Inter mavsumoldi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betis bilan bahslashadi

·44·Sport
Inter mavsumoldi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betis bilan bahslashadi
Qisqacha

Inter Bari shahridagi San Nicola stadionida mavsumoldi so'nggi nazorat uchrashuvida Real Betisga qarshi maydonga tushadi. Mahalliy vaqt bilan soat 19:30 da boshlanadigan bahs bosh murabbiy Chivu uchun 2026/2027-yilgi mavsum oldidan taktik rejalarni sinovdan o'tkazishning so'nggi imkoniyati bo'ladi. Uchrashuvda Stones, Lautaro va Tyuramning jismoniy holati hamda o'yin amaliyotini tiklashi murabbiylar shtabi e'tiborida bo'ladi.

Italiyaning Inter jamoasi yangi mavsum oldidan oʻzining soʻnggi nazorat uchrashuvini oʻtkazish uchun Bari shahriga safar qildi. Goal.com xabar berishicha, milanliklar San Nicola stadionida Ispaniyaning Real Betis klubiga qarshi maydonga tushadi va mazkur bahs jamoa uchun rasmiy start oldidan bosh murabbiy taktik rejalarni sinovdan oʻtkazishdagi soʻnggi imkoniyat boʻlib xizmat qiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, Inter uchun 2026/2027-yilgi mavsumning rasmiy boshlanishi juda yaqin qoldi. Jamoa bundan roppa-rosa yetti kun oʻtib, yaʼni 23-avgust, shanba kuni oʻz uyida Monzani qabul qiladi. San Siro arenasidagi mazkur ochilish uchrashuvidan avval Bari shahridagi sinov oʻyini murabbiylar shtabi uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Tarkibdagi yangiliklar va asosiy eʼtibor

Bosh murabbiy Chivu ushbu bahsda Monzalarga qarshi oʻyinda maydonga tushishi kutilayotgan asosiy tarkib futbolchilarini sinovdan oʻtkazishi rejalashtirilgan. Biroq mutaxassislar va muxlislarning asosiy eʼtibori kecha rasman eʼlon qilingan yangi futbolchi Spensga emas, balki jamoaga kechroq kelib qoʻshilgan va hozircha birorta ham uchrashuvda maydonga tushmagan yetakchilarning jismoniy holatiga qaratilgan.

Xususan, jamoaning asosiy yulduzlari Stones, Lautaro va Tyuramning tayyorgarlik darajasi murabbiylar shtabi tomonidan diqqat bilan kuzatilmoqda. Ularning mavsumoldi oʻyinlarida ishtirok etmagani murabbiy uchun qaysidir maʼnoda bosh ogʻrigʻi boʻlgan edi, shu bois bugungi bahs ularning oʻyin amaliyotini tiklashi uchun muhim poydevor vazifasini bajaradi.

Taxminiy tarkiblar va oʻyin tafsilotlari

Oʻyin oldidan har ikki jamoaning kutilayotgan asosiy tarkiblari ham maʼlum boʻldi. Unga koʻra, maydon egalari 3-5-2 taktik sxemasidan foydalanishi kutilmoqda:

  • Darvozabon: Martinez
  • Himoyachilar: Bisseck, Akanji, Bastoni
  • Yarim himoyachilar: Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco
  • Hujumchilar: Esposito, Bonny
  • Bosh murabbiy: Chivu
Manuel Pellegrini boshchiligidagi Real Betis jamoasi esa oʻyinni 4-2-3-1 схеmasida boshlashi kutilmoqda. Ispaniya klubi tarkibida Valles, Bellerin, Natan, Bartra, Fran Garcia, shuningdek, Isco va Antony kabi tajribali futbolchilarning harakat qilishi kutilmoqda.

Uchrashuv mahalliy vaqt bilan soat 19:30 da Baridagi San Nicola stadionida boshlanadi. Italiya grandi mavsumoldi tayyorgarlikning soʻnggi bosqichini muvaffaqiyatli yakunlab, rasmiy uchrashuvlarga qanday holatda kirishishini shu bahs koʻrsatib beradi.

InterReal BetisFutbolSeriya AOʻrtoqlik oʻyini
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi mavsumoldi oʻyinda Real Sociedad taslim etdiChelsi mavsumoldi oʻyinda Real Sociedad taslim etdiBugun, 21:16Kristofer Nkunku faoliyatini davom ettirishi mumkin boʻlgan klublar maʼlum boʻldiKristofer Nkunku faoliyatini davom ettirishi mumkin boʻlgan klublar maʼlum boʻldiBugun, 20:53«Al-Hilol»dan navbatdagi "bomba": «Chelsi» yulduzi taklifga rozi bo'ldi!«Al-Hilol»dan navbatdagi "bomba": «Chelsi» yulduzi taklifga rozi bo'ldi!Bugun, 20:26«Eng kattasi emas»: Maxachev final sterdaunida Gerrini qanday «muzlatdi»?«Eng kattasi emas»: Maxachev final sterdaunida Gerrini qanday «muzlatdi»?Bugun, 20:18Manchester Yunayted va Milan Polshadagi oʻrtoqlik uchrashuvida maydonga tushdiManchester Yunayted va Milan Polshadagi oʻrtoqlik uchrashuvida maydonga tushdiBugun, 19:51Milan va Manchester Yunayted oʻrtasidagi oʻrtoqlik oʻyini tarkiblari maʼlumMilan va Manchester Yunayted oʻrtasidagi oʻrtoqlik oʻyini tarkiblari maʼlumBugun, 18:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?