Yevropa Ligasida katta futbol: Pley-off bosqichining barcha juftliklari...
UYEFA Yevropa Ligasining asosiy bosqichiga chiqish uchun kurashadigan 24 ta jamoa va pley-off juftliklari ma'lum bo'ldi. Dastlabki uchrashuvlar 20 avgust kuni, javob bahslari esa 27 avgust kuni o'tkaziladi. Juftliklar quyidagicha: «Qayrat» (Qozog'iston) — «Anderlext» (Belgiya), «Yagelloniya» (Polsha) — «Iberiya 1999» (Gruziya), «Lex» (Polsha) — «Tun» (Shveysariya), «Melbyu» (Shvetsiya) — «Zalsburg» (Avstriya), «Beshiktosh» (Turkiya) — «Kauno Jalgiris» (Litva), «Universitatya»…
UYEFA Yevropa Ligasining saralash bellashuvlari eng kulminatsion nuqtasiga yetdi. Musobaqaning umumiy (asosiy) bosqichi yo‘llanmalarini qo‘lga kiritish uchun kurash olib boradigan 24 ta jamoa va ular o‘rtasidagi pley-off juftliklari rasman ma’lum bo‘ldi.
Endi qit’a klublari orzu qilingan asosiy bosqich chiptasi uchun ikkita uchrashuvdan iborat murosasiz pley-off duelida maydonga tushadi.
O‘yinlar qachon bo‘lib o‘tadi?
Yevropa Ligasi pley-off bosqichining taqvimi quyidagicha belgilangan:
Dastlabki uchrashuvlar: 20 avgust kuni;
Javob bahslari: 27 avgust kuni bo‘lib o‘tadi.
Pley-off raundining barcha juftliklari:
Qur’a natijalariga ko‘ra, muxlislarni bir qator shiddatli va nomdor klublar ishtirokidagi to‘qnashuvlar kutmoqda:
«Qayrat» (Qozog‘iston) — «Anderlext» (Belgiya)
«Yagelloniya» (Polsha) — «Iberiya 1999» (Gruziya)
«Lex» (Polsha) — «Tun» (Shveysariya)
«Melbyu» (Shvetsiya) — «Zalsburg» (Avstriya)
«Beshiktosh» (Turkiya) — «Kauno Jalgiris» (Litva)
«Universitatya» (Ruminiya) — «Ararat-Armeniya» (Armaniston)
«Egnatiya» (Albaniya) — «Lillestryom» (Norvegiya)
«Trabzonspor» (Turkiya) — «Ferensvarosh» (Vengriya)
OFI (Gretsiya) — SSKA Sofiya (Bolgariya)
«Sent-Tryuyden» (Belgiya) — «Omoniya» (Kipr)
«Srvena Zvezda» (Serbiya) — «Viktoriya» (Chexiya)
«Benfika» (Portugaliya) — «Orxus» (Daniya)
Mazkur to‘qnashuvlarda g‘olib chiqqan klublar Yevropa Ligasining yangilangan formatdagi asosiy bosqichida qatnashish huquqiga ega bo‘ladi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…