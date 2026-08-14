Neymar sunʼiy maydon tufayli Palmeirasga qarshi oʻyinda maydonga tushmasligi mumkin
Neymar Santosning 26-avgust kuni Copa do Brasil chorak finalida Palmeirasga qarshi o‘tkazadigan uchrashuvida sun’iy maydon sabab maydonga tushmasligi mumkin. 34 yoshli hujumchi sun’iy qoplamalar jarohat xavfini oshirishini ta’kidlab kelgan va avval Atletiko Mineiroga qarshi bahsda bunday maydonda oyog‘idan jarohat olgan. Futbolchi so‘nggi o‘yinda tizza va to‘pig‘idagi noqulayliklarga qaramay, Macaraga qarshi 2:1 hisobidagi g‘alabada ikkita golga uzatma berdi.
Braziliyaning Santos klubi hujumchisi Neymar jamoasining Copa do Brasil chorak finalidan oʻrin olgan Palmeirasga qarshi boʻlajak bahsida maydonga tushishi soʻroq ostida qolmoqda. Bunga Nubank Parque stadionining sunʼiy qoplamali maydoni sabab boʻlayotgani jamoa muxlislari va murabbiylar shtabini tashvishga solmoqda. 34 yoshli futbolchi sunʼiy maydonlarning jarohatlar xavfini oshirishini taʼkidlab, avvaldan keskin tanqid qilib kelayotgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, braziliyalik yulduz 26-avgust kuni boʻlib oʻtadigan muhim uchrashuvda ishtirok etish masalasini hali hal qilgani yoʻq. Uning bu boradagi ikkilanishi jamoa uchun ham muhim pallaga toʻgʻri kelmoqda, sababi Santos mavsumning hal qiluvchi bosqichlariga qadam qoʻymoqda. Tajribali hujumchining sunʼiy qoplamali maydonlarga qarshi pozitsiyasi qatʼiy boʻlib qolmoqda va bu avvalgi yoʻqotishlar bilan bogʻliq.
Sunʼiy maydonlar bilan bogʻliq muammolar tarixiNeymarning sunʼiy qoplamalarga nisbatan salbiy munosabati yangilik emas. Futbolchi avvalroq Atletiko Mineiroga qarshi bahsda sunʼiy maydon tufayli oyogʻini jarohatlab olganidan soʻng ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida bu turdagi maydonlar professional futbol uchun mos emasligini ochiq yozgan edi. Shuningdek, u Palmeirasning uy stadioni qoplamasini kichik oʻlchamli sunʼiy maydonlarga qiyoslab, u yerda toʻp surish juda noqulay ekanini bir necha bor taʼkidlagan.
Hujumchining fikricha, sunʼiy maysa futbolchilarning harakatini cheklaydi va jarohat olish ehtimolini keskin oshiradi. Shu sababli ham futbolchi va uning atrofidagilar muhim oʻyin oldidan xavotir bildirishmoqda. Murabbiylar shtabi esa taqvimdagi ushbu bahs oldidan futbolchining jismoniy holati va maydon sharoitlarini chuqur tahlil qilib chiqishiga toʻgʻri keladi.
Soʻnggi oʻyinlardagi yorqin harakatlar va jamoa natijalariSunʼiy maydonlar borasidagi xavotirlarga qarammay, Neymar maydonda yuqori darajadagi oʻyin koʻrsatishda davom etmoqda. Yaqinda boʻlib oʻtgan Copa Sudamericana turnirining 1/8 final dastlabki uchrashuvida Santos Macaraga qarshi bahsda irodali gʻalabaga erishdi. Uchrashuv avvalida gol oʻtkazib yuborgan Peixe hisobni tenglashtirib, yakunda 2:1 hisobida zafar quchdi.
Mazkur uchrashuvda Neymar tizza va toʻpigʻidagi biroz noqulayliklarga qaram大战da jamoasining yetakchisi ekanini koʻrsatdi. U Gabigol kiritgan golga uzatma berib, ikkinchi boʻlimda esa burchak toʻpidan boshlangan hujumda William Araoning gol urishini taʼminladi. Oʻyindan keyingi intervyularda jurnalistlar unga Palmeiras maydoni haqida savol berishganda, futbolchi hali vaqt borligini va bu haqda oʻylamayotganini bildirdi.
Mazkur qarama-qarshilikning natijasi Santos uchun ham, Neymar uchun ham mavsumdagi asosiy sinovlardan biri boʻladi. Jamoaning oldinda turgan oʻyinlarda qanday natija koʻrsatishi va tajribali hujumchining maydonga tushish-tushmasligi yaqin kunlarda oydinlashadi.
…