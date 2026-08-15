Navoiyda og'ir yo'qotish: Tomdi tuman sudi raisi YTHda halok bo'ldi
Jinoyat ishlari bo'yicha Tomdi tuman sudi raisi Aziza Mirzaeva xizmat vazifasini bajarishga ketayotganida avtohalokatga uchrab, 39 yoshida vafot etdi. Hodisa 15 avgust kuni tushga yaqin «Zarafshon — Tomdi» avtomobil yo'lida sodir bo'lib, u o'zining «Cobalt» avtomobilida boshqaruvni yo'qotgan va yo'ldan chiqib ag'darilgan.
Navoiy viloyatida og'ir yo'l-transport hodisasi yuz berdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Tomdi tuman sudi raisi lavozimida ishlab kelayotgan Aziza Mirzaeva xizmat vazifasini bajarishga ketayotgan vaqtida avtohalokatga uchrab, 39 yoshida fojiali tarzda hayotdan ko'z yumdi. Bu haqda Kun.uz xabar berdi.
Hodisa 15 avgust kuni tushga yaqin «Zarafshon — Tomdi» avtomobil yo'lida sodir bo'lgan.
Fojia qanday yuz bergan?
Olingan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hodisa tafsilotlari quyidagicha:
Harakat yo'nalishi: Aziza Mirzaeva o'ziga tegishli «Cobalt» rusumli avtomashinada Zarafshon shahridan Tomdi tumaniga — xizmat joyiga ketayotgan bo'lgan;
Boshqaruvning yo'qotilishi: Harakat davomida haydovchi boshqaruvni yo'qotgan va avtomobil katta tezlikda yo'ldan chiqib ketib, ag'darilgan;
Og'ir oqibat: Olingan og'ir tan jarohatlari oqibatida sud raisi voqea joyida vafot etgan;
Yo'l holati va sabablar: Dastlabki taxminlarda tezlikning yuqori bo'lgani ko'rsatilayotgan bo'lsa-da, avariya yuz bergan hududdagi yo'l qoplamasining abgor va ta'mirtalab holatda ekani ham diqqatni tortmoqda.
39 yoshli sudya, ikki farzandning onasi
Aziza Asatovna Mirzaeva 2024 yilning dekabr oyida sudyalik lavozimida bo'lishning birinchi besh yillik muddatiga Navoiy viloyati jinoyat ishlari bo'yicha Tomdi tuman sudining raisi etib tayinlangan edi. U fidoyi mutaxassis va ikki nafar farzandning onasi edi.
O'zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi hamda Oliy sud jamoasi Aziza Mirzaevaning bevaqt vafoti munosabati bilan marhumaning oila a'zolari, yaqinlari va kasbdoshlariga chuqur hamdardlik bildirdi.
…