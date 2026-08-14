Samsung Galaxy S25+ quvvatlash vaqtida yonib ketdi
Xitoyda Samsung Galaxy S25+ smartfoni 31-iyul kuni tungi vaqtda quvvat olayotganida portlab, yonib ketdi, biroq hodisada hech kim jarohatlanmadi. Qurilma 5-avgust kuni Janubiy Koreyadagi Samsung servis markaziga yuborilgan va 12-avgust kuni kompaniya yong'inni avvalgi yiqilish oqibatida akkumulyatorda yuzaga kelgan yashirin shikast bilan izohlagan.
Xitoyda Samsung Galaxy S25+ flagman smartfonining tungi vaqtda quvvat olayotganida yonib ketishi jamoatchilik eʼtiborini tortdi va foydalanuvchilar xavfsizligi masalasini yana bir bor kun tartibiga qoʻydi. Ushbu jiddiy hodisa texnologiya olamida katta muhokamalarga sabab boʻldi, chunki soʻnggi vaqtlarda janubiy koreyalik ishlab chiqaruvchining eng soʻnggi avlod qurilmalari bilan bogʻliq bunday holatlar bir necha bor kuzatilgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, favqulodda hodisa 31-iyul kuni sodir boʻlgan. Tungi payt tarmoqqa ulangan holda qolgan smartfondan qattiq ovozdagi portlash eshitilib, xonani tutun hidi qoplagan. Oilaning hushyorligi va tezkor harakati tufayli yongʻinni oʻz kuchlari bilan oʻchirishga muvaffaqiyalishilgan, baxtga koʻra, hech kim jarohat olmagan. Biroq gadjet butunlay yaroqsiz holatga kelgan.
Tekshiruv natijalari va kompaniya pozitsiyasiJabrlangan qurilma 5-avgust kuni Janubiy Koreyadagi Samsung servis markaziga ekspertiza uchun yuborilgan. Oradan bir hafta oʻtib, 12-avgust kuni kompaniya mutaxassislari oʻz xulosalarini taqdim etishgan. Samsung rasmiy bayonotida smartfon avvalroq tushib ketgani va buning natijasida akkumulyatorda yashirin shikast hosil boʻlganini daʼvo qilgan.
Kompaniya versiyasiga koʻra, aynan shu mexanik shikastlanish elektr tarmogʻiga ulanganda yongʻin kelib chiqishiga sabab boʻlgan. Shu sababli, hodisa ehtiyotsizlik natijasi sifatida malakalangan va ishlab chiqaruvchi jabrlanuvchiga har qanday kompensatsiya toʻlashdan qatʼiy bosh tortgan.
Tomonlar oʻrtasidagi ziddiyat va avvalgi muammolarBiroq qurilma egasi kompaniyaning xulosalari bilan qatʼiyan kelishmagan. Uning fikricha, orqa panel va korpusdagi shikastlar akkumulyator portlashi va yongʻin vaqtida hosil boʻlgan, aksincha, yiqilish oqibati emas. Shuningdek, isteʼmolchi Samsung vakillaridan batafsil ekspertiza hisoboti va rad etish sabablarini asoslovchi hujjatlarni talab qilgan, biroq kompaniya bu maʼlumotlarni taqdim etishni istamagan.
Mutaxassislar taʼkidlashicha, bu turdagi nosozliklar ilk bor kuzatilmayotgani xavotirlidir. Ochiq manbalardagi maʼlumotlarga koʻra, bungacha ham Galaxy S25 seriyali smartfonlar bilan bogʻliq shunday xavfli holatlar qayd etilgan:
- 2025-yil oktabr oyida Galaxy S25+ yonib ketgani haqida xabar berilgandi;
- 2026-yil yanvar oyida yana bir shunday S25+ modeli bilan muammo yuzaga kelgan;
- 2026-yil may oyida esa Galaxy S25 FE smartfonida ham shunga oʻxshash yongʻin kuzatilgan.
…