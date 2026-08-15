Manchester Yunayted va Milan Polshadagi oʻrtoqlik uchrashuvida maydonga tushdi
Manchester Yunayted Vrotslavda o'tkazilgan o'rtoqlik uchrashuvining dastlabki daqiqalarida Maguire goli evaziga Milan ustidan 1:0 hisobida oldinga chiqdi. Uchrashuv yangi mavsum oldidan jamoalarning so'nggi tayyorgarlik bosqichi doirasida o'tkazildi va Milan uchun A Seriyadagi ilk tur bahsidan oldingi so'nggi sinov bo'ldi.
Ixbt.com nashri va xalqaro sport manbalari xabar berishicha, Manchester Yunayted va Milan jamoalari yangi mavsum oldidan soʻnggi tayyorgarlik bosqichi doirasida Polshaning Vrotslav shahrida oʻrtoqlik uchrashuvida oʻzaro toʻqnash kelishdi. Ushbu oʻyin Milan uchun A Seriyadagi dastlabki tur bahsidan oldingi soʻnggi sinov vazifasini oʻtadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ruben Amorim shogirdlari mavsumoldi tayyorgarlik doirasida qator sinovlarni boshdan kechirdi. Xususan, milanliklar Pert derbisida Inter bilan durang oʻynagan boʻlsa, Indoneziyada Chelsi qarshisida 0:3 hisobida yirik magʻlubiyatga uchragandi. Mazkur oʻyin esa jamoaning mavsumoldi oʻyinlari grafigidagi eng soʻnggi manzil boʻldi.
Tarkibdagi muammolar va debyutlarMilan jamoasi bu uchrashuvga jiddiy yoʻqotishlar bilan keldi. Jarohatlar va transfer bozori tufayli yuzaga kelgan muammolar sabab Fofana, Tomori, Odogu va Nkunku kabi futbolchilar texnik qarorga koʻra tarkibdan chetda qoldi. Shuningdek, Gabbia, Gimenez, Leao va Pulisic turli jarohatlar tufayli maydonga tusha olmadi.
Shunga qaramay, uchrashuv milanliklar muxlislari uchun tarixiy transfer maqomidagi voqea bilan yodda qoldi. A Seriya joriy transfer oynasining va Milan tarixidagi eng qimmatbaho xaridi boʻlgan Gonçalo Ramos mazkur bahsda ilk bor asosiy tarkibda maydonga tushib, norasmiy debyutini amalga oshirdi.
Tekor gol va uchrashuv boshlanishiOʻyin boshlanishi Milan uchun shok bilan boshlandi. Dastlabki daqiqalardayoq Manchester Yunayted xavfli hujum uyushtirdi. Chap qanotdan yorib kirgan Dorgu kuchli zarba berdi va darvozabon Torriani toʻpni burchakka chiqarib yuborishga erishdi.
Biroq shundan keyin belgilangan burchak toʻpidan soʻng hisob ochildi. Chap qanotdan uzatilgan toʻpga bosh bilan aniq zarba bergan Maguire boʻsh qolgan hududdan unumli foydalanib, hisobni 1:0 koʻrinishiga keltirdi va inglizlar jamoasini oldinga olib chiqdi.
…