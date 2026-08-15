AQShlik legionerlar: Rikardo Pepi PSVni, Yunus Musah Milanʼni muvaffaqiyatga yetaklaydi
AQSh futbolchilari uchun Yevropadagi yangi mavsum klublaridagi natijalar va terma jamoadagi mavqeini mustahkamlash nuqtai nazaridan muhim sinov bo'ladi. O'tgan mavsumda raqiblaridan 19 ochko farqi bilan chempion bo'lgan PSV ketma-ket to'rtinchi chempionlik uchun kurashmoqda, Rikardo Pepi va Sergino Dest esa jamoani qiyin vaziyatdan olib chiqishi kutilmoqda.
Yevropa klublar mavsumining boshlanishi va yangi jahon chempionati siklining start olishi bilan bir qatorda, Qoʻshma Shtatlar terma jamoasi futbolchilarining xalqaro maydondagi ishtiroki ham diqqat markaziga qaytdi. GOAL nashri xabar qilishicha, milliy jamoa vakillari uchun bu mavsum oʻzlarini toʻlaqonli koʻrsatish va asosiy tarkibdan joy olish uchun muhim sinov davri boʻladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Gollandiya, Shotlandiya va Xorvatiya chempionatlari allaqachon start olgan boʻlib, yaqin kunlarda La Liga bahslari ham ularga qoʻshiladi. Shunday sharoitda AQSh futbolining yetakchi vakillari yangi mavsumda oʻz klublari safida yuqori natijalar koʻrsatish hamda transfer bozoridagi mavqeini mustahkamlash vazifasini bajarmoqda.
PSV uchun yangi sinov va Rikardo Pepi masʼuliyatiOʻtgan mavsumda raqiblaridan 19 ochko farqi bilan chempionlikni qoʻlga kiritgan PSV jamoasi bu safar ketma-ket toʻrtinchi chempionlik unvoni uchun kurashmoqda. Biroq, jamoaning mavsumni durang bilan boshlagani mutasaddilarni oʻylantirib qoʻygan edi.
Earnie Stewart sport direktori lavozimida faoliyat yuritayotgan Eyndxoven klubi uchun bu davr oʻtish bosqichi sifatida oʻtmoqda. Malik Tillman va Ismael Saybari kabi yetakchilarning ketishi, shuningdek, Rikardo Pepi hamda Sergino Dest atrofidagi transfer mish-mishlari jamoaga oʻz taʼsirini koʻrsatmay qolmayapti.
Hozircha PSV safida qolayotgan Rikardo Pepi va Sergino Dest bosh murabbiy Peter Bosz jamoasini inqirozdan olib chiqishda asosiy figuralarga aylanishi kutilmoqda. Agar ular oʻz oʻyinini topa olmasa, jamoaga bosim keskin ortishi aniq.
Yunus Musah va uning yangi imkoniyatiItaliyada oʻz oʻrnini topishda qiynalayotgan va avvallari AQSh terma jamoasining muhim oʻyinchisi sifatida eʼtirof etilgan Yunus Musah ham yangi mavsumda oʻz imkoniyatlarini sinovdan oʻtkazmoqda. Milan klubi safida u yangi bosh murabbiy qoʻl ostida oʻzini koʻrsatish uchun yana bir imkoniyatga ega boʻldi.
Pre mavsum oʻyinlarida murabbiylar ishonchini qozonishga intilayotgan yarim himoyachi Manchester Yunayted kabi grandlarga qarshi bahslarda oʻzining eng yaxshi fazilatlarini namoyish etishi talab etiladi. Bu esa uning Italiyadagi kelajagini belgilab beruvchi asosiy omillardan biri boʻlishi kutilmoqda.
Xulosa qilib aytganda, amerikalik futbolchilar uchun Yevropa yashil maydonlaridagi bu mavsum shaxsiy karyerani yangi bosqichga olib chiqish va terma jamoadagi mavqeni mustahkamlash uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.
…