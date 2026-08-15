Pokistonlik ayol birinchi chiptasida 1 million dollar yutdi
Pokistonlik Hira Nayer bir necha kun avval Dubay Duty Free’ning Millennium Millionaire lotereyasida chipta sotib olishni xayoliga ham keltirmagan edi. Biroq hamkasbining tavsiyasi bilan u ilk bor bitta chipta xarid qildi va kutilmaganda 1 million dollarlik bosh sovrin sohibi bo'ldi.
38 yoshli moliya mutaxassisi va diplomli buxgalter Hira Nayer lotereya haqida ishxonada hamkasbi bilan suhbatlashib qolganida bilib olgan. Hamkasbi unga ushbu aksiya haqida aytib, unda g'olib bo'lish imkoniyati nisbatan yuqori ekanini ta'kidlagan.
Nayerning aytishicha, u bungacha Dubai Duty Free’ning mazkur lotereyasi haqida hech qachon eshitmagan. Qiziqib, rasmiy veb-saytni ko'rib chiqqan va shundan so'ng bor-yo'g'i bitta chipta sotib olishga qaror qilgan.
E'tiborlisi, chipta raqami ham uni o'ziga jalb qilgan. Tizim unga 1387 raqamli chiptani taqdim etgan.
«Raqamni ko'rgan zahotim nimadir qalbimga yaqin tuyuldi. Menga juda mosdek ko'rindi», — dedi u.
Biroq chiptani xarid qilgach, Hira uni butunlay esidan chiqargan.
G'olib raqami e'lon qilinganda ishonmadi
Oradan bir necha kun o'tib, u ishxonasida o'tirgan vaqtida lotereyaning jonli qur'a tashlash jarayonini internet orqali kuzatishga qaror qilgan. U ijtimoiy tarmoqdagi translyatsiyani tomosha qilib turgan paytda g'olib chipta raqami e'lon qilingan.
E'lon qilingan raqam esa aynan 1387 edi.
«1387 deyishganida joyimda qotib qoldim. Bunga ishona olmadim. “Bu qanday sodir bo'lishi mumkin?” deb o'ylayverdim», — dedi Nayer.
Uning hayrati turmush o'rtog'iga qo'ng'iroq qilganidan keyin yanada ortdi. Chunki eri uning hatto lotereya chiptasini sotib olganidan ham xabarsiz edi.
«Men unga chipta olganimni umuman aytmagan edim. Chunki yutaman deb hech qachon o'ylamaganman», — dedi u.
Nayer eriga 1 million dollar yutganini aytganida, u dastlab ishonmagan. Hatto undan chiptaning surati va qur'a jarayoni aks etgan videoni yuborishni so'ragan.
Faqat chipta va videoni ko'rganidan keyingina u xotinining haqiqatdan ham katta sovrinni qo'lga kiritganiga ishongan.
U Pokistondan chiqqan 29-g'olib bo'ldi
Hira Nayer 3 iyul kuni internet orqali xarid qilingan 1387 raqamli chipta bilan Dubai Duty Free Millennium Millionaire’ning 550-seriyasida 1 million dollarlik bosh sovrinni qo'lga kiritdi.
Ushbu yutuq uni mazkur aksiya tarixida bosh sovrinni qo'lga kiritgan 29-pokistonlik fuqaroga aylantirdi.
Eng qizig'i, Hira lotereyada ilk bor ishtirok etgan va bor-yo'g'i bitta chipta xarid qilgan edi. Bu esa uning uchun oddiy qiziqish bilan boshlangan kun kutilmaganda million dollarlik quvonchli voqeaga aylanganini ko'rsatdi.
…