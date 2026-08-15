«Eng kattasi emas»: Maxachev final sterdaunida Gerrini qanday «muzlatdi»?
Filadelfiyada o'tkazilayotgan UFC 330 superturnirining markaziy jangi oldidan Islam Maxachev va divizionning 1-raqamli da'vogari Yen Machado Gerri o'rtasidagi sterdaun keskin kechdi. Gerri jangni «Bu yilning eng katta jangi bo'ladi!» deb ataganida, Maxachev unga «Eng kattasi emas» deya qisqa va sovuqqon javob berdi.
AQShning Filadelfiya shahri mezbonlik qilayotgan UFC 330 raqamli superturnirining markaziy bahsi oldidan hissiyotlar eng yuqori nuqtaga yetdi. Yarim o'rta vazn toifasi chempioni Islam Maxachev va divizionning 1-raqamli da'vogari Yen Machado Gerrining so'nggi ko'z urishtirish marosimida o'zaro dialogi keskin ohangda kechdi.
Irlandiyalik da'vogar chempionga psixologik bosim o'tkazishga urindi, biroq Maxachevning sovuqqon va qisqa javobi raqibning hayajonini yaqqol ko'rsatib qo'ydi.
«Bu yilning eng katta jangi!» — «Yo'q, eng kattasi emas»
Sterdaun chog'ida sportchilar o'rtasidagi suhbat to'liq qayd etildi:
Yen Gerri: «Tayyormisan? Bo'ldi, tamom, do'stim. O'rtaga hamma narsa qo'yilgan — barcha rekordlaring, ha, hammasi! Tayyormisan? Ketdik! Bu yilning eng katta jangi bo'ladi!»
Islam Maxachev: «Eng kattasi emas».
Yen Gerri: «Yo'q, aynan shunday! Buni o'zing ham yaxshi bilasan. Balki, sening uchun emasdir, lekin men uchun shunday! Bu men uchun juda katta jang. Sen faoliyating davomida erishgan barcha narsa o'rtaga tikilgan va bularning bari sen uchun xavf ostida!»
Psixologik ustunlik kim tarafda?
Mazkur muloqot ikki sportchining chempionlik bahsiga qanday ruhiy holatda yaqinlashganini ko'rsatdi:
Maxachevning sovuqqonligi: Dog'istondan bo'lgan chempion katta arenalar va unvon himoyalaridagi tajribasi sabab har qanday og'zaki chaqiruvlarni oddiy kundalik ish sifatida qabul qilmoqda;
Gerrining hissiyoti: Mag'lubiyatsiz da'vogar faoliyatidagi bosh imtihon oldidan bosim va mas'uliyat yukini his qilgan holda raqibini muvozanatdan chiqarishga bor kuchini qaratmoqda.
Ertaga erta tongda Filadelfiya oktagonida ushbu so'zlarning qay biri haqiqatga aylanishiga javob topiladi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…