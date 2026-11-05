AZ Alkmar — Yuventus: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi AZ Alkmar — Yuventus uchrashuvi 6 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
AZ Alkmar boshlang‘ich tarkibi: 28. De Busser J., 17. Biskov V., 11. Daal R., 34. de Vit M., 3. Goes V., 30. Kasius D., 6. Koopmeyners P. (kapitan), 21. Kvakman D., 9. Meyerdink M., 4. Sxauten L., 14. Stengs K.
AZ Alkmar zaxiradagilari: 27. Buzian U., 5. Chaves Garsiya M., 8. Klasi J., 22. Deykstra E., 29. Xudt V., 31. Itixara R., 18. Kovach B., 2. Maikuma S., 24. Oufkir A., 1. Ovusu-Oduro R., 10. Smit K., 12. Verxulst X.
AZ Alkmar bosh murabbiyi: Exteld L.
Yuventus boshlang‘ich tarkibi: 25. Vikario G., 17. Alaybegovich K., 20. Kambyazo A., 4. Gatti F. (kapitan), 15. Kalulu P., 6. Kelli L., 9. Kolo Muani R., 8. Kopmeyners T., 26. Lukumi J., 29. Sarr P. M., 27. Voltemade N.
Yuventus zaxiradagilari: 13. Boga J., 3. Bremer, 32. Kabal X., 12. Duglas Luis, 18. Exator J., 48. Elimogale D., 51. Merola A., 33. Neto, 41. Ovusu A., 43. Panyukko F., 23. Pinsolo K.
Yuventus bosh murabbiyi: Spalletti L.
Izohlar 0
…