Milan va Manchester Yunayted oʻrtasidagi oʻrtoqlik oʻyini tarkiblari maʼlum

·77·Sport
Milan va Manchester Yunayted oʻrtasidagi oʻrtoqlik oʻyini tarkiblari maʼlum
Qisqacha

Ruben Amorim boshchiligidagi Milan va Maykl Karrik boshqaruvidagi Manchester Yunaytedning Vrotslavdagi o'rtoqlik o'yini uchun tarkiblari ma'lum bo'ldi. Milan 3-4-2-1 sxemasida Torriani, Terrachchano, De Vinter, Pavlovich, Chukwueze, Yashari, Musax, Estupinyan, Loftus-Chik, Sisse va Gonçalo Ramos bilan maydonga tushadi, Ramos esa yangi jamoasidagi norasmiy debyutini asosiy tarkibda boshlaydi.

Goal.com xabar berishicha, Ruben Amorim boshchiligidagi Milan jamoasi Polshaning Vrotslav shahrida Maykl Karrik boshqaruvidagi Manchester Yunayted bilan oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushadi. Mazkur bahs milanliklar uchun Italiya A seriyasining yangi mavsumi oldidan soʻnggi tayyorgarlik vazifasini oʻtaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Yozgi transferlar vaqtida jiddiy oʻzgarishlarni boshdan kechirgan Milan jamoasi ushbu uchrashuvga qadar bir qator nazorat oʻyinlarida qatnashdi. Xususan, jamoa Pert derbisida Inter bilan durang oʻynagan boʻlsa, Indoneziyada Chelsi klubiga qarshi kechgan bahsda 3:0 hisobida magʻlubiyatga uchragan edi.

Tarkibdagi muammolar va yangi futbolchilar

Uchrashuv oldidan Milan tarkibida jiddiy yoʻqotishlar mavjud. Fofana, Tomori, Odogu va Nkunku kabi futbolchilar murabbiyning texnik qaroriga koʻra va jamoadagi mavqei sababli qaydnomaga kiritilmadi. Shuningdek, Gabbia, Gimenez, Leao va Pulisik turli jarohatlar tufayli bu safargi bahsni oʻtkazib yuborishadi.

Shunga qaramay, milanliklar muxlislari uchun ijobiy yangilik ham bor. A seriyaning ushbu transfer oynasidagi va klub tarixidagi eng qimmatbaho xaridiga aylangan Gonçalo Ramos yangi jamoasidagi norasmiy debyutini asosiy tarkibda boshlaydigan boʻldi.

Rasmiy tarkiblar va mavsumoldi sinovlar

Ikki jamoaning mazkur toʻqnashuvi har ikki murabbiy uchun ham rasmiy start oldidan oxirgi boshqich boʻlib xizmat qiladi. Maykl Karrik boshqaruvidagi Manchester Yunayted maydonga quyidagi tarkibda tushishi eʼlon qilindi:

  • Darvozabon: Lammens
  • Himoyachilar: Dalot, Maguyayr, Xiven, Shou
  • Yarim himoyachilar: Tilemans, Santos
  • Hujumkor yarim himoyachilar va vingerlar: Diallo, Brunu Fernandesh, Kunya, Mbeumo
Ruben Amorim boshchiligidagi Milan esa 3-4-2-1 taktik sxemasidan foydalangan holda quyidagi futbolchilarga imkon berdi: Torriani, Terrachchano, De Vinter, Pavlovich, Chukwueze, Yashari, Musax, Estupinyan, Loftus-Chik, Sisse va Gonçalo Ramos.

Eslatib oʻtamiz, Milan jamoasi oʻzining A seriyadagi ilk uchrashuvini 23-avgust kuni Toshkent vaqti bilan kechqurun Turin klubiga qarshi oʻtkazishi rejalashtirilgan. Vrotslavdagi mazkur sinov oʻyini esa jamoaning yangi mavsumdagi imkoniyatlarini baholash uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

AC MilanManchester YunaytedGonçalo RamosRuben AmorimA seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luis Enrike Ferran Torresning «PSJ»ga o'tishi haqida nimalar dedi?Luis Enrike Ferran Torresning «PSJ»ga o'tishi haqida nimalar dedi?Bugun, 18:12Manchester Yunayted va Milan oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushadiManchester Yunayted va Milan oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushadiBugun, 18:10PSJ Ferran Torresni 50 million yevro evaziga oʻz safiga qoʻshib oldiPSJ Ferran Torresni 50 million yevro evaziga oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 18:10Davide Frattesi Inter bilan xayrlashdi va Latsio safiga oʻtdiDavide Frattesi Inter bilan xayrlashdi va Latsio safiga oʻtdiBugun, 17:38Manchester Yunayted va Milan Polshada oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushadiManchester Yunayted va Milan Polshada oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushadiBugun, 17:14Hal qiluvchi so'z: Islam Maxachev muxlislarga nimani va'da qildi?Hal qiluvchi so'z: Islam Maxachev muxlislarga nimani va'da qildi?Bugun, 17:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?