Davide Frattesi Interdan Latsio safiga koʻchib oʻtdi
Italiya termasi yarimhimoyachisi Davide Frattesi Interdan Latsio safiga mavsum oxirigacha ijara asosida o'tdi. Latsio bu ijara uchun 5 million yevro to'ladi va futbolchini kelgusida 10 million yevroga sotib olish huquqini qo'lga kiritdi. Inter ehtimoliy kelajak transferidan tushadigan sof foydaning 50 foizini olish huquqini saqlab qoldi. 24 yoshli futbolchi Gennaro Gattuzo boshchiligidagi yangi loyihaning muhim qismiga aylanishni maqsad qilgan.
Italiya termasi yarimhimoyachisi Davide Frattesi rasman Inter safidan Latsio klubiga oʻtdi. 24 yoshli futbolchi mavsum oxiriga qadar ijara asosida Rim shahriga qaytdi va bu uning faoliyatidagi muhim burilish nuqtasi boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Transfer jarayoni baʼzi kichik burokratik kechikishlar sababli biroz choʻzilgan boʻlsa-da, yakunda muvaffaqiyatli yakunlandi. Latsio klubining rasmiy matbuot xizmatiga bergan intervyusida yarimhimoyachi bu sarguzashtga erishish qiyin kechganini, ammo yakunda barchasi bunga ariganini taʼkidladi.
Bolalik koʻchalariga qaytishRim shahrining Justinyana tumanida ulgʻaygan Frattesi uchun bu transfer shunchaki oddiy oʻtish emas, balki oʻz uyiga qaytish demakdir. U bolaligida mashgʻulotlarga qatnagan tanish koʻchalarni koʻrib, oʻzida oʻzgacha hissiyotlar uygʻonganini yashirmadi.
“Yetib kelganimda, bolaligimda Justinyanadagi mashgʻulotlarga borgan yoʻllarimni tanidim. Men bu yerga boshqacha masʼuliyat hissi va ulgʻaygan holda qaytyapman. Oʻylaymanki, muhim masʼuliyatni oʻz zimmasiga olish vaqti keldi va bundan juda xursandman”, — dedi futbolchi.
Moliyaviy tafsilotlar va kelajak shartlariixbt.com maʼlumotiga koʻra, Latsio klubi Frattesini bir mavsumga ijaraga olish uchun 5 million yevro toʻlagan. Shartnomada kelgusida futbolchini 10 million yevro evaziga toʻliq sotib olish huquqi ham koʻrsatilgan boʻlib, bu summatga qoʻshimcha bonuslar ham qoʻshilishi mumkin.
Oʻz navbatida, Inter klubi ham kelajakdagi ehtimoliy transferdan tushadigan sof foydaning 50 foizini olish huquqini saqlab qolgan holda oʻz manfaatlarini kafolatlab qoʻygan. Milan klubida oʻyin amaliyoti yetishmaganiga qaramay, u yerda muxlislar bilan iliq munosabatda boʻlgan yarimhimoyachi endi Gennaro Gattuzo boshchiligidagi yangi loyihaning muhim qismiga aylanishni maqsad qilgan.
…