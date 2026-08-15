Google Pixel 11 smartfonlaridagi Tensor G6 protsessori kutilganidek 2 nm boʻlib chiqmadi

·40·Texno
Google Pixel 11 smartfonlaridagi Tensor G6 protsessori kutilganidek 2 nm boʻlib chiqmadi
Qisqacha

Tensor G6 protsessori TSMC zavodlarida kutilgan 2 nanometrli emas, 3 nanometrli texnologiya asosida ishlab chiqarilgani ma'lum bo'ldi. Google kompaniyasi taqdimotda chipning aniq texnologik jarayonini oshkor qilmagan, keyinchalik bu ma'lumot vitse-prezidentlardan biri tomonidan tasdiqlangan. Mutaxassislar qo'llangan 3 nm jarayon N3P yoki unga yaqin texnologiya bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda.

Google kompaniyasining yaqinda taqdim etilgan Pixel 11 smartfonlar turkumi uchun moʻljallangan yangi Tensor G6 protsessori texnologik olamda qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, koʻpchilik kutganidek, ushbu SoC TSMC quvvatlarida 2 nanometrli texnologik norma asosida ishlab chiqarilmagani maʼlum boʻldi. Bu holat zamonaviy mobil qurilmalar bozorida yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarish narxi va texnologik sakrashlar naqadar murakkab jarayon ekanini yana bir bor yaqqol koʻrsatib berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Aslida, taqdimot marosimida Google rahbariyati yangi chipperning energiya samaradorligi sezilarli darajada oshganiga alohida urgʻu bergandi. Biroq kompaniya taqdimot vaqtida protsessorning aniq texnologik jarayoni haqidagi maʼlumotlarni ataylab ochiqlamagani jurnalistlarning eʼtiborini tortdi. Keyinchalik bu maʼlumot Google vitse-prezidentlaridan biri tomonidan tasdiqlandi va Tensor G6 aslida TSMC zavodlarida 3 nanometrli texnologiya asosida yasalishi maʼlum qilindi.

Texnologik jarayon va uning tafsilotlari

Mutaxassislarning fikricha, Tensor G6 uchun aynan qaysi 3 nm darajadagi jarayon qoʻllangani hozircha nomaʼlumligicha qolmoqda. Biroq tahlilchilar bu oldingi avlod Tensor G5 uchun ishlatilgan N3P yoki unga yaqin ilgʻor texnologiya boʻlishi mumkinligini taxmin qilishmoqda. Garchi 2 nanometrli meʼyorlarga oʻtilmagan boʻlsa-da, yangi protsessor energiya tejamkorligi boʻyicha yaxshi koʻrsatkichlarni namoyish etishda davom etmoqda.

Ushbu holat boʻyicha ekspertlar asosiy sabab sifatida moliyaviy omillarni koʻrsatmoqdalar. Yangi 2 nanometrli texnologik jarayonga oʻtish ishlab chiqarish tannarxini keskin oshirib yuborishi aniq edi. Hozirgi kunda global bozorda tezkor va doimiy xotira narxlarining qimmatlashib borayotgani sharoitida bunday qadam kompaniya uchun iqtisodiy jihatdan oʻzini oqlamasligi mumkin edi.

Narx siyosati va bozor taʼsiri

Bozor sharoitlarini inobatga olgan holda, Google juda ehtiyotkorona narx siyosatini yuritishga majbur boʻldi. Xususan, bazaviy Pixel 11 modeli avvalgi Pixel 10 ga nisbatan 100 dollarga qimmatlashgani sezildi. Shunga qaramay, yangi modelda ichki xotira hajmi ikki barobar oshirilgani eʼtiborga olinsa, amalda Google smartfon narxini sunʼiy ravishda oshirmagani maʼlum boʻladi.

Hozirgi murakkab bozor realiyalarini hisobga olgan holda, xotira hajmining ikki barobar koʻpayishi va narxning nisbatan barqaror saqlanishi isteʼmolchilar uchun kutilmagan, biroq ijobiy yangilik boʻldi. Tensor G6 protsessorining 3 nm darajasida qolgani esa texnologik imkoniyatlar va iqtisodiy maqsadga muvofiqlik oʻrtasidagi muvozanatni topish muhimligini koʻrsatib berdi.

GoogleTensor G6Pixel 11TSMCTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQShda arzon smartfonlar bozori keskin qisqarib bormoqdaAQShda arzon smartfonlar bozori keskin qisqarib bormoqdaBugun, 16:29Starship kosmik kemasini Mechazilla minorasi yordamida tutish sinovlari boshlanadiStarship kosmik kemasini Mechazilla minorasi yordamida tutish sinovlari boshlanadiBugun, 15:22Ilk buklama iPhone savdosi dastlab faqat bitta bozorda boshlanishi mumkinIlk buklama iPhone savdosi dastlab faqat bitta bozorda boshlanishi mumkinBugun, 14:54Apple iPhone va Mac foydalanuvchilariga xavfli kiberhujumlar haqida ogohlantirdiApple iPhone va Mac foydalanuvchilariga xavfli kiberhujumlar haqida ogohlantirdiBugun, 14:30iQOO kompaniyasi 15 000 mA·ch akkumulyatorli konseptual smartfonni namoyish etdiiQOO kompaniyasi 15 000 mA·ch akkumulyatorli konseptual smartfonni namoyish etdiBugun, 13:55Apple iPhone 18 modellarini chiqarish grafigini oʻzgartirishi kutilmoqdaApple iPhone 18 modellarini chiqarish grafigini oʻzgartirishi kutilmoqdaBugun, 13:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi