AZ Alkmar — H. Beyer Sheva: tarkiblar va jonli matn

·34·Sport
AZ Alkmar — H. Beyer Sheva: tarkiblar va jonli matn

Yevropa ligasi doirasidagi AZ AlkmarH. Beyer Sheva uchrashuvi 15 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

AZ Alkmar boshlang‘ich tarkibi: 28. De Busser J., 2. Maikuma S., 3. Goes V., 29. Xudt V., 34. de Vit M., 21. Kvakman D., 17. Biskov V., 6. Koopmeyners P. (kapitan), 24. Oufkir A., 18. Kovach B., 11. Daal R.

AZ Alkmar bosh murabbiyi: Exteld L.

H. Beyer Sheva boshlang‘ich tarkibi: 1. Marsiano O. (kapitan), 2. Mizraxi G., 44. Diop D. T., 15. Naxmias I., 5. Amador P., 7. Peres E., 25. Lukas Ventura, 17. Forson A., 45. Abu Rumi M., 66. Zlatanovich I., 9. Axmed Z.

H. Beyer Sheva bosh murabbiyi: Kozux R.

Jonli reportaj JONLI
26
Eliel Perets (Hapoel Beyer-Sheva) qo‘pol o‘ynadi va hakam hushtagini chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
23
Hapoel Beyer-Sheva bir yoki ikki teginishda to‘pni uzatish orqali o‘yin sur’atini pasaytirmoqda. Raqib futbolchilariga hozir juda qiyin bo‘lmoqda, to‘psiz yugurish jismoniy jihatdan ancha kuch talab qilyapti.
19
Amankva Forson (H. Beyer Sheva) raqibiga nisbatan sirpanib kelib qo‘pollik ishlatdi. Radoslav Gidjenov o‘yinni to‘xtatdi va unga kartochka ko‘rsatishi mumkin edi, ammo yakunda faqat og‘zaki ogohlantirish bilan cheklandi.
16
AZ Alkmar ajoyib paslar bilan o‘yin ko‘rsatmoqda. Ular uzun paslar seriyasi orqali to‘pga egalik qilishni oshirishmoqda va hujum qilish uchun qulay vaziyatni kutishmoqda.
13
Seyya Maykuma (AZ Alkmar) jamoadoshlari yo‘nalishi bo‘ylab uzatmani amalga oshira olmadi.
11
54:46 – to‘pga egalik qilish nisbati.
7
Burchak zarbasi amalga oshirildi, ammo AZ Alkmar himoyachi to‘pni uzoqlashtirgani sababli imkoniyatdan foydalana olmadi.
7
Ro-Zanjelo Daal (AZ Alkmar) raqiblarini aldab o‘tdi, ammo himoyachi to‘pni olib qo‘yishga muvaffaq bo‘ldi. AZ Alkmar burchak zarbasini amalga oshiradi. Bosh hakam va uning yordamchisi burchak bayroqchasini ko‘rsatishdi.
6
AZ Alkmar burchak zarbasini qisqa masofaga o‘ynab berdi.
6
Meyes de Vit (AZ Alkmar) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo himoyachilar uni qaytarishdi.
3
AZ Alkmar hozirgi vaqtda aniq paslar orqali to‘pni nazorat qilmoqda va tashabbusni o‘z qo‘lida ushlab turibdi.
1
Ushbu uchrashuvning birinchi bo‘limi boshlanish arafasida.
21:46
O‘yinni Hapoel Beyer-Sheva boshlab beradi.
21:45
Bugungi o‘yinni Radoslav Gidjenov boshqarib boradi.
21:45
Biz endi boshlang‘ich tarkiblarni bilib oldik. Ularni ushbu o‘yinning tafsilotlarida topishingiz mumkin.
21:45
Xayrli kun, xonimlar va janoblar! Bizning matnli jonli translyatsiyamizga xush kelibsiz, unda biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor yangiliklarni taqdim etib boramiz.
AZ AlkmarH. Beyer ShevaYevropa ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?28 avgust 18:36Torrense — Sanderlend: tarkiblar va jonli matnTorrense — Sanderlend: tarkiblar va jonli matnBugun 20:37Sele — Omoniya: tarkiblar va jonli matnSele — Omoniya: tarkiblar va jonli matnBugun 20:35Myallbyu — Inter Eskaldes: tarkiblar va jonli matnMyallbyu — Inter Eskaldes: tarkiblar va jonli matnBugun 20:35Panatinaikos — Boras Banya-Luka: tarkiblar va jonli matnPanatinaikos — Boras Banya-Luka: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33Lugano — Srvena zvezda: tarkiblar va jonli matnLugano — Srvena zvezda: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya