maydonga tushmasligi mumkin. 34 yoshli hujumchi sun’iy qoplamalar jarohat xavfini oshirishini ta’kidlab kelgan va avval Atletiko Mineiroga qarshi bahsda bunday maydonda oyog‘idan jarohat olgan. Futbolchi so‘nggi o‘yinda tizza va to‘pig‘idagi noqulayliklarga qaramay, Macaraga qarshi 2:1 hisobidagi g‘alabada ikkita golga uzatma berdi.

Braziliyaning Santos klubi hujumchisi Neymar jamoasining Copa do Brasil chorak finalidan oʻrin olgan Palmeirasga qarshi boʻlajak bahsida maydonga tushishi soʻroq ostida qolmoqda. Bunga Nubank Parque stadionining sunʼiy qoplamali maydoni sabab boʻlayotgani jamoa muxlislari va murabbiylar shtabini tashvishga solmoqda. 34 yoshli futbolchi sunʼiy maydonlarning jarohatlar xavfini oshirishini taʼkidlab, avvaldan keskin tanqid qilib kelayotgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, braziliyalik yulduz 26-avgust kuni boʻlib oʻtadigan muhim uchrashuvda ishtirok etish masalasini hali hal qilgani yoʻq. Uning bu boradagi ikkilanishi jamoa uchun ham muhim pallaga toʻgʻri kelmoqda, sababi Santos mavsumning hal qiluvchi bosqichlariga qadam qoʻymoqda. Tajribali hujumchining sunʼiy qoplamali maydonlarga qarshi pozitsiyasi qatʼiy boʻlib qolmoqda va bu avvalgi yoʻqotishlar bilan bogʻliq.

Sunʼiy maydonlar bilan bogʻliq muammolar tarixi

Neymarning sunʼiy qoplamalarga nisbatan salbiy munosabati yangilik emas. Futbolchi avvalroq Atletiko Mineiroga qarshi bahsda sunʼiy maydon tufayli oyogʻini jarohatlab olganidan soʻng ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida bu turdagi maydonlar professional futbol uchun mos emasligini ochiq yozgan edi. Shuningdek, u Palmeirasning uy stadioni qoplamasini kichik oʻlchamli sunʼiy maydonlarga qiyoslab, u yerda toʻp surish juda noqulay ekanini bir necha bor taʼkidlagan.

Hujumchining fikricha, sunʼiy maysa futbolchilarning harakatini cheklaydi va jarohat olish ehtimolini keskin oshiradi. Shu sababli ham futbolchi va uning atrofidagilar muhim oʻyin oldidan xavotir bildirishmoqda. Murabbiylar shtabi esa taqvimdagi ushbu bahs oldidan futbolchining jismoniy holati va maydon sharoitlarini chuqur tahlil qilib chiqishiga toʻgʻri keladi.

Soʻnggi oʻyinlardagi yorqin harakatlar va jamoa natijalari

Sunʼiy maydonlar borasidagi xavotirlarga qarammay, Neymar maydonda yuqori darajadagi oʻyin koʻrsatishda davom etmoqda. Yaqinda boʻlib oʻtgan Copa Sudamericana turnirining 1/8 final dastlabki uchrashuvida Santos Macaraga qarshi bahsda irodali gʻalabaga erishdi. Uchrashuv avvalida gol oʻtkazib yuborgan Peixe hisobni tenglashtirib, yakunda 2:1 hisobida zafar quchdi.

Mazkur uchrashuvda Neymar tizza va toʻpigʻidagi biroz noqulayliklarga qaram大战da jamoasining yetakchisi ekanini koʻrsatdi. U Gabigol kiritgan golga uzatma berib, ikkinchi boʻlimda esa burchak toʻpidan boshlangan hujumda William Araoning gol urishini taʼminladi. Oʻyindan keyingi intervyularda jurnalistlar unga Palmeiras maydoni haqida savol berishganda, futbolchi hali vaqt borligini va bu haqda oʻylamayotganini bildirdi.

Mazkur qarama-qarshilikning natijasi Santos uchun ham, Neymar uchun ham mavsumdagi asosiy sinovlardan biri boʻladi. Jamoaning oldinda turgan oʻyinlarda qanday natija koʻrsatishi va tajribali hujumchining maydonga tushish-tushmasligi yaqin kunlarda oydinlashadi.

NeymarSantosPalmeirasCopaDoBrasilFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellingem Lionel Messi yoki Cristiano Ronaldo emasJud Bellingem Lionel Messi yoki Cristiano Ronaldo emasBugun, 13:16Temurxo‘ja Abduxoliqov oilasida og‘ir judolik yuz berdiTemurxo‘ja Abduxoliqov oilasida og‘ir judolik yuz berdiBugun, 12:45Manchester Siti yarim himoyachisi Saudiya Arabistoniga yoʻl olmoqdaManchester Siti yarim himoyachisi Saudiya Arabistoniga yoʻl olmoqdaBugun, 12:36Real Madrid jamoasida ilk muammolar: himoya chizigʻidagi krizisReal Madrid jamoasida ilk muammolar: himoya chizigʻidagi krizisBugun, 12:34Uesli Fofana Chelsidea barqarorlik zarurligini ta'kidladiUesli Fofana Chelsidea barqarorlik zarurligini ta'kidladiBugun, 12:15Inter Curtis Jones transferi ustida ishlamoqdaInter Curtis Jones transferi ustida ishlamoqdaBugun, 12:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi