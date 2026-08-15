Navoiyda og'ir yo'qotish: Tomdi tuman sudi raisi YTHda halok bo'ldi

·69·Jamiyat
Navoiyda og'ir yo'qotish: Tomdi tuman sudi raisi YTHda halok bo'ldi
Qisqacha

Jinoyat ishlari bo'yicha Tomdi tuman sudi raisi Aziza Mirzaeva xizmat vazifasini bajarishga ketayotganida avtohalokatga uchrab, 39 yoshida vafot etdi. Hodisa 15 avgust kuni tushga yaqin «Zarafshon — Tomdi» avtomobil yo'lida sodir bo'lib, u o'zining «Cobalt» avtomobilida boshqaruvni yo'qotgan va yo'ldan chiqib ag'darilgan.

Navoiy viloyatida og'ir yo'l-transport hodisasi yuz berdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Tomdi tuman sudi raisi lavozimida ishlab kelayotgan Aziza Mirzaeva xizmat vazifasini bajarishga ketayotgan vaqtida avtohalokatga uchrab, 39 yoshida fojiali tarzda hayotdan ko'z yumdi. Bu haqda Kun.uz xabar berdi.

Hodisa 15 avgust kuni tushga yaqin «Zarafshon — Tomdi» avtomobil yo'lida sodir bo'lgan.

Fojia qanday yuz bergan?

Olingan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hodisa tafsilotlari quyidagicha:

  • Harakat yo'nalishi: Aziza Mirzaeva o'ziga tegishli «Cobalt» rusumli avtomashinada Zarafshon shahridan Tomdi tumaniga — xizmat joyiga ketayotgan bo'lgan;

  • Boshqaruvning yo'qotilishi: Harakat davomida haydovchi boshqaruvni yo'qotgan va avtomobil katta tezlikda yo'ldan chiqib ketib, ag'darilgan;

  • Og'ir oqibat: Olingan og'ir tan jarohatlari oqibatida sud raisi voqea joyida vafot etgan;

  • Yo'l holati va sabablar: Dastlabki taxminlarda tezlikning yuqori bo'lgani ko'rsatilayotgan bo'lsa-da, avariya yuz bergan hududdagi yo'l qoplamasining abgor va ta'mirtalab holatda ekani ham diqqatni tortmoqda.

Navoiyda og'ir yo'qotish: Tomdi tuman sudi raisi YTHda halok bo'ldi

39 yoshli sudya, ikki farzandning onasi

Aziza Asatovna Mirzaeva 2024 yilning dekabr oyida sudyalik lavozimida bo'lishning birinchi besh yillik muddatiga Navoiy viloyati jinoyat ishlari bo'yicha Tomdi tuman sudining raisi etib tayinlangan edi. U fidoyi mutaxassis va ikki nafar farzandning onasi edi.

Navoiyda og'ir yo'qotish: Tomdi tuman sudi raisi YTHda halok bo'ldi

O'zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi hamda Oliy sud jamoasi Aziza Mirzaevaning bevaqt vafoti munosabati bilan marhumaning oila a'zolari, yaqinlari va kasbdoshlariga chuqur hamdardlik bildirdi.

Aziza MirzaevaNavoiyTomdiKun.uzO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyoda birinchi: Toshkentda soyali ko'chalarni topib beruvchi «Yashil» yo'nalish paydo bo'ldiDunyoda birinchi: Toshkentda soyali ko'chalarni topib beruvchi «Yashil» yo'nalish paydo bo'ldiBugun, 20:44Jizzaxda qonli sutka: Bir kundagi 2 ta ayanchli YTHda 5 kishi halok bo'ldiJizzaxda qonli sutka: Bir kundagi 2 ta ayanchli YTHda 5 kishi halok bo'ldiBugun, 20:11Abiturientlar diqqatiga: OTMlarga yakuniy kirish natijalari e'lon qilindi!Abiturientlar diqqatiga: OTMlarga yakuniy kirish natijalari e'lon qilindi!Bugun, 10:02Yangi yo‘lda Isuzu yuk mashinasi yonib ketdiYangi yo‘lda Isuzu yuk mashinasi yonib ketdiBugun, 05:58Toshkentda 3 yoshli bola onasining zo‘ravonligidan qutqarildiToshkentda 3 yoshli bola onasining zo‘ravonligidan qutqarildiBugun, 05:51Qarzdordan 150 million so‘mlik qarzdorlik undirildiQarzdordan 150 million so‘mlik qarzdorlik undirildiKecha, 18:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi