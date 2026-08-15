6 ta gol urilgan triller: «Milan» «Manchester Yunayted»ni mag'lub etdi!

·12·Sport
6 ta gol urilgan triller: «Milan» «Manchester Yunayted»ni mag'lub etdi!
Qisqacha

«Milan» o'rtoqlik uchrashuvida «Manchester Yunayted»ni 4:2 hisobida mag'lub etdi. Angliya jamoasi safida Harri Maguayr 2-daqiqada, Patrik Dorgu esa 51-daqiqada gol urdi. «Milan»ning gollariga Samu Chukvueze, Alfajo Sisse, Gonsalu Ramush va Ruben Loftus-Chik mualliflik qildi.

Yangi mavsumga tayyorgarlik ko'rayotgan ikki Yevropa grandi — Italiyaning «Milan» hamda Angliyaning «Manchester Yunayted» jamoalari o'rtasidagi o'rtoqlik bellashuvi haqiqiy gollar shousiga aylandi.

Shiddatli va keskin kurashlarga boy kechgan bahsda «rossoneri»lar 4:2 hisobida irodali g'alabani qo'lga kiritdi.

2-daqiqadayoq ochilgan hisob va tenglashgan kurash

O'yin kutilmaganda «qizil iblislar»ning tezkor goli bilan boshlandi:

  • Tezkor gol: 2-daqiqadayoq «Manchester Yunayted» himoyachisi Harri Maguayr raqib darvozasini ishg'ol qilib, hisobni ochdi;

  • Muvozanatning tiklanishi: Birinchi bo'lim yakunlanishi arafasida, 37-daqiqada «Milan» hujumchisi Samu Chukvueze muvozanatni tiklab, jamoalarni tanaffusga 1:1 hisobida olib chiqdi.

Ikkinchi bo'limdagi keskin burilish: 3 daqiqada 2 ta gol

Ikkinchi 45 daqiqalik yanada shiddatli hujumlar ostida kechdi:

  • Dorgudan javob: 51-daqiqada Patrik Dorgu manchesterliklarni yana bir bor hisobda oldinga olib chiqdi (1:2);

  • «Milan»ning javob zarbasi: Oradan 7 daqiqa o'tib, 58-daqiqada yarimhimoyachi Alfajo Sisse tablodagi hisobni yana tenglashtirdi;

  • G'alaba to'plari: 68-daqiqada hujumchi Gonsalu Ramush italiyaliklarni ilk bor hisobda oldinga olib chiqqan bo'lsa, oradan atigi 3 daqiqa o'tib — 71-daqiqada Ruben Loftus-Chik jamoasining 4-goliga mualliflik qilib, o'yinga yakuniy nuqtani qo'ydi.

O'rtoqlik uchrashuvi tafsiloti:

  • «Milan» (Italiya) — «Manchester Yunayted» (Angliya) — 4:2

  • Gollar: Chukvueze (37), Sisse (58), Ramush (68), Loftus-Chik (71) — Maguayr (2), Dorgu (51).

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

MilanManchester UnitedHarry MaguireSamuel ChukwuezeGonçalo Ramos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Inter mavsumoldi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betichni taslim etdiInter mavsumoldi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betichni taslim etdiBugun, 00:16Inter va Betis uchrashuvida gollar urilmadiInter va Betis uchrashuvida gollar urilmadiKecha, 23:53«Luis Enrike men uchun otamdek»: Ferran Torres PSJga o'tishi sababini aytdi«Luis Enrike men uchun otamdek»: Ferran Torres PSJga o'tishi sababini aytdiKecha, 23:36Inter va Real Betis bahsida gollar urilmadiInter va Real Betis bahsida gollar urilmadiKecha, 22:39Markus Tyuram nima uchun Real Betisga qarshi oʻyinga bormadiMarkus Tyuram nima uchun Real Betisga qarshi oʻyinga bormadiKecha, 22:19Milan yozgi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Manchester Yunaytedni magʻlub etdiMilan yozgi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Manchester Yunaytedni magʻlub etdiKecha, 22:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?