Ispaniya chempionatining ilk turida Barselona va Real Madrid nima uchun maydonga tushmaydi
Barselona va Real Madrid futbolchilarning majburiy hordiq chiqarish shartnomasi sababli Ispaniya La ligasining 2026/27 yilgi mavsumidagi dastlabki turda maydonga tushmaydi. La liga rahbariyati va Ispaniya futbolchilar uyushmasi o'rtasidagi kelishuvga ko'ra, milliy terma jamoalari tarkibida JCh yarim finaliga qadar yetib borgan futbolchilarga majburiy tanaffus berilgan va to'rtta uchrashuv avgust oyining oxiriga qoldirilgan.
Ispaniya La ligasining 2026/27 yilgi mavsumi o'ziga xos va noyob formatdagi oltita uchrashuvdan iborat dastlabki tur bilan boshlanmoqda. Biroq, amaldagi chempion Barselona hamda ularning azaliy raqibi Real Madrid jamoalari ochilish uchrashuvlarida qatnashmaydi. The Athletic nashri ma'lumotiga ko'ra, bunga futbolchilarning majburiy hordiq chiqarish shartnomasi sabab bo'lgan va to'rtta o'yin avgust oyining oxiriga qoldirilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Shanba oqshomida Deportivo Alaves hamda Getafe o'rtasidagi bahs bilan boshlanadigan tur doirasida Sevilya, Rayo Vallecano, Racing Santander, Espanyol, Deportivo La Coruna va Atletiko Madrid kabi jamoalar tartibli taqvim asosida maydonga chiqadi. Ammo grand klublarning yo'qligi muxlislar e'tiborini boshqa o'yinlarga qaratmoqda.
Majburiy hordiq kelishuvi va taqvimdagi o'zgarishlarUshbu g'ayrioddiy ochilish haftaligi La liga rahbariyati hamda Ispaniya futbolchilar uyushmasi (AFE) o'rtasidagi kelishuv natijasidir. Ushbu bitim milliy terma jamoalari tarkibida JCh yarim finaliga qadar yetib borgan futbolchilar uchun majburiy tanaffusni talab qiladi. Dastlab La liga boshqa yirik Yevropa chempionatlaridan farqli ravishda mavsumni 15 avgustda boshlashni qat'iy talab qilgan edi.
Biroq, AFE jamoaviy shartnomaga muvofiq futbolchilarning dam olish huquqini himoya qilish maqsadida bunga qarshi chiqdi. Ispaniya terma jamoasining 19 iyul kuni Argentina ustidan qozongan g'alabasi va chempionligi Barselona va Real Madrid yetakchilariga qo'shimcha tiklanish vaqtini talab qilishini ko'rsatdi.
Klublar va futbolchilarning tayyorgarlik jarayoniOy davom etgan muhokamalardan so'ng, La liga klublari bir ovozdan ochilish turini bo'lishga qaror qilishdi. Ispaniya futbol federatsiyasi taqvimni 30 iyun kuni tasdiqladi, garchi Real Madrid mazkur yig'ilishlarning birortasiga o'z vakillarini yubormagan bo'lsa ham. Yozgi xalqaro tanaffusdan so'ng bir qator asosiy yulduzlar endigina jamoaning mashg'ulotlariga qo'shildi.
Xususan, Barselona futbolchilari Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo va Pau Kubarsi faqat chorshanba kuni mashg'ulotlarni tikladilar. Madridda ham xuddi shunday holat kuzatilmoqda. Marc Cucurella Deportivo ga qarshi kechgan va 1:0 hisobida yakunlangan o'rtoqlik o'yinini Jud Bellingem, Kylian Mbappe hamda Aurelien Tchouameni bilan birga o'tkazib yubordi.
Mazkur qo'shimcha tanaffus va dam olish vaqti Kataloniya klubiga o'z chempionlik unvonini himoya qilishni 23 avgust kuni safarda Elche qarshi boshlashidan oldin yaxshiroq tayyorgarlik ko'rish imkonini beradi. O'z navbatida, Real Madrid bosh murabbiyligiga qaytgan Joze Mourinyo o'zining ikkinchi davridagi debyut uchrashuvini 22 avgust kuni Espanyol maydonida o'tkazadi.
…