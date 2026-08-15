«Eng kattasi emas»: Maxachev final sterdaunida Gerrini qanday «muzlatdi»?

·77·Sport
«Eng kattasi emas»: Maxachev final sterdaunida Gerrini qanday «muzlatdi»?
Qisqacha

Filadelfiyada o'tkazilayotgan UFC 330 superturnirining markaziy jangi oldidan Islam Maxachev va divizionning 1-raqamli da'vogari Yen Machado Gerri o'rtasidagi sterdaun keskin kechdi. Gerri jangni «Bu yilning eng katta jangi bo'ladi!» deb ataganida, Maxachev unga «Eng kattasi emas» deya qisqa va sovuqqon javob berdi.

AQShning Filadelfiya shahri mezbonlik qilayotgan UFC 330 raqamli superturnirining markaziy bahsi oldidan hissiyotlar eng yuqori nuqtaga yetdi. Yarim o'rta vazn toifasi chempioni Islam Maxachev va divizionning 1-raqamli da'vogari Yen Machado Gerrining so'nggi ko'z urishtirish marosimida o'zaro dialogi keskin ohangda kechdi.

Irlandiyalik da'vogar chempionga psixologik bosim o'tkazishga urindi, biroq Maxachevning sovuqqon va qisqa javobi raqibning hayajonini yaqqol ko'rsatib qo'ydi.

«Bu yilning eng katta jangi!» — «Yo'q, eng kattasi emas»

Sterdaun chog'ida sportchilar o'rtasidagi suhbat to'liq qayd etildi:

  • Yen Gerri: «Tayyormisan? Bo'ldi, tamom, do'stim. O'rtaga hamma narsa qo'yilgan — barcha rekordlaring, ha, hammasi! Tayyormisan? Ketdik! Bu yilning eng katta jangi bo'ladi!»

  • Islam Maxachev: «Eng kattasi emas».

  • Yen Gerri: «Yo'q, aynan shunday! Buni o'zing ham yaxshi bilasan. Balki, sening uchun emasdir, lekin men uchun shunday! Bu men uchun juda katta jang. Sen faoliyating davomida erishgan barcha narsa o'rtaga tikilgan va bularning bari sen uchun xavf ostida!»

Psixologik ustunlik kim tarafda?

Mazkur muloqot ikki sportchining chempionlik bahsiga qanday ruhiy holatda yaqinlashganini ko'rsatdi:

  • Maxachevning sovuqqonligi: Dog'istondan bo'lgan chempion katta arenalar va unvon himoyalaridagi tajribasi sabab har qanday og'zaki chaqiruvlarni oddiy kundalik ish sifatida qabul qilmoqda;

  • Gerrining hissiyoti: Mag'lubiyatsiz da'vogar faoliyatidagi bosh imtihon oldidan bosim va mas'uliyat yukini his qilgan holda raqibini muvozanatdan chiqarishga bor kuchini qaratmoqda.

Ertaga erta tongda Filadelfiya oktagonida ushbu so'zlarning qay biri haqiqatga aylanishiga javob topiladi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Islam MakhachevIan Machado GarryPhiladelphiaUFC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi mavsumoldi oʻyinda Real Sociedad taslim etdiChelsi mavsumoldi oʻyinda Real Sociedad taslim etdiBugun, 21:16Kristofer Nkunku faoliyatini davom ettirishi mumkin boʻlgan klublar maʼlum boʻldiKristofer Nkunku faoliyatini davom ettirishi mumkin boʻlgan klublar maʼlum boʻldiBugun, 20:53«Al-Hilol»dan navbatdagi "bomba": «Chelsi» yulduzi taklifga rozi bo'ldi!«Al-Hilol»dan navbatdagi "bomba": «Chelsi» yulduzi taklifga rozi bo'ldi!Bugun, 20:26Inter mavsumoldi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betis bilan bahslashadiInter mavsumoldi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betis bilan bahslashadiBugun, 20:18Manchester Yunayted va Milan Polshadagi oʻrtoqlik uchrashuvida maydonga tushdiManchester Yunayted va Milan Polshadagi oʻrtoqlik uchrashuvida maydonga tushdiBugun, 19:51Milan va Manchester Yunayted oʻrtasidagi oʻrtoqlik oʻyini tarkiblari maʼlumMilan va Manchester Yunayted oʻrtasidagi oʻrtoqlik oʻyini tarkiblari maʼlumBugun, 18:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?