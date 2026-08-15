Jizzaxda qonli sutka: Bir kundagi 2 ta ayanchli YTHda 5 kishi halok bo'ldi

·48·Jamiyat
Jizzaxda qonli sutka: Bir kundagi 2 ta ayanchli YTHda 5 kishi halok bo'ldi
Qisqacha

Jizzax viloyatida 14-15 avgust kunlari sodir bo'lgan ikkita yo'l-transport hodisasida 5 kishi halok bo'ldi. Paxtakor tumanida quvib o'tish qoidasi buzilishi oqibatida ikki Cobalt to'qnashib, haydovchilardan biri voqea joyida, ikkinchisi esa shifoxonada vafot etdi. G'allaorol tumanida esa belgilanmagan joydan qayrilayotgan yuk mashinasi Cobalt bilan to'qnashishi natijasida uch kishi halok bo'ldi. Har ikki hodisa yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda.

Jizzax viloyati hududidan o'tgan avtomobil yo'llarida ketma-ket sodir bo'lgan ikkita mudhish yo'l-transport hodisasi 5 nafar fuqaroning bevaqt o'limiga sabab bo'ldi.

Yo'l harakati qoidalariga rioya qilmaslik, xavfli quvib o'tish va belgilanmagan joydan burilish kabi qo'pol qoidabuzarliklar Paxtakor va G'allaorol tumanlarida insonlar o'limi bilan yakunlangan fojialarga olib keldi. Bu haqda Kun.uz  xabar berdi.

1-hodisa: Paxtakorda ikki Cobalt qarama-qarshi to'qnashdi

Birinchi halokatli YTH 14 avgust kuni Paxtakor tumanining «Bog'ishamol» mahallasi hududida yuz bergan:

  • Qoidabuzarlik sababi: 1993 yilda tug'ilgan haydovchi A.I. Cobalt rusumli avtomashinasini boshqarib ketayotib, quvib o'tish qoidasini qo'pol ravishda buzgan va qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketgan;

  • To'qnashuv: Natijada u qarshisidan o'z yo'lida kelayotgan 36 yoshli X.U. boshqaruvidagi boshqa bir Cobalt avtomashinasi bilan dahshatli to'qnashuv sodir etgan;

  • Oqibat: Zarbning kuchliligi sababli haydovchilardan biri voqea joyida vafot etgan, ikkinchisi esa og'ir jarohatlar bilan shifoxonaga yotqizilgan bo'lsa-da, ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramay hayotdan ko'z yumgan.

Jizzaxda qonli sutka: Bir kundagi 2 ta ayanchli YTHda 5 kishi halok bo'ldi

2-hodisa: G'allaorolda yuk mashinasi va Cobalt to'qnashuvi

Oradan ko'p o'tmay, 15 avgust kuni ertalab G'allaorol tumani hududida yana bir ayanchli avtohalokat qayd etildi:

  • Xavfli manyovr: Buxoro viloyatida yashovchi 35 yoshli Sh.B. katta yuk mashinasini «Toshkent — Samarqand» yo'nalishida boshqarib kelib, yo'lning belgilanmagan joyidan qayrilib olishga uringan;

  • Fojiaviy to'siq: Yuk mashinasi qayrilayotib, o'z yo'lida harakatlanib kelayotgan Cobalt avtomashinasining harakat yo'liga chiqib ketgan va kuchli to'qnashuv yuz bergan;

  • 3 nafar qurbon: Hodisa oqibatida Cobalt haydovchisi hamda salonda bo'lgan bir nafar yo'lovchi olingan tan jarohatlari tufayli voqea joyida halok bo'lgan. Yana bir og'ir ahvoldagi yo'lovchi shifoxonada vafot etgan.

Jizzaxda qonli sutka: Bir kundagi 2 ta ayanchli YTHda 5 kishi halok bo'ldi

Ma'lum qilinishicha, halok bo'lganlarning barchasi Surxondaryo viloyatining Oltinsoy tumani fuqarolari bo'lgan.

Hozirda har ikkala mudhish yo'l-transport hodisasi yuzasidan huquq-tartibot organlari tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda.

JizzakhPaxtakorG'allaorolKun.uzTashkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyoda birinchi: Toshkentda soyali ko'chalarni topib beruvchi «Yashil» yo'nalish paydo bo'ldiDunyoda birinchi: Toshkentda soyali ko'chalarni topib beruvchi «Yashil» yo'nalish paydo bo'ldiBugun, 20:44Navoiyda og'ir yo'qotish: Tomdi tuman sudi raisi YTHda halok bo'ldiNavoiyda og'ir yo'qotish: Tomdi tuman sudi raisi YTHda halok bo'ldiBugun, 20:03Abiturientlar diqqatiga: OTMlarga yakuniy kirish natijalari e'lon qilindi!Abiturientlar diqqatiga: OTMlarga yakuniy kirish natijalari e'lon qilindi!Bugun, 10:02Yangi yo‘lda Isuzu yuk mashinasi yonib ketdiYangi yo‘lda Isuzu yuk mashinasi yonib ketdiBugun, 05:58Toshkentda 3 yoshli bola onasining zo‘ravonligidan qutqarildiToshkentda 3 yoshli bola onasining zo‘ravonligidan qutqarildiBugun, 05:51Qarzdordan 150 million so‘mlik qarzdorlik undirildiQarzdordan 150 million so‘mlik qarzdorlik undirildiKecha, 18:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi