H. Beyer Sheva — OFI Krit: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi H. Beyer Sheva — OFI Krit uchrashuvi 6 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
H. Beyer Sheva boshlang‘ich tarkibi: 1. Marsiano O. (kapitan), 2. Mizraxi G., 44. Diop D. T., 15. Naxmias I., 3. Baltaxa M., 17. Forson A., 28. Yexoshua N., 9. Axmed Z., 45. Abu Rumi M., 90. Ugarriza A., 14. Malede Y.
H. Beyer Sheva zaxiradagilari: 5. Amador P., 13. Davidzada O., 20. Ist Dj., 11. Gana A. S., 70. Joao Viktor, 8. Kanaan H., 4. Migel Vitor, 12. Rotman I., 36. Shani Y., 34. Volf M., 66. Zlatanovich I.
H. Beyer Sheva bosh murabbiyi: Kozux R.
OFI Krit boshlang‘ich tarkibi: 1. Lilo K., 15. Punguras A., 43. Nikolau D., 2. Krizmanich K., 24. Dikmann L., 41. Buxalakis A., 14. Andrutsos A. (kapitan), 3. Atanasiu N., 11. Funtas T., 19. Kodro K., 18. Nuss T.
OFI Krit zaxiradagilari: 10. Kantalapedra A., 17. Gonsales B., 23. Kalafatis M., 8. Kanellopulos G., 6. Karaxalios Z., 13. Katsikas P., 90. Kenurgiakis P., 5. Kostulas K., 9. Leya Iseka A., 16. Siyelis S., 71. Sitmalidis A., 46. Teodosulakis I.
OFI Krit bosh murabbiyi: Kontis K.
Izohlar 0
…