Ispaniya chempionatining ilk turida Barselona va Real Madrid nima uchun maydonga tushmaydi

·63·Sport
Ispaniya chempionatining ilk turida Barselona va Real Madrid nima uchun maydonga tushmaydi
Qisqacha

Barselona va Real Madrid futbolchilarning majburiy hordiq chiqarish shartnomasi sababli Ispaniya La ligasining 2026/27 yilgi mavsumidagi dastlabki turda maydonga tushmaydi. La liga rahbariyati va Ispaniya futbolchilar uyushmasi o'rtasidagi kelishuvga ko'ra, milliy terma jamoalari tarkibida JCh yarim finaliga qadar yetib borgan futbolchilarga majburiy tanaffus berilgan va to'rtta uchrashuv avgust oyining oxiriga qoldirilgan.

Ispaniya La ligasining 2026/27 yilgi mavsumi o'ziga xos va noyob formatdagi oltita uchrashuvdan iborat dastlabki tur bilan boshlanmoqda. Biroq, amaldagi chempion Barselona hamda ularning azaliy raqibi Real Madrid jamoalari ochilish uchrashuvlarida qatnashmaydi. The Athletic nashri ma'lumotiga ko'ra, bunga futbolchilarning majburiy hordiq chiqarish shartnomasi sabab bo'lgan va to'rtta o'yin avgust oyining oxiriga qoldirilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Shanba oqshomida Deportivo Alaves hamda Getafe o'rtasidagi bahs bilan boshlanadigan tur doirasida Sevilya, Rayo Vallecano, Racing Santander, Espanyol, Deportivo La Coruna va Atletiko Madrid kabi jamoalar tartibli taqvim asosida maydonga chiqadi. Ammo grand klublarning yo'qligi muxlislar e'tiborini boshqa o'yinlarga qaratmoqda.

Majburiy hordiq kelishuvi va taqvimdagi o'zgarishlar

Ushbu g'ayrioddiy ochilish haftaligi La liga rahbariyati hamda Ispaniya futbolchilar uyushmasi (AFE) o'rtasidagi kelishuv natijasidir. Ushbu bitim milliy terma jamoalari tarkibida JCh yarim finaliga qadar yetib borgan futbolchilar uchun majburiy tanaffusni talab qiladi. Dastlab La liga boshqa yirik Yevropa chempionatlaridan farqli ravishda mavsumni 15 avgustda boshlashni qat'iy talab qilgan edi.

Biroq, AFE jamoaviy shartnomaga muvofiq futbolchilarning dam olish huquqini himoya qilish maqsadida bunga qarshi chiqdi. Ispaniya terma jamoasining 19 iyul kuni Argentina ustidan qozongan g'alabasi va chempionligi Barselona va Real Madrid yetakchilariga qo'shimcha tiklanish vaqtini talab qilishini ko'rsatdi.

Klublar va futbolchilarning tayyorgarlik jarayoni

Oy davom etgan muhokamalardan so'ng, La liga klublari bir ovozdan ochilish turini bo'lishga qaror qilishdi. Ispaniya futbol federatsiyasi taqvimni 30 iyun kuni tasdiqladi, garchi Real Madrid mazkur yig'ilishlarning birortasiga o'z vakillarini yubormagan bo'lsa ham. Yozgi xalqaro tanaffusdan so'ng bir qator asosiy yulduzlar endigina jamoaning mashg'ulotlariga qo'shildi.

Xususan, Barselona futbolchilari Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo va Pau Kubarsi faqat chorshanba kuni mashg'ulotlarni tikladilar. Madridda ham xuddi shunday holat kuzatilmoqda. Marc Cucurella Deportivo ga qarshi kechgan va 1:0 hisobida yakunlangan o'rtoqlik o'yinini Jud Bellingem, Kylian Mbappe hamda Aurelien Tchouameni bilan birga o'tkazib yubordi.

Mazkur qo'shimcha tanaffus va dam olish vaqti Kataloniya klubiga o'z chempionlik unvonini himoya qilishni 23 avgust kuni safarda Elche qarshi boshlashidan oldin yaxshiroq tayyorgarlik ko'rish imkonini beradi. O'z navbatida, Real Madrid bosh murabbiyligiga qaytgan Joze Mourinyo o'zining ikkinchi davridagi debyut uchrashuvini 22 avgust kuni Espanyol maydonida o'tkazadi.

La ligaBarselonaReal MadridIspaniya chempionatiFutbol yangiliklari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jeff Bezos Liverpul klubi aksiyalarini sotib oldiJeff Bezos Liverpul klubi aksiyalarini sotib oldiBugun, 12:39Mikel Arteta Arsenal muxlislarini shartnoma masalasida xotirjam qildiMikel Arteta Arsenal muxlislarini shartnoma masalasida xotirjam qildiBugun, 12:35Chelsi yosh hujumchisi Dastan Satpayevni Bernliga ijara berdiChelsi yosh hujumchisi Dastan Satpayevni Bernliga ijara berdiBugun, 12:11Real Madrid transfer bozorida faollashib, tarkibni tubdan yangiladiReal Madrid transfer bozorida faollashib, tarkibni tubdan yangiladiBugun, 11:58Jadon Sancho faoliyatini xorijda davom ettirishni afzal koʻrmoqdaJadon Sancho faoliyatini xorijda davom ettirishni afzal koʻrmoqdaBugun, 11:54Husanov ortidan yangi sensatsiya: Rahmonaliev transferi bo'yicha ilk tafsilotlarHusanov ortidan yangi sensatsiya: Rahmonaliev transferi bo'yicha ilk tafsilotlarBugun, 10:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?