6 ta gol urilgan triller: «Milan» «Manchester Yunayted»ni mag'lub etdi!
«Milan» o'rtoqlik uchrashuvida «Manchester Yunayted»ni 4:2 hisobida mag'lub etdi. Angliya jamoasi safida Harri Maguayr 2-daqiqada, Patrik Dorgu esa 51-daqiqada gol urdi. «Milan»ning gollariga Samu Chukvueze, Alfajo Sisse, Gonsalu Ramush va Ruben Loftus-Chik mualliflik qildi.
Yangi mavsumga tayyorgarlik ko'rayotgan ikki Yevropa grandi — Italiyaning «Milan» hamda Angliyaning «Manchester Yunayted» jamoalari o'rtasidagi o'rtoqlik bellashuvi haqiqiy gollar shousiga aylandi.
Shiddatli va keskin kurashlarga boy kechgan bahsda «rossoneri»lar 4:2 hisobida irodali g'alabani qo'lga kiritdi.
2-daqiqadayoq ochilgan hisob va tenglashgan kurash
O'yin kutilmaganda «qizil iblislar»ning tezkor goli bilan boshlandi:
Tezkor gol: 2-daqiqadayoq «Manchester Yunayted» himoyachisi Harri Maguayr raqib darvozasini ishg'ol qilib, hisobni ochdi;
Muvozanatning tiklanishi: Birinchi bo'lim yakunlanishi arafasida, 37-daqiqada «Milan» hujumchisi Samu Chukvueze muvozanatni tiklab, jamoalarni tanaffusga 1:1 hisobida olib chiqdi.
Ikkinchi bo'limdagi keskin burilish: 3 daqiqada 2 ta gol
Ikkinchi 45 daqiqalik yanada shiddatli hujumlar ostida kechdi:
Dorgudan javob: 51-daqiqada Patrik Dorgu manchesterliklarni yana bir bor hisobda oldinga olib chiqdi (1:2);
«Milan»ning javob zarbasi: Oradan 7 daqiqa o'tib, 58-daqiqada yarimhimoyachi Alfajo Sisse tablodagi hisobni yana tenglashtirdi;
G'alaba to'plari: 68-daqiqada hujumchi Gonsalu Ramush italiyaliklarni ilk bor hisobda oldinga olib chiqqan bo'lsa, oradan atigi 3 daqiqa o'tib — 71-daqiqada Ruben Loftus-Chik jamoasining 4-goliga mualliflik qilib, o'yinga yakuniy nuqtani qo'ydi.
O'rtoqlik uchrashuvi tafsiloti:
«Milan» (Italiya) — «Manchester Yunayted» (Angliya) — 4:2
Gollar: Chukvueze (37), Sisse (58), Ramush (68), Loftus-Chik (71) — Maguayr (2), Dorgu (51).
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…