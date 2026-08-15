Chelsi yosh hujumchisi Dastan Satpayevni Bernliga ijara berdi

·76·Sport
Chelsi yosh hujumchisi Dastan Satpayevni Bernliga ijara berdi
Qisqacha

Dastan Satpayev Chempionship vakili Bernliga bir mavsumga ijara asosida qo'shildi. 18 yoshli Qozog'iston terma jamoasi a'zosi Chelsi bilan 2033-yil yozigacha mo'ljallangan shartnoma imzolagan. FIFA qoidalariga ko'ra, uning Chelsiga o'tishi 18 yoshga to'lganidan keyin rasman kuchga kirgan. Satpayev Bernli safida muntazam o'yin amaliyotiga ega bo'lib, 2026/27-yilgi mavsumda tajriba to'plashni maqsad qilgan.

Londonning Chelsi klubi hujumchisi Dastan Satpayev faoliyatini Chempionship vakili Bernlida davom ettiradigan boʻldi. Goal.com xabar berishicha, 18 yoshli Qozogʻiston terma jamoasi aʼzosi yangi jamoasiga bir mavsumga moʻljallangan ijara asosida qoʻshildi. Ushbu transfer futbolchining professional faoliyatidagi muhim qadamlardan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, Dastan Satpayevning Stemford Brijga oʻtishi fevral oyidayoq kelishib qoʻyilgan edi. Biroq FIFA qoidalariga koʻra, transfer faqat futbolchi 18 yoshga toʻlganidan keyingina rasman kuchga kirdi. Qozogʻistonning Qayrat klubi tarbiyalanuvchisi London klubi bilan 2033-yil yozigacha moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolagan edi.

Angliya futbolidagi ilk sinov

Qozogʻiston milliy terma jamoasi safida sakkizta oʻyin oʻtkazishga ulgurgan isteʼdodli hujumchi Bernliga kelib qoʻshilganidan mamnun ekanligini yashirmadi. Klub matbuot xizmatiga bergan intervyusida u oʻzining asosiy maqsadi asosiy tarkibda muntazam oʻyin amaliyotiga ega boʻlish ekanligini taʼkidladi.

«Men bu yerda ekanligimdan juda xursandman. Bu mening faoliyatim uchun ajoyib imkoniyat va jamoaga oʻz imkoniyatlarimni koʻrsatish hamda uni munosib oʻrniga qaytarish uchun zoʻr klub», — dedi Satpayev. Futbolchi Angliyadagi ilk sinovlarga toʻla tayyor ekanligini va Bernli safida muvaffaqiyatli mavsum oʻtkshni maqsad qilganini qoʻshimcha qildi.

Xalqaro maydondagi ilk yutuqlar

Satpayev Qozogʻiston futboli tarixidagi eng yosh debyutant sifatida eʼtirof etiladi. U oʻtgan yilning mart oyida Kyurasoga qarshi kechgan bahsda terma jamoa safidagi ilk oʻyinini oʻtkazgan edi. Shuningdek, u Chempionslar ligasi guruh bosqichida Kopengagen darvozasiga gol urib, oʻzining xalqaro salohiyatini namoyish etgan.

Qayrat safida Real Madrid va Inter kabi grandlarga qarshi maydonga tushgan yosh hujumchi oʻzining sovuqqonligi bilan ajralib turadi. U Jahon chempionati saralashida Belgiya darvozasiga ham gol urishga muvaffaq boʻldi. Shuningdek, Chelsi bosh murabbiyi Xabi Alonso qoʻl ostidagi mavsumoldi yigʻinlarida Gʻarbiy Sidney Uonderers darvozasini ishgʻol qilgan edi.

Endilikda Dastan Satpayev 2026/27-yilgi mavsumda Bernli safida tajriba toʻplab, asosiy jamoa tarkibidan joy olish uchun kurashni davom ettiradi. Angliya chempionatining shiddatli oʻyinlari uning mahoratini yanada oshirishga xizmat qilishi kutilmoqda.

Dastan SatpayevChelsiBernliTransferAPL
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messining Nashvillga qarshi oʻyinda maydonga tushishi soʻroq ostida qolmoqdaLionel Messining Nashvillga qarshi oʻyinda maydonga tushishi soʻroq ostida qolmoqdaBugun, 13:36Jeff Bezos Liverpul klubi aksiyalarini sotib oldiJeff Bezos Liverpul klubi aksiyalarini sotib oldiBugun, 12:39Mikel Arteta Arsenal muxlislarini shartnoma masalasida xotirjam qildiMikel Arteta Arsenal muxlislarini shartnoma masalasida xotirjam qildiBugun, 12:35Ispaniya chempionatining ilk turida Barselona va Real Madrid nima uchun maydonga tushmaydiIspaniya chempionatining ilk turida Barselona va Real Madrid nima uchun maydonga tushmaydiBugun, 12:14Real Madrid transfer bozorida faollashib, tarkibni tubdan yangiladiReal Madrid transfer bozorida faollashib, tarkibni tubdan yangiladiBugun, 11:58Jadon Sancho faoliyatini xorijda davom ettirishni afzal koʻrmoqdaJadon Sancho faoliyatini xorijda davom ettirishni afzal koʻrmoqdaBugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?