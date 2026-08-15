Pokistonlik ayol birinchi chiptasida 1 million dollar yutdi

·0·Dunyo
Pokistonlik ayol birinchi chiptasida 1 million dollar yutdi

Pokistonlik Hira Nayer bir necha kun avval Dubay Duty Free’ning Millennium Millionaire lotereyasida chipta sotib olishni xayoliga ham keltirmagan edi. Biroq hamkasbining tavsiyasi bilan u ilk bor bitta chipta xarid qildi va kutilmaganda 1 million dollarlik bosh sovrin sohibi bo'ldi.

38 yoshli moliya mutaxassisi va diplomli buxgalter Hira Nayer lotereya haqida ishxonada hamkasbi bilan suhbatlashib qolganida bilib olgan. Hamkasbi unga ushbu aksiya haqida aytib, unda g'olib bo'lish imkoniyati nisbatan yuqori ekanini ta'kidlagan.

Nayerning aytishicha, u bungacha Dubai Duty Free’ning mazkur lotereyasi haqida hech qachon eshitmagan. Qiziqib, rasmiy veb-saytni ko'rib chiqqan va shundan so'ng bor-yo'g'i bitta chipta sotib olishga qaror qilgan.

E'tiborlisi, chipta raqami ham uni o'ziga jalb qilgan. Tizim unga 1387 raqamli chiptani taqdim etgan.

«Raqamni ko'rgan zahotim nimadir qalbimga yaqin tuyuldi. Menga juda mosdek ko'rindi», — dedi u.

Biroq chiptani xarid qilgach, Hira uni butunlay esidan chiqargan.

G'olib raqami e'lon qilinganda ishonmadi

Oradan bir necha kun o'tib, u ishxonasida o'tirgan vaqtida lotereyaning jonli qur'a tashlash jarayonini internet orqali kuzatishga qaror qilgan. U ijtimoiy tarmoqdagi translyatsiyani tomosha qilib turgan paytda g'olib chipta raqami e'lon qilingan.

E'lon qilingan raqam esa aynan 1387 edi.

«1387 deyishganida joyimda qotib qoldim. Bunga ishona olmadim. “Bu qanday sodir bo'lishi mumkin?” deb o'ylayverdim», — dedi Nayer.

Uning hayrati turmush o'rtog'iga qo'ng'iroq qilganidan keyin yanada ortdi. Chunki eri uning hatto lotereya chiptasini sotib olganidan ham xabarsiz edi.

«Men unga chipta olganimni umuman aytmagan edim. Chunki yutaman deb hech qachon o'ylamaganman», — dedi u.

Nayer eriga 1 million dollar yutganini aytganida, u dastlab ishonmagan. Hatto undan chiptaning surati va qur'a jarayoni aks etgan videoni yuborishni so'ragan.

Faqat chipta va videoni ko'rganidan keyingina u xotinining haqiqatdan ham katta sovrinni qo'lga kiritganiga ishongan.

U Pokistondan chiqqan 29-g'olib bo'ldi

Hira Nayer 3 iyul kuni internet orqali xarid qilingan 1387 raqamli chipta bilan Dubai Duty Free Millennium Millionaire’ning 550-seriyasida 1 million dollarlik bosh sovrinni qo'lga kiritdi.

Ushbu yutuq uni mazkur aksiya tarixida bosh sovrinni qo'lga kiritgan 29-pokistonlik fuqaroga aylantirdi.

Eng qizig'i, Hira lotereyada ilk bor ishtirok etgan va bor-yo'g'i bitta chipta xarid qilgan edi. Bu esa uning uchun oddiy qiziqish bilan boshlangan kun kutilmaganda million dollarlik quvonchli voqeaga aylanganini ko'rsatdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tojikistonda Afg'oniston tomonidan o'q uzilishi oqibatida ayol halok bo'ldiTojikistonda Afg'oniston tomonidan o'q uzilishi oqibatida ayol halok bo'ldiBugun, 11:20Xitoyda robot tilanchilik qildi: uning iltimosi hayratga soldiXitoyda robot tilanchilik qildi: uning iltimosi hayratga soldiBugun, 10:55Italiyada “eng yomon siyosatchi”ni daryoga tashlashadi — o'rta asrlardan qolgan g'ayrioddiy an'ana hanuz davom etmoqdaItaliyada “eng yomon siyosatchi”ni daryoga tashlashadi — o'rta asrlardan qolgan g'ayrioddiy an'ana hanuz davom etmoqdaBugun, 10:50Skeybordchi Quyosh tutilishi fonida tarixiy tryuk bajardiSkeybordchi Quyosh tutilishi fonida tarixiy tryuk bajardiBugun, 10:46«Ho'rmuz bo'g'ozini AQSh hududi qilaman»: Tramp dunyoni larzaga solgan rejasini ochdi«Ho'rmuz bo'g'ozini AQSh hududi qilaman»: Tramp dunyoni larzaga solgan rejasini ochdiBugun, 10:17Noqonuniy g'alla savdosiga zarba: Ukraina 13 ta kema va 28 ta kompaniyani «qora ro'yxat»ga kiritdiNoqonuniy g'alla savdosiga zarba: Ukraina 13 ta kema va 28 ta kompaniyani «qora ro'yxat»ga kiritdiBugun, 09:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi