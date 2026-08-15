Real Madrid transfer bozorida faollashib, tarkibni tubdan yangiladi

·0·Sport
Real Madrid transfer bozorida faollashib, tarkibni tubdan yangiladi

Soʻnggi ikki mavsum davomida yirik sovrinlarsiz qolayotgan Real Madrid rahbariyati jamoaning ichki va xalqaro maydonlardagi yetakchiligini tiklash uchun transfer bozorida keskin qadamlar tashlamoqda. Ispaniya matbuoti tarqatgan maʼlumotlarga koʻra,qirollik klubi Hansi Flick boshchiligidagi Barselona ustunligiga barham berish va gʻoliblar shohsupasiga qaytish maqsadida oʻz xazinasini ochib, tarkibni kuchaytirishga kirishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

AS nashri xabar qilishicha, yozgi transfer oynasi davomida Real Madrid jami 225 million yevrodan ortiq mablagʻ sarflagan. Ushbu koʻrsatkich La Liga klublarining yozgi transferlar uchun qilgan umumiy xarajatlarining qariyb 40 foizini tashkil etib, madridliklarni mazkur mavsumdagi eng yirik xaridorga aylantirdi. Klub soʻnggi besh yil ichidagi umumiy transfer xarajatlarining uchdan bir qismidan koʻprogʻini aynan shu yozda amalga oshirgani jamoada tub oʻzgarishlar davri boshlanganidan dalolat beradi.

Yangi yulduzlar va rekord transferlar

Joze Mourinyo boshqaruvidagi jamoa tarkibini kuchaytirish uchun transfer bozorida faol harakat qildi. Xususan, himoya chizigʻini mustahkamlash uchun bir nechta shov-shuvli xaridlar amalga oshirildi:

  • Diomande klub tarixidagi eng qimmat transfer sifatida tarkibga qoʻshildi.
  • Chelsi safidan kelib qoʻshilgan Kukurelya uchun 55 million yevro sarflandi.
  • Levantega hujumchi Espí transferi uchun 25 million yevro toʻlandi.
  • Inter safidan kelgan Dumfries esa 20 million yevroga baholandi.
Shuningdek, jamoa erkin agent maqomidagi ikki tajribali futbolchini ham oʻz safiga qoʻshib oldi. Bernardo Silva Manchester Siti, Ibrahima Konaté esa Liverpul bilan amaldagi shartnomasi yakunlangach, hech qanday transfer summasisiz Real Madrid safiga kelib qoʻshilishdi.

Amalga oshirilgan oltita transfer va qariyb 560 million yevrodan oshgan umumiy bozor faolligi Ispaniya chempionatida raqobat yanada keskinlashishidan darak bermoqda. Jamoa bosh murabbiyi Joze Mourinyo oldiga qoʻyilgan asosiy vazifa — klubning avvalgi salohiyatini tiklash va Barselona gegemonligini toʻxtatishdan iborat.

Real MadridJosé MourinhoLa LigaTransferlarBarselona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jadon Sancho faoliyatini xorijda davom ettirishni afzal koʻrmoqdaJadon Sancho faoliyatini xorijda davom ettirishni afzal koʻrmoqdaBugun, 11:54Husanov ortidan yangi sensasiya: Rahmonaliev transferi bo'yicha ilk tafsilotlarHusanov ortidan yangi sensasiya: Rahmonaliev transferi bo'yicha ilk tafsilotlarBugun, 10:28O'zbek boksi afsonasidan judo bo'ldi: «Toshkent yo'lbarsi» Rufat Risqiev vafot etdiO'zbek boksi afsonasidan judo bo'ldi: «Toshkent yo'lbarsi» Rufat Risqiev vafot etdiBugun, 09:34«U g‘alaba qozonishni biladi»: Kilian Mbappe Mourinio haqida bayonot berdi«U g‘alaba qozonishni biladi»: Kilian Mbappe Mourinio haqida bayonot berdiBugun, 06:11Mareska ochiq gapirdi: Reynders nega «Manchester Siti»ni tark etmoqda?Mareska ochiq gapirdi: Reynders nega «Manchester Siti»ni tark etmoqda?Bugun, 06:03«Himoya — bosh og‘rig‘imiz»: Kapadze kechagi o‘yindan so‘ng kamchiliklar haqida«Himoya — bosh og‘rig‘imiz»: Kapadze kechagi o‘yindan so‘ng kamchiliklar haqidaBugun, 05:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?