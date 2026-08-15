Jadon Sancho faoliyatini xorijda davom ettirishni afzal koʻrmoqda
Angliya terma jamoasining sobiq qanot hujumchisi Jadon Sancho faoliyatini chet el klublaridan birida davom ettirishga intilmoqda. BBC Sport nashri xabar qilishicha, futbolchi oʻziga APL klublaridan aniq takliflar kelib tushganiga qaramay, Angliya chempionatidan tashqaridagi variantlarni ustuvor deb bilmoqda. Ayni paytda erkin agent maqomida boʻlib turgan 26 yoshli oʻyinchi Manchester Yunayted bilan amaldagi shartnomasi tugaganidan keyin oʻz kelajagini diqqat bilan oʻrganib chiqmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ma’lumot oʻrnida, Jadon Sancho 2021-yilda 73 million funt sterling evaziga Old Trafford klubiga koʻshilgan edi. Biroq uning Angliyadagi faoliyati kutilganidek silliq kechmadi va u ketma-ket ijara asosida boshqa jamoalar safida toʻp surdi. Oʻtgan mavsumda u Unai Emery boshchiligidagi Aston Villa tarkibida 39 ta uchrashuvda maydonga tushib, jamoaga Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritishda va Yevropa ligasi kubogini bosh uzra koʻtarishda yaqindan yordam berdi.
Yevropa arenasidagi tajriba va Dortmundning qiziqishiFrayburg jamoasiga qarshi kechgan Yevropa ligasi finalidagi soʻnggi daqiqalardagi chiqishi Sanchoning ketma-ket uch yil davomida uchta yevrokubok finalida qatnashganini ta’minladi. Bungacha u Borussiya Dortmund va Chelsi safida ham qit’aning hal qiluvchi oʻyinlarida maydonga tushgan edi. 2024–2025-yilgi mavsumda u Chelsi safida ijarada oʻynab, 41 ta uchrashuv oʻtkazgan boʻlsa-da, London klubi rahbariyati uni toʻliq sotib olish shartnomasidan voz kechdi va 5 million funt sterling miqdoridagi jarayon evaziga futbolchini ortga qaytardi.
Hozirgi kunda futbolchining sobiq jamoasi Borussiya Dortmund uni oʻz safiga qaytarish uchun asosiy da’vogar sifatida harakat qilmoqda. Nemis klubi safida ilgari ikki davr mobaynida jami 158 ta oʻyin oʻtkazgan hujumchi uchun bu tanish muhit hisoblanadi. Shunga qaramay, oʻyinchi barcha real imkoniyatlarni baholashga tayyor ekanini bildirgan va faoliyatida yangi sahifa ochishni xohlamoqda.
GOAL.com nashrining yoritishicha, transfer muzokaralari davom etayotgan bir paytda, Jadon Sancho jismoniy formasini saqlab qolish maqsadida Flixton havaskorlar jamoasi bilan birga mashgʻulotlar oʻtkazmoqda. Yevropaning yetakchi chempionatlari allaqachon boshlangan yoki boshlanish afrafida turgani sababli, qanot hujumchisi yozgi transfer oynasi yopilgunga qadar yangi jamoa topishga ulgurishi kerak. Uning oldida turgan bu muhim qaror professional faoliyatini qayta jonlantirish va terma jamoa safiga qaytish uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.
…