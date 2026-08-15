Jadon Sancho faoliyatini xorijda davom ettirishni afzal koʻrmoqda

·0·Sport
Jadon Sancho faoliyatini xorijda davom ettirishni afzal koʻrmoqda

Angliya terma jamoasining sobiq qanot hujumchisi Jadon Sancho faoliyatini chet el klublaridan birida davom ettirishga intilmoqda. BBC Sport nashri xabar qilishicha, futbolchi oʻziga APL klublaridan aniq takliflar kelib tushganiga qaramay, Angliya chempionatidan tashqaridagi variantlarni ustuvor deb bilmoqda. Ayni paytda erkin agent maqomida boʻlib turgan 26 yoshli oʻyinchi Manchester Yunayted bilan amaldagi shartnomasi tugaganidan keyin oʻz kelajagini diqqat bilan oʻrganib chiqmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ma’lumot oʻrnida, Jadon Sancho 2021-yilda 73 million funt sterling evaziga Old Trafford klubiga koʻshilgan edi. Biroq uning Angliyadagi faoliyati kutilganidek silliq kechmadi va u ketma-ket ijara asosida boshqa jamoalar safida toʻp surdi. Oʻtgan mavsumda u Unai Emery boshchiligidagi Aston Villa tarkibida 39 ta uchrashuvda maydonga tushib, jamoaga Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritishda va Yevropa ligasi kubogini bosh uzra koʻtarishda yaqindan yordam berdi.

Yevropa arenasidagi tajriba va Dortmundning qiziqishi

Frayburg jamoasiga qarshi kechgan Yevropa ligasi finalidagi soʻnggi daqiqalardagi chiqishi Sanchoning ketma-ket uch yil davomida uchta yevrokubok finalida qatnashganini ta’minladi. Bungacha u Borussiya Dortmund va Chelsi safida ham qit’aning hal qiluvchi oʻyinlarida maydonga tushgan edi. 2024–2025-yilgi mavsumda u Chelsi safida ijarada oʻynab, 41 ta uchrashuv oʻtkazgan boʻlsa-da, London klubi rahbariyati uni toʻliq sotib olish shartnomasidan voz kechdi va 5 million funt sterling miqdoridagi jarayon evaziga futbolchini ortga qaytardi.

Hozirgi kunda futbolchining sobiq jamoasi Borussiya Dortmund uni oʻz safiga qaytarish uchun asosiy da’vogar sifatida harakat qilmoqda. Nemis klubi safida ilgari ikki davr mobaynida jami 158 ta oʻyin oʻtkazgan hujumchi uchun bu tanish muhit hisoblanadi. Shunga qaramay, oʻyinchi barcha real imkoniyatlarni baholashga tayyor ekanini bildirgan va faoliyatida yangi sahifa ochishni xohlamoqda.

GOAL.com nashrining yoritishicha, transfer muzokaralari davom etayotgan bir paytda, Jadon Sancho jismoniy formasini saqlab qolish maqsadida Flixton havaskorlar jamoasi bilan birga mashgʻulotlar oʻtkazmoqda. Yevropaning yetakchi chempionatlari allaqachon boshlangan yoki boshlanish afrafida turgani sababli, qanot hujumchisi yozgi transfer oynasi yopilgunga qadar yangi jamoa topishga ulgurishi kerak. Uning oldida turgan bu muhim qaror professional faoliyatini qayta jonlantirish va terma jamoa safiga qaytish uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Jadon SanchoManchester YunaytedBorussiya DortmundAPLTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Husanov ortidan yangi sensasiya: Rahmonaliev transferi bo'yicha ilk tafsilotlarHusanov ortidan yangi sensasiya: Rahmonaliev transferi bo'yicha ilk tafsilotlarBugun, 10:28O'zbek boksi afsonasidan judo bo'ldi: «Toshkent yo'lbarsi» Rufat Risqiev vafot etdiO'zbek boksi afsonasidan judo bo'ldi: «Toshkent yo'lbarsi» Rufat Risqiev vafot etdiBugun, 09:34«U g‘alaba qozonishni biladi»: Kilian Mbappe Mourinio haqida bayonot berdi«U g‘alaba qozonishni biladi»: Kilian Mbappe Mourinio haqida bayonot berdiBugun, 06:11Mareska ochiq gapirdi: Reynders nega «Manchester Siti»ni tark etmoqda?Mareska ochiq gapirdi: Reynders nega «Manchester Siti»ni tark etmoqda?Bugun, 06:03«Himoya — bosh og‘rig‘imiz»: Kapadze kechagi o‘yindan so‘ng kamchiliklar haqida«Himoya — bosh og‘rig‘imiz»: Kapadze kechagi o‘yindan so‘ng kamchiliklar haqidaBugun, 05:51Madridda «Mourinio qonunlari»: U «Real»ni qanday o‘zgartirmoqda?Madridda «Mourinio qonunlari»: U «Real»ni qanday o‘zgartirmoqda?Bugun, 05:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?