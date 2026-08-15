Davide Frattesi Interdan Latsio safiga koʻchib oʻtdi

·35·Sport
Davide Frattesi Interdan Latsio safiga koʻchib oʻtdi
Qisqacha

Italiya termasi yarimhimoyachisi Davide Frattesi Interdan Latsio safiga mavsum oxirigacha ijara asosida o'tdi. Latsio bu ijara uchun 5 million yevro to'ladi va futbolchini kelgusida 10 million yevroga sotib olish huquqini qo'lga kiritdi. Inter ehtimoliy kelajak transferidan tushadigan sof foydaning 50 foizini olish huquqini saqlab qoldi. 24 yoshli futbolchi Gennaro Gattuzo boshchiligidagi yangi loyihaning muhim qismiga aylanishni maqsad qilgan.

Italiya termasi yarimhimoyachisi Davide Frattesi rasman Inter safidan Latsio klubiga oʻtdi. 24 yoshli futbolchi mavsum oxiriga qadar ijara asosida Rim shahriga qaytdi va bu uning faoliyatidagi muhim burilish nuqtasi boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Transfer jarayoni baʼzi kichik burokratik kechikishlar sababli biroz choʻzilgan boʻlsa-da, yakunda muvaffaqiyatli yakunlandi. Latsio klubining rasmiy matbuot xizmatiga bergan intervyusida yarimhimoyachi bu sarguzashtga erishish qiyin kechganini, ammo yakunda barchasi bunga ariganini taʼkidladi.

Bolalik koʻchalariga qaytish

Rim shahrining Justinyana tumanida ulgʻaygan Frattesi uchun bu transfer shunchaki oddiy oʻtish emas, balki oʻz uyiga qaytish demakdir. U bolaligida mashgʻulotlarga qatnagan tanish koʻchalarni koʻrib, oʻzida oʻzgacha hissiyotlar uygʻonganini yashirmadi.

“Yetib kelganimda, bolaligimda Justinyanadagi mashgʻulotlarga borgan yoʻllarimni tanidim. Men bu yerga boshqacha masʼuliyat hissi va ulgʻaygan holda qaytyapman. Oʻylaymanki, muhim masʼuliyatni oʻz zimmasiga olish vaqti keldi va bundan juda xursandman”, — dedi futbolchi.

Moliyaviy tafsilotlar va kelajak shartlari

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Latsio klubi Frattesini bir mavsumga ijaraga olish uchun 5 million yevro toʻlagan. Shartnomada kelgusida futbolchini 10 million yevro evaziga toʻliq sotib olish huquqi ham koʻrsatilgan boʻlib, bu summatga qoʻshimcha bonuslar ham qoʻshilishi mumkin.

Oʻz navbatida, Inter klubi ham kelajakdagi ehtimoliy transferdan tushadigan sof foydaning 50 foizini olish huquqini saqlab qolgan holda oʻz manfaatlarini kafolatlab qoʻygan. Milan klubida oʻyin amaliyoti yetishmaganiga qaramay, u yerda muxlislar bilan iliq munosabatda boʻlgan yarimhimoyachi endi Gennaro Gattuzo boshchiligidagi yangi loyihaning muhim qismiga aylanishni maqsad qilgan.

Davide FrattesiLatsioInterA SeriyaFutbol transferlari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hansi Flik Barselona safida Lamin Yamalni markaziy hujumda sinab koʻrmoqdaHansi Flik Barselona safida Lamin Yamalni markaziy hujumda sinab koʻrmoqdaBugun, 02:19«Ahmoqona xatolar qildik»: Vadim Abramov boy berilgan ochkolar haqida«Ahmoqona xatolar qildik»: Vadim Abramov boy berilgan ochkolar haqidaBugun, 00:52Kilian Mbappe «Real»ning yangi mavsumdagi rejalarini ochiqladiKilian Mbappe «Real»ning yangi mavsumdagi rejalarini ochiqladiBugun, 00:46Samarqandda drama: «Dinamo» va «Xorazm» jangovar durang qayd etdi!Samarqandda drama: «Dinamo» va «Xorazm» jangovar durang qayd etdi!Kecha, 23:57Tarixiy natija: O‘zbekiston 51 ta medal bilan Osiyoda tengsiz bo‘ldi!Tarixiy natija: O‘zbekiston 51 ta medal bilan Osiyoda tengsiz bo‘ldi!Kecha, 23:52Murat Gassiyev Bahodir Jalolovni jangga chorladi: Ushbu katta to‘qnashuv bo‘ladimi?Murat Gassiyev Bahodir Jalolovni jangga chorladi: Ushbu katta to‘qnashuv bo‘ladimi?Kecha, 23:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?