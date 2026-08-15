Misrda savdo markazida geliy balloni portladi

·54·Dunyo
Misrda savdo markazida geliy balloni portladi
Qisqacha

Misrning Yangi Qohira shahridagi Arabella Plaza savdo markazida geliy balloni portlashi oqibatida 3 kishi halok bo'ldi, 17 kishi jarohatlandi. Portlash 13 avgust kuni markazning birinchi qavatidagi sovg'alar do'konida sodir bo'lib, ortidan yong'in chiqqan va yaqin do'konlar fasadlariga zarar yetgan. Voqea joyiga 8 ta tez tibbiy yordam ekipaji yuborilgan, jarohatlanganlarning 11 nafari New Cairo Specialized Hospital'ga, 6 nafari esa yaqin tibbiy muassasalarga olib borilgan.

Misrning Yangi Qohira shahridagi savdo markazlaridan birida geliy balloni portlashi oqibatida 3 kishi halok bo‘ldi, yana 17 kishi turli darajada jarohatlandi. Fojia 13 avgust kuni Arabella Plaza savdo markazida sodir bo‘lgan.

Misr Sog‘liqni saqlash vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, portlash markazning birinchi qavatida faoliyat yurituvchi sovg‘alar do‘konidagi geliy ballonida yuz bergan. Kuchli portlashdan keyin do‘kon ichida yong‘in ham chiqqan.

Yong‘in tez orada nazoratga olingan bo‘lsa-da, portlash va yong‘in savdo markazidagi yaqin do‘konlarning fasadlariga ham zarar yetkazgan.

Hodisa haqida xabar olinishi bilan voqea joyiga 8 ta tez tibbiy yordam ekipaji yo‘naltirilgan. Jarohatlanganlarning 11 nafari New Cairo Specialized Hospital'ga, yana 6 kishi yaqin atrofdagi tibbiy muassasalarga olib borilgan.

Vazirlik jabrlanganlarning barchasiga zarur tibbiy yordam ko‘rsatilayotganini ma’lum qildi. Hodisa sababli yaqindagi shifoxonalarda ham yuqori tayyorgarlik rejimi joriy etilgan.

MisrYangi QohiraArabella Plaza
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu maxfiy tarzda uylandi: nikoh shartnomasida nima bor?Ronaldu maxfiy tarzda uylandi: nikoh shartnomasida nima bor?Bugun, 00:40Oq uyda kutilmagan iste’fo: Trampning «yashirin kardinali» nega ketmoqda?Oq uyda kutilmagan iste’fo: Trampning «yashirin kardinali» nega ketmoqda?Bugun, 00:40Sakkizoyoq baliqchining yuziga yopishib oldiSakkizoyoq baliqchining yuziga yopishib oldiKecha, 23:58DNK testi 38 yillik sirni fosh qildi: ikki chaqaloq almashganDNK testi 38 yillik sirni fosh qildi: ikki chaqaloq almashganKecha, 22:27«Putinning oldiga yolg‘iz bordim»: Sadir Japarov shov-shuvli tafsilotlarni ochiqladi«Putinning oldiga yolg‘iz bordim»: Sadir Japarov shov-shuvli tafsilotlarni ochiqladiKecha, 21:49Sulh bo‘ladimi? Lavrov muzokaralar va Rossiyaning javob choralarini ochiqladiSulh bo‘ladimi? Lavrov muzokaralar va Rossiyaning javob choralarini ochiqladiKecha, 21:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi