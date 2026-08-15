Milan va Manchester Yunayted oʻrtasidagi oʻrtoqlik oʻyini tarkiblari maʼlum
Ruben Amorim boshchiligidagi Milan va Maykl Karrik boshqaruvidagi Manchester Yunaytedning Vrotslavdagi o'rtoqlik o'yini uchun tarkiblari ma'lum bo'ldi. Milan 3-4-2-1 sxemasida Torriani, Terrachchano, De Vinter, Pavlovich, Chukwueze, Yashari, Musax, Estupinyan, Loftus-Chik, Sisse va Gonçalo Ramos bilan maydonga tushadi, Ramos esa yangi jamoasidagi norasmiy debyutini asosiy tarkibda boshlaydi.
Goal.com xabar berishicha, Ruben Amorim boshchiligidagi Milan jamoasi Polshaning Vrotslav shahrida Maykl Karrik boshqaruvidagi Manchester Yunayted bilan oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushadi. Mazkur bahs milanliklar uchun Italiya A seriyasining yangi mavsumi oldidan soʻnggi tayyorgarlik vazifasini oʻtaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Yozgi transferlar vaqtida jiddiy oʻzgarishlarni boshdan kechirgan Milan jamoasi ushbu uchrashuvga qadar bir qator nazorat oʻyinlarida qatnashdi. Xususan, jamoa Pert derbisida Inter bilan durang oʻynagan boʻlsa, Indoneziyada Chelsi klubiga qarshi kechgan bahsda 3:0 hisobida magʻlubiyatga uchragan edi.
Tarkibdagi muammolar va yangi futbolchilarUchrashuv oldidan Milan tarkibida jiddiy yoʻqotishlar mavjud. Fofana, Tomori, Odogu va Nkunku kabi futbolchilar murabbiyning texnik qaroriga koʻra va jamoadagi mavqei sababli qaydnomaga kiritilmadi. Shuningdek, Gabbia, Gimenez, Leao va Pulisik turli jarohatlar tufayli bu safargi bahsni oʻtkazib yuborishadi.
Shunga qaramay, milanliklar muxlislari uchun ijobiy yangilik ham bor. A seriyaning ushbu transfer oynasidagi va klub tarixidagi eng qimmatbaho xaridiga aylangan Gonçalo Ramos yangi jamoasidagi norasmiy debyutini asosiy tarkibda boshlaydigan boʻldi.
Rasmiy tarkiblar va mavsumoldi sinovlarIkki jamoaning mazkur toʻqnashuvi har ikki murabbiy uchun ham rasmiy start oldidan oxirgi boshqich boʻlib xizmat qiladi. Maykl Karrik boshqaruvidagi Manchester Yunayted maydonga quyidagi tarkibda tushishi eʼlon qilindi:
- Darvozabon: Lammens
- Himoyachilar: Dalot, Maguyayr, Xiven, Shou
- Yarim himoyachilar: Tilemans, Santos
- Hujumkor yarim himoyachilar va vingerlar: Diallo, Brunu Fernandesh, Kunya, Mbeumo
Eslatib oʻtamiz, Milan jamoasi oʻzining A seriyadagi ilk uchrashuvini 23-avgust kuni Toshkent vaqti bilan kechqurun Turin klubiga qarshi oʻtkazishi rejalashtirilgan. Vrotslavdagi mazkur sinov oʻyini esa jamoaning yangi mavsumdagi imkoniyatlarini baholash uchun muhim ahamiyat kasb etadi.
…