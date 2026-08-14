Samsung Galaxy S25+ quvvatlash vaqtida yonib ketdi

·45·Texno
Samsung Galaxy S25+ quvvatlash vaqtida yonib ketdi
Qisqacha

Xitoyda Samsung Galaxy S25+ smartfoni 31-iyul kuni tungi vaqtda quvvat olayotganida portlab, yonib ketdi, biroq hodisada hech kim jarohatlanmadi. Qurilma 5-avgust kuni Janubiy Koreyadagi Samsung servis markaziga yuborilgan va 12-avgust kuni kompaniya yong'inni avvalgi yiqilish oqibatida akkumulyatorda yuzaga kelgan yashirin shikast bilan izohlagan.

Xitoyda Samsung Galaxy S25+ flagman smartfonining tungi vaqtda quvvat olayotganida yonib ketishi jamoatchilik eʼtiborini tortdi va foydalanuvchilar xavfsizligi masalasini yana bir bor kun tartibiga qoʻydi. Ushbu jiddiy hodisa texnologiya olamida katta muhokamalarga sabab boʻldi, chunki soʻnggi vaqtlarda janubiy koreyalik ishlab chiqaruvchining eng soʻnggi avlod qurilmalari bilan bogʻliq bunday holatlar bir necha bor kuzatilgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, favqulodda hodisa 31-iyul kuni sodir boʻlgan. Tungi payt tarmoqqa ulangan holda qolgan smartfondan qattiq ovozdagi portlash eshitilib, xonani tutun hidi qoplagan. Oilaning hushyorligi va tezkor harakati tufayli yongʻinni oʻz kuchlari bilan oʻchirishga muvaffaqiyalishilgan, baxtga koʻra, hech kim jarohat olmagan. Biroq gadjet butunlay yaroqsiz holatga kelgan.

Tekshiruv natijalari va kompaniya pozitsiyasi

Jabrlangan qurilma 5-avgust kuni Janubiy Koreyadagi Samsung servis markaziga ekspertiza uchun yuborilgan. Oradan bir hafta oʻtib, 12-avgust kuni kompaniya mutaxassislari oʻz xulosalarini taqdim etishgan. Samsung rasmiy bayonotida smartfon avvalroq tushib ketgani va buning natijasida akkumulyatorda yashirin shikast hosil boʻlganini daʼvo qilgan.

Kompaniya versiyasiga koʻra, aynan shu mexanik shikastlanish elektr tarmogʻiga ulanganda yongʻin kelib chiqishiga sabab boʻlgan. Shu sababli, hodisa ehtiyotsizlik natijasi sifatida malakalangan va ishlab chiqaruvchi jabrlanuvchiga har qanday kompensatsiya toʻlashdan qatʼiy bosh tortgan.

Tomonlar oʻrtasidagi ziddiyat va avvalgi muammolar

Biroq qurilma egasi kompaniyaning xulosalari bilan qatʼiyan kelishmagan. Uning fikricha, orqa panel va korpusdagi shikastlar akkumulyator portlashi va yongʻin vaqtida hosil boʻlgan, aksincha, yiqilish oqibati emas. Shuningdek, isteʼmolchi Samsung vakillaridan batafsil ekspertiza hisoboti va rad etish sabablarini asoslovchi hujjatlarni talab qilgan, biroq kompaniya bu maʼlumotlarni taqdim etishni istamagan.

Mutaxassislar taʼkidlashicha, bu turdagi nosozliklar ilk bor kuzatilmayotgani xavotirlidir. Ochiq manbalardagi maʼlumotlarga koʻra, bungacha ham Galaxy S25 seriyali smartfonlar bilan bogʻliq shunday xavfli holatlar qayd etilgan:

  • 2025-yil oktabr oyida Galaxy S25+ yonib ketgani haqida xabar berilgandi;
  • 2026-yil yanvar oyida yana bir shunday S25+ modeli bilan muammo yuzaga kelgan;
  • 2026-yil may oyida esa Galaxy S25 FE smartfonida ham shunga oʻxshash yongʻin kuzatilgan.
Mazkur holat qimmatbaho texnologiyalardan foydalanishda xavfsizlik standartlari va ishlab chiqaruvchining masʼuliyati masalasini yana bir bor dolzarb qilib qoʻydi. Jabrlanuvchi oʻz huquqlarini himoya qilishni davom ettirishi kutilmoqda.

SamsungGalaxy S25SmartfonYonginTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple afsonaviy iPhone X smartfonini eskirgan qurilmalar roʻyxatiga kiritdiApple afsonaviy iPhone X smartfonini eskirgan qurilmalar roʻyxatiga kiritdiBugun, 15:25O‘zbekistonlik yosh muhandis dronlarga qarshi yangi tizim yaratdiO‘zbekistonlik yosh muhandis dronlarga qarshi yangi tizim yaratdiBugun, 15:24Dreame oʻzining birinchi Aurora flagman smartfonini taqdim etdiDreame oʻzining birinchi Aurora flagman smartfonini taqdim etdiBugun, 14:52Apple AQShda kompyuterlar ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydiApple AQShda kompyuterlar ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydiBugun, 13:59Sony Xperia 1 VIII smartfoni yuqori narxga qaramay yaxshi sotilmoqdaSony Xperia 1 VIII smartfoni yuqori narxga qaramay yaxshi sotilmoqdaBugun, 13:26Apple yubiley smartfoni: iPhone 20 Pro haqida ilk tafsilotlarApple yubiley smartfoni: iPhone 20 Pro haqida ilk tafsilotlarBugun, 12:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi