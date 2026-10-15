AZ Alkmar — H. Beyer Sheva: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi AZ Alkmar — H. Beyer Sheva uchrashuvi 15 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
AZ Alkmar boshlang‘ich tarkibi: 28. De Busser J., 2. Maikuma S., 3. Goes V., 29. Xudt V., 34. de Vit M., 21. Kvakman D., 17. Biskov V., 6. Koopmeyners P. (kapitan), 24. Oufkir A., 18. Kovach B., 11. Daal R.
AZ Alkmar bosh murabbiyi: Exteld L.
H. Beyer Sheva boshlang‘ich tarkibi: 1. Marsiano O. (kapitan), 2. Mizraxi G., 44. Diop D. T., 15. Naxmias I., 5. Amador P., 7. Peres E., 25. Lukas Ventura, 17. Forson A., 45. Abu Rumi M., 66. Zlatanovich I., 9. Axmed Z.
H. Beyer Sheva bosh murabbiyi: Kozux R.
Jonli reportaj JONLI
26
Eliel Perets (Hapoel Beyer-Sheva) qo‘pol o‘ynadi va hakam hushtagini chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
23
Hapoel Beyer-Sheva bir yoki ikki teginishda to‘pni uzatish orqali o‘yin sur’atini pasaytirmoqda. Raqib futbolchilariga hozir juda qiyin bo‘lmoqda, to‘psiz yugurish jismoniy jihatdan ancha kuch talab qilyapti.
19
Amankva Forson (H. Beyer Sheva) raqibiga nisbatan sirpanib kelib qo‘pollik ishlatdi. Radoslav Gidjenov o‘yinni to‘xtatdi va unga kartochka ko‘rsatishi mumkin edi, ammo yakunda faqat og‘zaki ogohlantirish bilan cheklandi.
16
AZ Alkmar ajoyib paslar bilan o‘yin ko‘rsatmoqda. Ular uzun paslar seriyasi orqali to‘pga egalik qilishni oshirishmoqda va hujum qilish uchun qulay vaziyatni kutishmoqda.
13
Seyya Maykuma (AZ Alkmar) jamoadoshlari yo‘nalishi bo‘ylab uzatmani amalga oshira olmadi.
11
54:46 – to‘pga egalik qilish nisbati.
7
Burchak zarbasi amalga oshirildi, ammo AZ Alkmar himoyachi to‘pni uzoqlashtirgani sababli imkoniyatdan foydalana olmadi.
7
Ro-Zanjelo Daal (AZ Alkmar) raqiblarini aldab o‘tdi, ammo himoyachi to‘pni olib qo‘yishga muvaffaq bo‘ldi. AZ Alkmar burchak zarbasini amalga oshiradi. Bosh hakam va uning yordamchisi burchak bayroqchasini ko‘rsatishdi.
6
AZ Alkmar burchak zarbasini qisqa masofaga o‘ynab berdi.
6
Meyes de Vit (AZ Alkmar) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo himoyachilar uni qaytarishdi.
3
AZ Alkmar hozirgi vaqtda aniq paslar orqali to‘pni nazorat qilmoqda va tashabbusni o‘z qo‘lida ushlab turibdi.
1
Ushbu uchrashuvning birinchi bo‘limi boshlanish arafasida.
21:46
O‘yinni Hapoel Beyer-Sheva boshlab beradi.
21:45
Bugungi o‘yinni Radoslav Gidjenov boshqarib boradi.
21:45
Biz endi boshlang‘ich tarkiblarni bilib oldik. Ularni ushbu o‘yinning tafsilotlarida topishingiz mumkin.
21:45
Xayrli kun, xonimlar va janoblar! Bizning matnli jonli translyatsiyamizga xush kelibsiz, unda biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor yangiliklarni taqdim etib boramiz.
Izohlar 0
…