Ararat-Armeniya — AZ Alkmar: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Ararat-Armeniya — AZ Alkmar uchrashuvi 22 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Ararat-Armeniya boshlang‘ich tarkibi: 98. Joao Bravim, 2. Oliveyra E., 43. Uilson Valdes B. R., 47. Malis A., 16. Grigoryan E., 10. Ambarsumyan A. (kapitan), 8. Balanta X. A., 17. Karle M., 77. Serobyan A., 91. Sandro Lima, 7. Shagoyan Z.
Ararat-Armeniya zaxiradagilari: 70. Benni, 9. Eloyan A., 95. Franka Karlos, 5. Luis Felipe, 19. Muradyan K., 25. Ndur A., 1. Nersesyan A., 14. Pereyra B.
Ararat-Armeniya bosh murabbiyi: Tulipa.
AZ Alkmar boshlang‘ich tarkibi: 28. De Busser J., 2. Maikuma S., 4. Sxauten L., 29. Xudt V., 34. de Vit M., 6. Koopmeyners P. (kapitan), 17. Biskov V., 21. Kvakman D., 7. Uesli Patati, 18. Kovach B., 24. Oufkir A.
AZ Alkmar zaxiradagilari: 54. Bergraaf Y., 27. Buzian U., 5. Chaves Garsiya M., 11. Daal R., 75. de Vit X., 22. Deykstra E., 31. Itixara R., 30. Kasius D., 9. Meyerdink M., 1. Ovusu-Oduro R., 14. Stengs K., 12. Verxulst X.
AZ Alkmar bosh murabbiyi: Exteld L.
Izohlar 0
…