Qualcomm Snapdragon C protsessori Intel N250 dan sezilarli darajada ustun chiqdi
Qualcomm Snapdragon C protsessori Intel N250 dan Geekbench testida bir oqimli rejimda 44 foizga, ko'p oqimli rejimda esa 24 foizga tezroq natija ko'rsatdi, energiya samaradorligi bo'yicha esa ikki barobar ustunlikka ega bo'ldi. Yangi mikrosxema sakkizta Kryo yadrosi, 3 GGs gacha chastota va 16 GB gacha LPDDR5, LPDDR5X hamda LPDDR4X tezkor xotirani qo'llab-quvvatlaydi. Snapdragon C Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0 va UFS 3.
Qualcomm kompaniyasi eng hamyonbop noutbuklarga moʻljallangan yangi Snapdragon C protsessori haqida batafsil maʼlumotlarni taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, garchi dastlab bu turdagi qurilmalar uchun 300 dollarlik narx eʼlon qilingan boʻlsa-da, bozordagi ilk modellar biroz qimmatroq baholanmoqda. Shunga qaramay, yangi mikrosxema oʻzining texnik imkoniyatlari bilan byudjet segmentidagi raqobatchilardan yaqqol ustunligini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya vakillari yangi SoC (kristaldagi tizim) sakkizta Kryo protsessor yadrosiga ega ekanligini tasdiqlashdi. Garchi ularning aniq turi oshkor etilmagan boʻlsa-da, tarqalgan mish-mishlarga koʻra, bu yerda eskiroq Cortex-A78 va A55 yadrolaridan foydalanilgan. Mutaxassislarning fikricha, Snapdragon C aslida 2021 yilda chiqarilgan Snapdragon 778G chipiga juda oʻxshash boʻlgan Snapdragon QCS6490 platformasining qayta nomlangan versiyasidir.
Texnik xususiyatlar va imkoniyatlarTaqdim etilgan rasmiy maʼlumotlarga koʻra, yangi protsessor yadrolarining maksimal chastotasi 3 GGs gacha yetadi. Shuningdek, qurilma 2 MB hajmga ega umumiy kesh-xotira bilan jihozlangan. Operativ xotira borasida esa LPDDR5, LPDDR5X hamda LPDDR4X formatlarini 16 GB gacha qoʻllab-quvvatlash imkoniyati mavjud. Bundan tashqari, zamonaviy simsiz aloqa standartlari, jumladan Wi-Fi 6E va Bluetooth 6.0, shuningdek UFS 3.1 xotira turlari kiritilgan.
Unumdorlikni baholashda Qualcomm oʻzining yangi chipini Intel N250 protsessori bilan solishtirdi. Intel N250 Intel 7 texnologik jarayoni asosida yaratilgan boʻlib, garchi u liniyadagi eng soʻnggi yechim boʻlmasa-da, texnik jihatdan Snapdragon 778G bilan deyarli bir davrga tegishli hisoblanadi.
Unumdorlik va samaradorlik solishtiruviQiyosiy test natijalariga koʻra, Qualcomm chipi energiya samaradorligi boʻyicha ikki barobar ustunlikni koʻrsatgan. Bu koʻp jihatdan zamonaviyroq texnologik jarayon qoʻllangani bilan izohlanadi. Geekbench testida Snapdragon C bir oqimli rejimda Intel N250 dan 44 foizga, koʻp oqimli rejimda esa 24 foizga tezroq ekanini namoyon etdi.
Maʼlumot uchun, Intel N250 ushbu bençmarkda bir oqimli rejimda taxminan 2800 ball toʻplaydi. Taqqoslash uchun, QCS6490 platformasi ham 3000 ball atrofida natija koʻrsatishi Qualcomm keltirgan maʼlumotlarning haqqoniyatini tasdiqlaydi. Cinebench sinovlarida esa yangi chip ustunligi naq 67 foizga yetishi vaʼda qilinmoqda.
Shuni ham yodda tutish kerakki, taqqoslashlar asosan toʻrt yadroli va Hyper-Threading texnologiyasidan mahrum boʻlgan texnik jihatdan eskirgan Intel protsessoriga nisbatan olib borilmoqda. Shunga qaramay, yangi Snapdragon C byudjet toifasidagi noutbuklar bozorida jiddiy raqobat qilishga tayyor ekanini koʻrsatmoqda.
…