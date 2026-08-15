Manchester Yunayted va Milan Polshadagi oʻrtoqlik uchrashuvida maydonga tushdi

·68·Sport
Manchester Yunayted va Milan Polshadagi oʻrtoqlik uchrashuvida maydonga tushdi
Qisqacha

Manchester Yunayted Vrotslavda o'tkazilgan o'rtoqlik uchrashuvining dastlabki daqiqalarida Maguire goli evaziga Milan ustidan 1:0 hisobida oldinga chiqdi. Uchrashuv yangi mavsum oldidan jamoalarning so'nggi tayyorgarlik bosqichi doirasida o'tkazildi va Milan uchun A Seriyadagi ilk tur bahsidan oldingi so'nggi sinov bo'ldi.

Ixbt.com nashri va xalqaro sport manbalari xabar berishicha, Manchester Yunayted va Milan jamoalari yangi mavsum oldidan soʻnggi tayyorgarlik bosqichi doirasida Polshaning Vrotslav shahrida oʻrtoqlik uchrashuvida oʻzaro toʻqnash kelishdi. Ushbu oʻyin Milan uchun A Seriyadagi dastlabki tur bahsidan oldingi soʻnggi sinov vazifasini oʻtadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ruben Amorim shogirdlari mavsumoldi tayyorgarlik doirasida qator sinovlarni boshdan kechirdi. Xususan, milanliklar Pert derbisida Inter bilan durang oʻynagan boʻlsa, Indoneziyada Chelsi qarshisida 0:3 hisobida yirik magʻlubiyatga uchragandi. Mazkur oʻyin esa jamoaning mavsumoldi oʻyinlari grafigidagi eng soʻnggi manzil boʻldi.

Tarkibdagi muammolar va debyutlar

Milan jamoasi bu uchrashuvga jiddiy yoʻqotishlar bilan keldi. Jarohatlar va transfer bozori tufayli yuzaga kelgan muammolar sabab Fofana, Tomori, Odogu va Nkunku kabi futbolchilar texnik qarorga koʻra tarkibdan chetda qoldi. Shuningdek, Gabbia, Gimenez, Leao va Pulisic turli jarohatlar tufayli maydonga tusha olmadi.

Shunga qaramay, uchrashuv milanliklar muxlislari uchun tarixiy transfer maqomidagi voqea bilan yodda qoldi. A Seriya joriy transfer oynasining va Milan tarixidagi eng qimmatbaho xaridi boʻlgan Gonçalo Ramos mazkur bahsda ilk bor asosiy tarkibda maydonga tushib, norasmiy debyutini amalga oshirdi.

Tekor gol va uchrashuv boshlanishi

Oʻyin boshlanishi Milan uchun shok bilan boshlandi. Dastlabki daqiqalardayoq Manchester Yunayted xavfli hujum uyushtirdi. Chap qanotdan yorib kirgan Dorgu kuchli zarba berdi va darvozabon Torriani toʻpni burchakka chiqarib yuborishga erishdi.

Biroq shundan keyin belgilangan burchak toʻpidan soʻng hisob ochildi. Chap qanotdan uzatilgan toʻpga bosh bilan aniq zarba bergan Maguire boʻsh qolgan hududdan unumli foydalanib, hisobni 1:0 koʻrinishiga keltirdi va inglizlar jamoasini oldinga olib chiqdi.

Manchester YunaytedMilanOʻrtoqlik oʻyiniA SeriyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kristofer Nkunku faoliyatini davom ettirishi mumkin boʻlgan klublar maʼlum boʻldiKristofer Nkunku faoliyatini davom ettirishi mumkin boʻlgan klublar maʼlum boʻldiBugun, 20:53«Al-Hilol»dan navbatdagi "bomba": «Chelsi» yulduzi taklifga rozi bo'ldi!«Al-Hilol»dan navbatdagi "bomba": «Chelsi» yulduzi taklifga rozi bo'ldi!Bugun, 20:26Inter mavsumoldi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betis bilan bahslashadiInter mavsumoldi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betis bilan bahslashadiBugun, 20:18«Eng kattasi emas»: Maxachev final sterdaunida Gerrini qanday «muzlatdi»?«Eng kattasi emas»: Maxachev final sterdaunida Gerrini qanday «muzlatdi»?Bugun, 20:18Milan va Manchester Yunayted oʻrtasidagi oʻrtoqlik oʻyini tarkiblari maʼlumMilan va Manchester Yunayted oʻrtasidagi oʻrtoqlik oʻyini tarkiblari maʼlumBugun, 18:59Luis Enrike Ferran Torresning «PSJ»ga o'tishi haqida nimalar dedi?Luis Enrike Ferran Torresning «PSJ»ga o'tishi haqida nimalar dedi?Bugun, 18:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?