Inter mavsumoldi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betis bilan bahslashadi
Inter Bari shahridagi San Nicola stadionida mavsumoldi so'nggi nazorat uchrashuvida Real Betisga qarshi maydonga tushadi. Mahalliy vaqt bilan soat 19:30 da boshlanadigan bahs bosh murabbiy Chivu uchun 2026/2027-yilgi mavsum oldidan taktik rejalarni sinovdan o'tkazishning so'nggi imkoniyati bo'ladi. Uchrashuvda Stones, Lautaro va Tyuramning jismoniy holati hamda o'yin amaliyotini tiklashi murabbiylar shtabi e'tiborida bo'ladi.
Italiyaning Inter jamoasi yangi mavsum oldidan oʻzining soʻnggi nazorat uchrashuvini oʻtkazish uchun Bari shahriga safar qildi. Goal.com xabar berishicha, milanliklar San Nicola stadionida Ispaniyaning Real Betis klubiga qarshi maydonga tushadi va mazkur bahs jamoa uchun rasmiy start oldidan bosh murabbiy taktik rejalarni sinovdan oʻtkazishdagi soʻnggi imkoniyat boʻlib xizmat qiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumki, Inter uchun 2026/2027-yilgi mavsumning rasmiy boshlanishi juda yaqin qoldi. Jamoa bundan roppa-rosa yetti kun oʻtib, yaʼni 23-avgust, shanba kuni oʻz uyida Monzani qabul qiladi. San Siro arenasidagi mazkur ochilish uchrashuvidan avval Bari shahridagi sinov oʻyini murabbiylar shtabi uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.
Tarkibdagi yangiliklar va asosiy eʼtiborBosh murabbiy Chivu ushbu bahsda Monzalarga qarshi oʻyinda maydonga tushishi kutilayotgan asosiy tarkib futbolchilarini sinovdan oʻtkazishi rejalashtirilgan. Biroq mutaxassislar va muxlislarning asosiy eʼtibori kecha rasman eʼlon qilingan yangi futbolchi Spensga emas, balki jamoaga kechroq kelib qoʻshilgan va hozircha birorta ham uchrashuvda maydonga tushmagan yetakchilarning jismoniy holatiga qaratilgan.
Xususan, jamoaning asosiy yulduzlari Stones, Lautaro va Tyuramning tayyorgarlik darajasi murabbiylar shtabi tomonidan diqqat bilan kuzatilmoqda. Ularning mavsumoldi oʻyinlarida ishtirok etmagani murabbiy uchun qaysidir maʼnoda bosh ogʻrigʻi boʻlgan edi, shu bois bugungi bahs ularning oʻyin amaliyotini tiklashi uchun muhim poydevor vazifasini bajaradi.
Taxminiy tarkiblar va oʻyin tafsilotlariOʻyin oldidan har ikki jamoaning kutilayotgan asosiy tarkiblari ham maʼlum boʻldi. Unga koʻra, maydon egalari 3-5-2 taktik sxemasidan foydalanishi kutilmoqda:
- Darvozabon: Martinez
- Himoyachilar: Bisseck, Akanji, Bastoni
- Yarim himoyachilar: Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco
- Hujumchilar: Esposito, Bonny
- Bosh murabbiy: Chivu
Uchrashuv mahalliy vaqt bilan soat 19:30 da Baridagi San Nicola stadionida boshlanadi. Italiya grandi mavsumoldi tayyorgarlikning soʻnggi bosqichini muvaffaqiyatli yakunlab, rasmiy uchrashuvlarga qanday holatda kirishishini shu bahs koʻrsatib beradi.
…