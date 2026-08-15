Google Pixel 11 smartfonlaridagi Tensor G6 protsessori kutilganidek 2 nm boʻlib chiqmadi
Tensor G6 protsessori TSMC zavodlarida kutilgan 2 nanometrli emas, 3 nanometrli texnologiya asosida ishlab chiqarilgani ma'lum bo'ldi. Google kompaniyasi taqdimotda chipning aniq texnologik jarayonini oshkor qilmagan, keyinchalik bu ma'lumot vitse-prezidentlardan biri tomonidan tasdiqlangan. Mutaxassislar qo'llangan 3 nm jarayon N3P yoki unga yaqin texnologiya bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda.
Google kompaniyasining yaqinda taqdim etilgan Pixel 11 smartfonlar turkumi uchun moʻljallangan yangi Tensor G6 protsessori texnologik olamda qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, koʻpchilik kutganidek, ushbu SoC TSMC quvvatlarida 2 nanometrli texnologik norma asosida ishlab chiqarilmagani maʼlum boʻldi. Bu holat zamonaviy mobil qurilmalar bozorida yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarish narxi va texnologik sakrashlar naqadar murakkab jarayon ekanini yana bir bor yaqqol koʻrsatib berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Aslida, taqdimot marosimida Google rahbariyati yangi chipperning energiya samaradorligi sezilarli darajada oshganiga alohida urgʻu bergandi. Biroq kompaniya taqdimot vaqtida protsessorning aniq texnologik jarayoni haqidagi maʼlumotlarni ataylab ochiqlamagani jurnalistlarning eʼtiborini tortdi. Keyinchalik bu maʼlumot Google vitse-prezidentlaridan biri tomonidan tasdiqlandi va Tensor G6 aslida TSMC zavodlarida 3 nanometrli texnologiya asosida yasalishi maʼlum qilindi.
Texnologik jarayon va uning tafsilotlariMutaxassislarning fikricha, Tensor G6 uchun aynan qaysi 3 nm darajadagi jarayon qoʻllangani hozircha nomaʼlumligicha qolmoqda. Biroq tahlilchilar bu oldingi avlod Tensor G5 uchun ishlatilgan N3P yoki unga yaqin ilgʻor texnologiya boʻlishi mumkinligini taxmin qilishmoqda. Garchi 2 nanometrli meʼyorlarga oʻtilmagan boʻlsa-da, yangi protsessor energiya tejamkorligi boʻyicha yaxshi koʻrsatkichlarni namoyish etishda davom etmoqda.
Ushbu holat boʻyicha ekspertlar asosiy sabab sifatida moliyaviy omillarni koʻrsatmoqdalar. Yangi 2 nanometrli texnologik jarayonga oʻtish ishlab chiqarish tannarxini keskin oshirib yuborishi aniq edi. Hozirgi kunda global bozorda tezkor va doimiy xotira narxlarining qimmatlashib borayotgani sharoitida bunday qadam kompaniya uchun iqtisodiy jihatdan oʻzini oqlamasligi mumkin edi.
Narx siyosati va bozor taʼsiriBozor sharoitlarini inobatga olgan holda, Google juda ehtiyotkorona narx siyosatini yuritishga majbur boʻldi. Xususan, bazaviy Pixel 11 modeli avvalgi Pixel 10 ga nisbatan 100 dollarga qimmatlashgani sezildi. Shunga qaramay, yangi modelda ichki xotira hajmi ikki barobar oshirilgani eʼtiborga olinsa, amalda Google smartfon narxini sunʼiy ravishda oshirmagani maʼlum boʻladi.
Hozirgi murakkab bozor realiyalarini hisobga olgan holda, xotira hajmining ikki barobar koʻpayishi va narxning nisbatan barqaror saqlanishi isteʼmolchilar uchun kutilmagan, biroq ijobiy yangilik boʻldi. Tensor G6 protsessorining 3 nm darajasida qolgani esa texnologik imkoniyatlar va iqtisodiy maqsadga muvofiqlik oʻrtasidagi muvozanatni topish muhimligini koʻrsatib berdi.
…