Yevropa Ligasida katta futbol: Pley-off bosqichining barcha juftliklari...

·69·Sport
Yevropa Ligasida katta futbol: Pley-off bosqichining barcha juftliklari...
Qisqacha

UYEFA Yevropa Ligasining asosiy bosqichiga chiqish uchun kurashadigan 24 ta jamoa va pley-off juftliklari ma'lum bo'ldi. Dastlabki uchrashuvlar 20 avgust kuni, javob bahslari esa 27 avgust kuni o'tkaziladi. Juftliklar quyidagicha: «Qayrat» (Qozog'iston) — «Anderlext» (Belgiya), «Yagelloniya» (Polsha) — «Iberiya 1999» (Gruziya), «Lex» (Polsha) — «Tun» (Shveysariya), «Melbyu» (Shvetsiya) — «Zalsburg» (Avstriya), «Beshiktosh» (Turkiya) — «Kauno Jalgiris» (Litva), «Universitatya»…

UYEFA Yevropa Ligasining saralash bellashuvlari eng kulminatsion nuqtasiga yetdi. Musobaqaning umumiy (asosiy) bosqichi yo‘llanmalarini qo‘lga kiritish uchun kurash olib boradigan 24 ta jamoa va ular o‘rtasidagi pley-off juftliklari rasman ma’lum bo‘ldi.

Endi qit’a klublari orzu qilingan asosiy bosqich chiptasi uchun ikkita uchrashuvdan iborat murosasiz pley-off duelida maydonga tushadi.

O‘yinlar qachon bo‘lib o‘tadi?

Yevropa Ligasi pley-off bosqichining taqvimi quyidagicha belgilangan:

  • Dastlabki uchrashuvlar: 20 avgust kuni;

  • Javob bahslari: 27 avgust kuni bo‘lib o‘tadi.

Pley-off raundining barcha juftliklari:

Qur’a natijalariga ko‘ra, muxlislarni bir qator shiddatli va nomdor klublar ishtirokidagi to‘qnashuvlar kutmoqda:

  • «Qayrat» (Qozog‘iston) — «Anderlext» (Belgiya)

  • «Yagelloniya» (Polsha) — «Iberiya 1999» (Gruziya)

  • «Lex» (Polsha) — «Tun» (Shveysariya)

  • «Melbyu» (Shvetsiya) — «Zalsburg» (Avstriya)

  • «Beshiktosh» (Turkiya) — «Kauno Jalgiris» (Litva)

  • «Universitatya» (Ruminiya) — «Ararat-Armeniya» (Armaniston)

  • «Egnatiya» (Albaniya) — «Lillestryom» (Norvegiya)

  • «Trabzonspor» (Turkiya) — «Ferensvarosh» (Vengriya)

  • OFI (Gretsiya) — SSKA Sofiya (Bolgariya)

  • «Sent-Tryuyden» (Belgiya) — «Omoniya» (Kipr)

  • «Srvena Zvezda» (Serbiya) — «Viktoriya» (Chexiya)

  • «Benfika» (Portugaliya) — «Orxus» (Daniya)

Mazkur to‘qnashuvlarda g‘olib chiqqan klublar Yevropa Ligasining yangilangan formatdagi asosiy bosqichida qatnashish huquqiga ega bo‘ladi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

UEFA Europa LeagueBeşiktaşBenficaTrabzonsporFerencváros
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mareska ochiq gapirdi: Reynders nega «Manchester Siti»ni tark etmoqda?Mareska ochiq gapirdi: Reynders nega «Manchester Siti»ni tark etmoqda?Bugun, 06:03«Himoya — bosh og‘rig‘imiz»: Kapadze kechagi o‘yindan so‘ng kamchiliklar haqida«Himoya — bosh og‘rig‘imiz»: Kapadze kechagi o‘yindan so‘ng kamchiliklar haqidaBugun, 05:51Madridda «Mourinio qonunlari»: U «Real»ni qanday o‘zgartirmoqda?Madridda «Mourinio qonunlari»: U «Real»ni qanday o‘zgartirmoqda?Bugun, 05:41AQShlik legionerlar: Rikardo Pepi PSVni, Yunus Musah Milanʼni muvaffaqiyatga yetaklaydiAQShlik legionerlar: Rikardo Pepi PSVni, Yunus Musah Milanʼni muvaffaqiyatga yetaklaydiBugun, 04:32Davide Frattesi Interdan Latsio safiga koʻchib oʻtdiDavide Frattesi Interdan Latsio safiga koʻchib oʻtdiBugun, 02:59Hansi Flik Barselona safida Lamin Yamalni markaziy hujumda sinab koʻrmoqdaHansi Flik Barselona safida Lamin Yamalni markaziy hujumda sinab koʻrmoqdaBugun, 02:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?