Qualcomm Snapdragon C protsessori Intel N250 dan sezilarli darajada ustun chiqdi

·31·Texno
Qualcomm Snapdragon C protsessori Intel N250 dan sezilarli darajada ustun chiqdi
Qisqacha

Qualcomm Snapdragon C protsessori Intel N250 dan Geekbench testida bir oqimli rejimda 44 foizga, ko'p oqimli rejimda esa 24 foizga tezroq natija ko'rsatdi, energiya samaradorligi bo'yicha esa ikki barobar ustunlikka ega bo'ldi. Yangi mikrosxema sakkizta Kryo yadrosi, 3 GGs gacha chastota va 16 GB gacha LPDDR5, LPDDR5X hamda LPDDR4X tezkor xotirani qo'llab-quvvatlaydi. Snapdragon C Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0 va UFS 3.

Qualcomm kompaniyasi eng hamyonbop noutbuklarga moʻljallangan yangi Snapdragon C protsessori haqida batafsil maʼlumotlarni taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, garchi dastlab bu turdagi qurilmalar uchun 300 dollarlik narx eʼlon qilingan boʻlsa-da, bozordagi ilk modellar biroz qimmatroq baholanmoqda. Shunga qaramay, yangi mikrosxema oʻzining texnik imkoniyatlari bilan byudjet segmentidagi raqobatchilardan yaqqol ustunligini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya vakillari yangi SoC (kristaldagi tizim) sakkizta Kryo protsessor yadrosiga ega ekanligini tasdiqlashdi. Garchi ularning aniq turi oshkor etilmagan boʻlsa-da, tarqalgan mish-mishlarga koʻra, bu yerda eskiroq Cortex-A78 va A55 yadrolaridan foydalanilgan. Mutaxassislarning fikricha, Snapdragon C aslida 2021 yilda chiqarilgan Snapdragon 778G chipiga juda oʻxshash boʻlgan Snapdragon QCS6490 platformasining qayta nomlangan versiyasidir.

Texnik xususiyatlar va imkoniyatlar

Taqdim etilgan rasmiy maʼlumotlarga koʻra, yangi protsessor yadrolarining maksimal chastotasi 3 GGs gacha yetadi. Shuningdek, qurilma 2 MB hajmga ega umumiy kesh-xotira bilan jihozlangan. Operativ xotira borasida esa LPDDR5, LPDDR5X hamda LPDDR4X formatlarini 16 GB gacha qoʻllab-quvvatlash imkoniyati mavjud. Bundan tashqari, zamonaviy simsiz aloqa standartlari, jumladan Wi-Fi 6E va Bluetooth 6.0, shuningdek UFS 3.1 xotira turlari kiritilgan.

Unumdorlikni baholashda Qualcomm oʻzining yangi chipini Intel N250 protsessori bilan solishtirdi. Intel N250 Intel 7 texnologik jarayoni asosida yaratilgan boʻlib, garchi u liniyadagi eng soʻnggi yechim boʻlmasa-da, texnik jihatdan Snapdragon 778G bilan deyarli bir davrga tegishli hisoblanadi.

Unumdorlik va samaradorlik solishtiruvi

Qiyosiy test natijalariga koʻra, Qualcomm chipi energiya samaradorligi boʻyicha ikki barobar ustunlikni koʻrsatgan. Bu koʻp jihatdan zamonaviyroq texnologik jarayon qoʻllangani bilan izohlanadi. Geekbench testida Snapdragon C bir oqimli rejimda Intel N250 dan 44 foizga, koʻp oqimli rejimda esa 24 foizga tezroq ekanini namoyon etdi.

Maʼlumot uchun, Intel N250 ushbu bençmarkda bir oqimli rejimda taxminan 2800 ball toʻplaydi. Taqqoslash uchun, QCS6490 platformasi ham 3000 ball atrofida natija koʻrsatishi Qualcomm keltirgan maʼlumotlarning haqqoniyatini tasdiqlaydi. Cinebench sinovlarida esa yangi chip ustunligi naq 67 foizga yetishi vaʼda qilinmoqda.

Shuni ham yodda tutish kerakki, taqqoslashlar asosan toʻrt yadroli va Hyper-Threading texnologiyasidan mahrum boʻlgan texnik jihatdan eskirgan Intel protsessoriga nisbatan olib borilmoqda. Shunga qaramay, yangi Snapdragon C byudjet toifasidagi noutbuklar bozorida jiddiy raqobat qilishga tayyor ekanini koʻrsatmoqda.

QualcommSnapdragon CIntel N250TexnologiyalarProtsessorlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neirobiologlar miya toʻqimasini tiklashning yangi mexanizmini aniqlashdiNeirobiologlar miya toʻqimasini tiklashning yangi mexanizmini aniqlashdiBugun, 02:25Geekom M16 noutbukidagi past sifatli termokrem unumdorlikni pasaytirib yubordiGeekom M16 noutbukidagi past sifatli termokrem unumdorlikni pasaytirib yubordiBugun, 01:50SpaceX Texasdagi Starlink zavodini kengaytirish ishlarini boshlaydiSpaceX Texasdagi Starlink zavodini kengaytirish ishlarini boshlaydiBugun, 01:29Lenovo kompaniyasi yorqin rangli IdeaPad Vibe noutbukini tayyorlamoqdaLenovo kompaniyasi yorqin rangli IdeaPad Vibe noutbukini tayyorlamoqdaKecha, 23:58AQSh Kosmik kuchlari sunʼiy yoʻldoshlarni markazdan qochma kuch yordamida uchirishni moliyalashtirmoqdaAQSh Kosmik kuchlari sunʼiy yoʻldoshlarni markazdan qochma kuch yordamida uchirishni moliyalashtirmoqdaKecha, 20:30Apple App Store'dan tashqari xaridlar uchun 15 foizlik komissiya taklif qildiApple App Store'dan tashqari xaridlar uchun 15 foizlik komissiya taklif qildiKecha, 19:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi