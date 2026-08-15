National Motor Museum va Beaulieu mulki munosabatlaridagi chalkashliklar fosh boʻldi

·0·Avto
National Motor Museum va Beaulieu mulki munosabatlaridagi chalkashliklar fosh boʻldi

Buyuk Britaniyadagi mashhur National Motor Museum va Beaulieu mulki aslida bir xil tuzilma emasligi va ularning oʻrtasidagi huquqiy munosabatlar kutilganidan murakkabroq ekanligi maʼlum boʻldi. Mazkur holat avtomobil tarixi va muzeylar faoliyatiga qiziquvchilar eʼtiborini tortdi hamda sohada aniq muloqot va shaffoflik naqadar muhimligini koʻrsatib berdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Avtomobil olami yangiliklariga tayanib xabar qilinishicha, koʻpchilik tashrif buyuruvchilar va keng jamoatchilik National Motor Museum hamda Beaulieu mulkini yagona yaxlit tashkilot deb oʻylab kelgan. Aslida esa bu ikki tushuncha oʻrtasida yuridik va boshqaruv jihatidan farqlar mavjud boʻlib, bu holat oxirgi voqealar fonida yanada ochiqlashdi.

Tarixiy kelib chiqish va muzey maqomi

Tarixiy maʼlumotlarga koʻra, mulkdor Montagu oilasi 1972 yilda u yerda saqlanayotgan noyob avtomobillar kolleksiyasini boshqarish uchun maxsus muzey trastini tashkil etgan edi. Oʻshandan beri koʻpchilik bu kolleksiya va uning atrofidagi hudud toʻliq bitta egaga tegishli deb tushunib kelgandi. Biroq soʻnggi maʼlumotlar bu ikki subyektning qarashlari va huquqlari har doim ham bir xil emasligini koʻrsatdi.

Xabarlarga koʻra, Beaulieu mulki National Motor Museum tarkibidagi barcha eksponatlarga toʻliq egalik qilmaydi. Oddiy avtomobil ishqibozi yoki muzey mehmoni uchun bu tafovut katta ahamiyatga ega boʻlmasligi mumkin. Biroq boshqaruv va tashkilotchilar darajasida bu kabi huquqiy noaniqliklar oʻzaro munosabatlarga taʼsir koʻrsatishi tabiiy.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday vaziyatlar madaniy meros obʼyektlari va muzeylar oʻz jamoatchiligi bilan qanday muloqot qilishi kerakligi haqida oʻylashga undaydi. Oddiy va tushunarli til bilan izoh berish har qanday tashkilot faoliyatidagi tushunmovchiliklarning oldini olishda muhim omil sanaladi.

National Motor MuseumBeaulieuAvtomobil tarixiMuzeylarAvtomobil olami
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Defender Dakar: 626 ot kuchiga ega yoʻltanlamas taqdim etildiDefender Dakar: 626 ot kuchiga ega yoʻltanlamas taqdim etildiBugun, 00:29Gordon Murray afsonaviy McLaren F1ʼning davomchisi boʻlgan yangi S1 superkarini namoyish etdiGordon Murray afsonaviy McLaren F1ʼning davomchisi boʻlgan yangi S1 superkarini namoyish etdiBugun, 00:22Niderlandiyaning Spyker kompaniyasi C8 superkarini qaytardiNiderlandiyaning Spyker kompaniyasi C8 superkarini qaytardiKecha, 23:56Porsche mutaxassislari 691 ot kuchiga ega noyob superkarni taqdim etdiPorsche mutaxassislari 691 ot kuchiga ega noyob superkarni taqdim etdiKecha, 23:30Lamborghini oʻzining eng quvvatli Revuelto SV giperkarini namoyish etdiLamborghini oʻzining eng quvvatli Revuelto SV giperkarini namoyish etdiKecha, 23:22McLaren mexanik uzatmalar qutisini qaytarmoqdaMcLaren mexanik uzatmalar qutisini qaytarmoqdaKecha, 21:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi