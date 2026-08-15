AQShlik legionerlar: Rikardo Pepi PSVni, Yunus Musah Milanʼni muvaffaqiyatga yetaklaydi

·39·Sport
AQShlik legionerlar: Rikardo Pepi PSVni, Yunus Musah Milanʼni muvaffaqiyatga yetaklaydi
Qisqacha

AQSh futbolchilari uchun Yevropadagi yangi mavsum klublaridagi natijalar va terma jamoadagi mavqeini mustahkamlash nuqtai nazaridan muhim sinov bo'ladi. O'tgan mavsumda raqiblaridan 19 ochko farqi bilan chempion bo'lgan PSV ketma-ket to'rtinchi chempionlik uchun kurashmoqda, Rikardo Pepi va Sergino Dest esa jamoani qiyin vaziyatdan olib chiqishi kutilmoqda.

Yevropa klublar mavsumining boshlanishi va yangi jahon chempionati siklining start olishi bilan bir qatorda, Qoʻshma Shtatlar terma jamoasi futbolchilarining xalqaro maydondagi ishtiroki ham diqqat markaziga qaytdi. GOAL nashri xabar qilishicha, milliy jamoa vakillari uchun bu mavsum oʻzlarini toʻlaqonli koʻrsatish va asosiy tarkibdan joy olish uchun muhim sinov davri boʻladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Gollandiya, Shotlandiya va Xorvatiya chempionatlari allaqachon start olgan boʻlib, yaqin kunlarda La Liga bahslari ham ularga qoʻshiladi. Shunday sharoitda AQSh futbolining yetakchi vakillari yangi mavsumda oʻz klublari safida yuqori natijalar koʻrsatish hamda transfer bozoridagi mavqeini mustahkamlash vazifasini bajarmoqda.

PSV uchun yangi sinov va Rikardo Pepi masʼuliyati

Oʻtgan mavsumda raqiblaridan 19 ochko farqi bilan chempionlikni qoʻlga kiritgan PSV jamoasi bu safar ketma-ket toʻrtinchi chempionlik unvoni uchun kurashmoqda. Biroq, jamoaning mavsumni durang bilan boshlagani mutasaddilarni oʻylantirib qoʻygan edi.

Earnie Stewart sport direktori lavozimida faoliyat yuritayotgan Eyndxoven klubi uchun bu davr oʻtish bosqichi sifatida oʻtmoqda. Malik Tillman va Ismael Saybari kabi yetakchilarning ketishi, shuningdek, Rikardo Pepi hamda Sergino Dest atrofidagi transfer mish-mishlari jamoaga oʻz taʼsirini koʻrsatmay qolmayapti.

Hozircha PSV safida qolayotgan Rikardo Pepi va Sergino Dest bosh murabbiy Peter Bosz jamoasini inqirozdan olib chiqishda asosiy figuralarga aylanishi kutilmoqda. Agar ular oʻz oʻyinini topa olmasa, jamoaga bosim keskin ortishi aniq.

Yunus Musah va uning yangi imkoniyati

Italiyada oʻz oʻrnini topishda qiynalayotgan va avvallari AQSh terma jamoasining muhim oʻyinchisi sifatida eʼtirof etilgan Yunus Musah ham yangi mavsumda oʻz imkoniyatlarini sinovdan oʻtkazmoqda. Milan klubi safida u yangi bosh murabbiy qoʻl ostida oʻzini koʻrsatish uchun yana bir imkoniyatga ega boʻldi.

Pre mavsum oʻyinlarida murabbiylar ishonchini qozonishga intilayotgan yarim himoyachi Manchester Yunayted kabi grandlarga qarshi bahslarda oʻzining eng yaxshi fazilatlarini namoyish etishi talab etiladi. Bu esa uning Italiyadagi kelajagini belgilab beruvchi asosiy omillardan biri boʻlishi kutilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, amerikalik futbolchilar uchun Yevropa yashil maydonlaridagi bu mavsum shaxsiy karyerani yangi bosqichga olib chiqish va terma jamoadagi mavqeni mustahkamlash uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Rikardo PepiYunus MusahPSVMilanAQSh futboli
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Madridda «Mourinio qonunlari»: U «Real»ni qanday o‘zgartirmoqda?Madridda «Mourinio qonunlari»: U «Real»ni qanday o‘zgartirmoqda?Bugun, 05:41Yevropa Ligasida katta futbol: Pley-off bosqichining barcha juftliklari...Yevropa Ligasida katta futbol: Pley-off bosqichining barcha juftliklari...Bugun, 05:33Davide Frattesi Interdan Latsio safiga koʻchib oʻtdiDavide Frattesi Interdan Latsio safiga koʻchib oʻtdiBugun, 02:59Hansi Flik Barselona safida Lamin Yamalni markaziy hujumda sinab koʻrmoqdaHansi Flik Barselona safida Lamin Yamalni markaziy hujumda sinab koʻrmoqdaBugun, 02:19«Ahmoqona xatolar qildik»: Vadim Abramov boy berilgan ochkolar haqida«Ahmoqona xatolar qildik»: Vadim Abramov boy berilgan ochkolar haqidaBugun, 00:52Kilian Mbappe «Real»ning yangi mavsumdagi rejalarini ochiqladiKilian Mbappe «Real»ning yangi mavsumdagi rejalarini ochiqladiBugun, 00:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?