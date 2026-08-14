Jud Bellingem Lionel Messi yoki Cristiano Ronaldo emas

·49·Sport
Jud Bellingem Lionel Messi yoki Cristiano Ronaldo emas
Qisqacha

Jon Bernzning fikricha, Jud Bellingem Lionel Messi yoki Cristiano Ronaldo darajasida o'yin taqdirini yolg'iz hal qila oladigan futbolchi emas, balki Bryan Robson kabi universal sakkizinchi raqamdir. 23 yoshli Real Madrid yarim himoyachisi Birmingem Siti safida faoliyatini boshlagan, Borussiya Dortmund orqali katta futbolga kirib kelgan va Angliya terma jamoasi yetakchilaridan biriga aylangan.

Angliya terma jamoasi va Real Madrid yarim himoyachisi Jud Bellingem oʻzining oʻyin uslubi va imkoniyatlari boʻyicha Lionel Messi yoki Cristiano Ronaldo darajasidagi yakkag‘ar solishtirib bo‘lmaydigan futbolchi emas. Goal.com xabar berishicha, Angliya terma jamoasining sobiq yulduzi Jon Bernz futbolchi oʻyin taqdirini yolg‘iz o‘zi hal qilolmasligini va u ko‘proq Bryan Robson kabi universal sakkizinchi raqamli oʻyinchi ekanini ta’kidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda 23 yoshda boʻlgan iste’dodli futbolchi faoliyatini Birmingem Siti safida boshlagan va o‘z vaqtida Liverpul afsonasi Steven Gerrard bilan solishtirilgan edi. Borussiya Dortmund orqali katta futbolga kirib kelgan Bellingham qisqa vaqt ichida Three Lions (Uch sherlar) yetakchisiga aylandi. Uning Yevro-2024 musobaqasidagi yorqin o‘yinlari va terma jamoadagi sermahsul harakatlari muxlislar e’tiboridan chetda qolmadi.

Maydondagi pozitsiya va jamoaviy oʻyin

Jud Bellingem faoliyati davomida ham chuqurroq pozitsiyada, ham hujumga yaqinroq boʻlgan kreativ oʻn raqam rolida oʻynab keldi. Real Madrid safida Kylian Mbappe ortida harakat qilib, oʻzining to‘purarlik qobiliyatini namoyish etayotgan boʻlsa-da, mutaxassislar uning imkoniyatlari chuqurroq zonada toʻliq ochilishini ta’kidlashmoqda. Angliya terma jamoasida esa murabbiy unga maydondan munosib playmeykerlik joyini topib bermoqda.

Shunga qaramay, 247Bet bilan hamkorlikda fikr bildirgan Jon Bernz futbolchining soʻnggi jarohatlaridan keyingi holati haqida gapirar ekan, terma jamoaning asosiy maqsadi yakkaxon yulduzlarga tayanib qolish emasligini uqtirdi. Uning soʻzlariga koʻra, eng yaxshi holatdagi Jud Bellingem ham Angliyaga jahon chempionligini yolgʻiz oʻzi olib kelolmaydi.

Jahon chempionligiga erishish yoʻli

Jon Bernz futbolchi va sardor Harry Kane kabi yetakchilar ayrim uchrashuvlarda taqdirni hal qilishi mumkinligini, biroq eng yuqori choʻqqilarga chiqish uchun butun jamoaviy muhit yaxshilanishi shartligini bildirdi. "Jud Bellingem va Harry Kane oʻzlaricha jahon chempionatini yutib berishmaydi", deya qayd etdi sobiq futbolchi.

Mutaxassisning fikricha, oʻrtamiyona jamoada bitta yulduzning yorqin porlashidan ko‘ra, sog‘lom raqobat muhitini yaratish muhimroq. Angliya terma jamoasi tarkibida bundan ham yaxshiroq natijalarga erishish uchun yetarli darajada kuchli futbolchilar yetishadi va asosiy e’tibor individual mahoratga emas, balki yaxlit jamoaviy oʻyinga qaratilishi lozim.

Jude BellinghamJon BernzReal MadridAngliya terma jamoasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar sunʼiy maydon tufayli Palmeirasga qarshi oʻyinda maydonga tushmasligi mumkinNeymar sunʼiy maydon tufayli Palmeirasga qarshi oʻyinda maydonga tushmasligi mumkinBugun, 13:11Temurxo‘ja Abduxoliqov oilasida og‘ir judolik yuz berdiTemurxo‘ja Abduxoliqov oilasida og‘ir judolik yuz berdiBugun, 12:45Manchester Siti yarim himoyachisi Saudiya Arabistoniga yoʻl olmoqdaManchester Siti yarim himoyachisi Saudiya Arabistoniga yoʻl olmoqdaBugun, 12:36Real Madrid jamoasida ilk muammolar: himoya chizigʻidagi krizisReal Madrid jamoasida ilk muammolar: himoya chizigʻidagi krizisBugun, 12:34Uesli Fofana Chelsidea barqarorlik zarurligini ta'kidladiUesli Fofana Chelsidea barqarorlik zarurligini ta'kidladiBugun, 12:15Inter Curtis Jones transferi ustida ishlamoqdaInter Curtis Jones transferi ustida ishlamoqdaBugun, 12:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi