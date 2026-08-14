Jud Bellingem Lionel Messi yoki Cristiano Ronaldo emas
Jon Bernzning fikricha, Jud Bellingem Lionel Messi yoki Cristiano Ronaldo darajasida o'yin taqdirini yolg'iz hal qila oladigan futbolchi emas, balki Bryan Robson kabi universal sakkizinchi raqamdir. 23 yoshli Real Madrid yarim himoyachisi Birmingem Siti safida faoliyatini boshlagan, Borussiya Dortmund orqali katta futbolga kirib kelgan va Angliya terma jamoasi yetakchilaridan biriga aylangan.
Angliya terma jamoasi va Real Madrid yarim himoyachisi Jud Bellingem oʻzining oʻyin uslubi va imkoniyatlari boʻyicha Lionel Messi yoki Cristiano Ronaldo darajasidagi yakkag‘ar solishtirib bo‘lmaydigan futbolchi emas. Goal.com xabar berishicha, Angliya terma jamoasining sobiq yulduzi Jon Bernz futbolchi oʻyin taqdirini yolg‘iz o‘zi hal qilolmasligini va u ko‘proq Bryan Robson kabi universal sakkizinchi raqamli oʻyinchi ekanini ta’kidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda 23 yoshda boʻlgan iste’dodli futbolchi faoliyatini Birmingem Siti safida boshlagan va o‘z vaqtida Liverpul afsonasi Steven Gerrard bilan solishtirilgan edi. Borussiya Dortmund orqali katta futbolga kirib kelgan Bellingham qisqa vaqt ichida Three Lions (Uch sherlar) yetakchisiga aylandi. Uning Yevro-2024 musobaqasidagi yorqin o‘yinlari va terma jamoadagi sermahsul harakatlari muxlislar e’tiboridan chetda qolmadi.
Maydondagi pozitsiya va jamoaviy oʻyinJud Bellingem faoliyati davomida ham chuqurroq pozitsiyada, ham hujumga yaqinroq boʻlgan kreativ oʻn raqam rolida oʻynab keldi. Real Madrid safida Kylian Mbappe ortida harakat qilib, oʻzining to‘purarlik qobiliyatini namoyish etayotgan boʻlsa-da, mutaxassislar uning imkoniyatlari chuqurroq zonada toʻliq ochilishini ta’kidlashmoqda. Angliya terma jamoasida esa murabbiy unga maydondan munosib playmeykerlik joyini topib bermoqda.
Shunga qaramay, 247Bet bilan hamkorlikda fikr bildirgan Jon Bernz futbolchining soʻnggi jarohatlaridan keyingi holati haqida gapirar ekan, terma jamoaning asosiy maqsadi yakkaxon yulduzlarga tayanib qolish emasligini uqtirdi. Uning soʻzlariga koʻra, eng yaxshi holatdagi Jud Bellingem ham Angliyaga jahon chempionligini yolgʻiz oʻzi olib kelolmaydi.
Jahon chempionligiga erishish yoʻliJon Bernz futbolchi va sardor Harry Kane kabi yetakchilar ayrim uchrashuvlarda taqdirni hal qilishi mumkinligini, biroq eng yuqori choʻqqilarga chiqish uchun butun jamoaviy muhit yaxshilanishi shartligini bildirdi. "Jud Bellingem va Harry Kane oʻzlaricha jahon chempionatini yutib berishmaydi", deya qayd etdi sobiq futbolchi.
Mutaxassisning fikricha, oʻrtamiyona jamoada bitta yulduzning yorqin porlashidan ko‘ra, sog‘lom raqobat muhitini yaratish muhimroq. Angliya terma jamoasi tarkibida bundan ham yaxshiroq natijalarga erishish uchun yetarli darajada kuchli futbolchilar yetishadi va asosiy e’tibor individual mahoratga emas, balki yaxlit jamoaviy oʻyinga qaratilishi lozim.
…