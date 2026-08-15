Jizzaxda qonli sutka: Bir kundagi 2 ta ayanchli YTHda 5 kishi halok bo'ldi
Jizzax viloyatida 14-15 avgust kunlari sodir bo'lgan ikkita yo'l-transport hodisasida 5 kishi halok bo'ldi. Paxtakor tumanida quvib o'tish qoidasi buzilishi oqibatida ikki Cobalt to'qnashib, haydovchilardan biri voqea joyida, ikkinchisi esa shifoxonada vafot etdi. G'allaorol tumanida esa belgilanmagan joydan qayrilayotgan yuk mashinasi Cobalt bilan to'qnashishi natijasida uch kishi halok bo'ldi. Har ikki hodisa yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda.
Jizzax viloyati hududidan o'tgan avtomobil yo'llarida ketma-ket sodir bo'lgan ikkita mudhish yo'l-transport hodisasi 5 nafar fuqaroning bevaqt o'limiga sabab bo'ldi.
Yo'l harakati qoidalariga rioya qilmaslik, xavfli quvib o'tish va belgilanmagan joydan burilish kabi qo'pol qoidabuzarliklar Paxtakor va G'allaorol tumanlarida insonlar o'limi bilan yakunlangan fojialarga olib keldi. Bu haqda Kun.uz xabar berdi.
1-hodisa: Paxtakorda ikki Cobalt qarama-qarshi to'qnashdi
Birinchi halokatli YTH 14 avgust kuni Paxtakor tumanining «Bog'ishamol» mahallasi hududida yuz bergan:
Qoidabuzarlik sababi: 1993 yilda tug'ilgan haydovchi A.I. Cobalt rusumli avtomashinasini boshqarib ketayotib, quvib o'tish qoidasini qo'pol ravishda buzgan va qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketgan;
To'qnashuv: Natijada u qarshisidan o'z yo'lida kelayotgan 36 yoshli X.U. boshqaruvidagi boshqa bir Cobalt avtomashinasi bilan dahshatli to'qnashuv sodir etgan;
Oqibat: Zarbning kuchliligi sababli haydovchilardan biri voqea joyida vafot etgan, ikkinchisi esa og'ir jarohatlar bilan shifoxonaga yotqizilgan bo'lsa-da, ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramay hayotdan ko'z yumgan.
2-hodisa: G'allaorolda yuk mashinasi va Cobalt to'qnashuvi
Oradan ko'p o'tmay, 15 avgust kuni ertalab G'allaorol tumani hududida yana bir ayanchli avtohalokat qayd etildi:
Xavfli manyovr: Buxoro viloyatida yashovchi 35 yoshli Sh.B. katta yuk mashinasini «Toshkent — Samarqand» yo'nalishida boshqarib kelib, yo'lning belgilanmagan joyidan qayrilib olishga uringan;
Fojiaviy to'siq: Yuk mashinasi qayrilayotib, o'z yo'lida harakatlanib kelayotgan Cobalt avtomashinasining harakat yo'liga chiqib ketgan va kuchli to'qnashuv yuz bergan;
3 nafar qurbon: Hodisa oqibatida Cobalt haydovchisi hamda salonda bo'lgan bir nafar yo'lovchi olingan tan jarohatlari tufayli voqea joyida halok bo'lgan. Yana bir og'ir ahvoldagi yo'lovchi shifoxonada vafot etgan.
Ma'lum qilinishicha, halok bo'lganlarning barchasi Surxondaryo viloyatining Oltinsoy tumani fuqarolari bo'lgan.
Hozirda har ikkala mudhish yo'l-transport hodisasi yuzasidan huquq-tartibot organlari tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda.
…