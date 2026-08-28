Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?

·10·Sport
Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?

Monakoda UYEFA Yevropa Ligasining 2026/2027 yilgi mavsumi asosiy liga bosqichiga rasmiy qur’a tashlash marosimi bo‘lib o‘tdi. Yangilangan yagona liga formatida 4 ta savatchaga ajratilgan jami 36 ta klub Yevropaning ikkinchi darajali nufuzli kubogi uchun kurash olib boradigan 8 tadan raqibi nomini bilib oldi.

Turnirning umumiy bosqich bahslariga 16 sentyabr kuni rasman start beriladi.

1-savatcha: Grandlar kimlar bilan to‘qnashadi?

  • «Bayer» (Germaniya): «Marsel», «Lion», «Zalsburg», «Dinamo» Zagreb, «CHFR Kluj», «Lex», «Beshiktosh», OFI;

  • «Benfika» (Portugaliya): AZ, «Milan», «Seltik», «Viktoriya Plzen», «Lex», «Omoniya», OFI, NЕK;

  • «Yuventus» (Italiya): «Real Sosedad», AZ, «Renn», «Ferensvarosh», «Omoniya», «Selta», NЕK, «Xapoel» Beer-Sheva;

  • «Milan» (Italiya): «Benfika», «Olimpiakos», «Ferensvarosh», «Zalsburg», «Sanderlend», «Bornmut», «Ararat-Armeniya», «Levski»;

  • «Lion» (Fransiya): «Bayer», «Real Sosedad», «Yunion», «Anderlext», «Kristal Pelas», «Yagelloniya», «Lillestryom», «Hoffenhaym»;

  • AZ (Niderlandiya): «Yuventus», «Benfika», «Dinamo» Zagreb, «Sparta», «Shturm», «Sanderlend», «Xapoel» Beer-Sheva, «Ararat-Armeniya»;

  • «Olimpiakos» (Gretsiya): «Milan», «Marsel», «Sparta», «Renn», «Yagelloniya», «CHFR Kluj», «Hoffenhaym», «Torreense»;

  • «Real Sosedad» (Ispaniya): «Lion», «Yuventus», «Viktoriya Plzen», «Yunion», «Bornmut», «Kristal Pelas», «Torreense», «Lillestryom»;

  • «Marsel» (Fransiya): «Olimpiakos», «Bayer», «Anderlext», «Seltik», «Selta», «Shturm», «Levski», «Beshiktosh».

2-savatcha jamoalarining taqvimi:

  • «Ferensvarosh»: «Yuventus», «Milan», «Viktoriya Plzen», «Seltik», «Sele», «Lex», «Torreense», «Hoffenhaym»;

  • «Viktoriya Plzen»: «Benfika», «Real Sosedad», «Yunion», «Ferensvarosh», «Yagelloniya», «Bornmut», «Levski», «Lillestryom»;

  • «Yunion»: «Real Sosedad», «Lion», «Seltik», «Viktoriya Plzen», «Lex», «Selta», «Xapoel» Beer-Sheva, «Beshiktosh»;

  • «Dinamo» Zagreb: «Bayer», AZ, «Anderlext», «Renn», «Shturm», «Sanderlend», NЕK, «Xapoel» Beer-Sheva;

  • «Zalsburg»: «Milan», «Bayer», «Sparta», «Anderlext», «Kristal Pelas», «Sele», «Ararat-Armeniya», «Levski»;

  • «Seltik»: «Marsel», «Benfika», «Ferensvarosh», «Yunion», «Selta», «Omoniya», «Beshiktosh», «Torreense»;

  • «Sparta»: AZ, «Olimpiakos», «Renn», «Zalsburg», «Bornmut», «Kristal Pelas», «Lillestryom», «Ararat-Armeniya»;

  • «Renn»: «Olimpiakos», «Yuventus», «Dinamo» Zagreb, «Sparta», «Omoniya», «Shturm», OFI, NЕK;

  • «Anderlext»: «Lion», «Marsel», «Zalsburg», «Dinamo» Zagreb, «Sanderlend», «Yagelloniya», «Hoffenhaym», OFI.

3-savatcha vakillari:

  • «Shturm»: «Marsel», AZ, «Renn», «Dinamo» Zagreb, «Sele», «Bornmut», OFI, «Hoffenhaym»;

  • «Lex»: «Bayer», «Benfika», «Ferensvarosh», «Yunion», «Sanderlend», «Kristal Pelas», «Torreense», OFI;

  • «Kristal Pelas»: «Real Sosedad», «Lion», «Sparta», «Zalsburg», «Lex», «Yagelloniya», «Hoffenhaym», «Beshiktosh»;

  • «Bornmut»: «Milan», «Real Sosedad», «Viktoriya Plzen», «Sparta», «Shturm», «Selta», «Xapoel» Beer-Sheva, «Lillestryom»;

  • «Sanderlend»: AZ, «Milan», «Dinamo» Zagreb, «Anderlext», «Yagelloniya», «Lex», «Levski», «Torreense»;

  • «Sele»: «Olimpiakos», «Bayer», «Zalsburg», «Ferensvarosh», «Omoniya», «Shturm», NЕK, «Ararat-Armeniya»;

  • «Yagelloniya»: «Lion», «Olimpiakos», «Anderlext», «Viktoriya Plzen», «Kristal Pelas», «Sanderlend», «Ararat-Armeniya», «Levski»;

  • «Omoniya»: «Benfika», «Yuventus», «Seltik», «Renn», «Selta», «Sele», «Beshiktosh», NЕK;

  • «Selta»: «Yuventus», «Marsel», «Yunion», «Seltik», «Bornmut», «Omoniya», «Lillestryom», «Xapoel» Beer-Sheva.

4-savatcha ishtirokchilari:

  • «Hoffenhaym»: «Lion», «Olimpiakos», «Ferensvarosh», «Anderlext», «Shturm», «Kristal Pelas», «Beshiktosh», OFI;

  • «Beshiktosh»: «Marsel», «Bayer», «Yunion», «Seltik», «Kristal Pelas», «Omoniya», «Xapoel» Beer-Sheva, «Hoffenhaym»;

  • «Torreense»: «Olimpiakos», «Real Sosedad», «Seltik», «Ferensvarosh», «Sanderlend», «Lex», «Ararat-Armeniya», «Lillestryom»;

  • «Xapoel» Beer-Sheva: «Yuventus», AZ, «Dinamo» Zagreb, «Yunion», «Selta», «Bornmut», OFI, «Beshiktosh»;

  • NЕK: «Benfika», «Yuventus», «Renn», «Dinamo» Zagreb, «Omoniya», «Sele», «Levski», «Ararat-Armeniya»;

  • OFI: «Bayer», «Benfika», «Anderlext», «Renn», «Lex», «Shturm», «Hoffenhaym», «Xapoel» Beer-Sheva;

  • «Lillestryom»: «Real Sosedad», «Lion», «Viktoriya Plzen», «Sparta», «Bornmut», «Selta», «Torreense», «Levski»;

  • «Levski»: «Milan», «Marsel», «Zalsburg», «Viktoriya Plzen», «Yagelloniya», «Sanderlend», «Lillestryom», NЕK;

  • «Ararat-Armeniya»: AZ, «Milan», «Sparta», «Zalsburg», «Sele», «Yagelloniya», NЕK, «Torreense».

Ingliz klublari va yangi intrigalar

Yevropa Ligasining ushbu mavsumi ayniqsa APL vakillarining ishtiroki bilan keskin tus olmoqda. «Sanderlend», «Bornmut» va «Kristal Pelas» klublari Italiyaning «Milan» va Ispaniyaning «Real Sosedad» kabi grandlariga qarshi saf tortadi. «Yuventus» va «Milan» esa guruh bosqichini nisbatan qulay, ammo hissiyotlarga boy taqvim ostida boshlaydi.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

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