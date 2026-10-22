Royal Yunion SG — H. Beyer Sheva: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Royal Yunion SG — H. Beyer Sheva uchrashuvi 22 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Royal Yunion SG boshlang‘ich tarkibi: 12. Koffi H., 9. Biondich M., 4. Chibani N., 11. Gilerme Smit, 55. Havenaar N., 38. Mofokeng R., 28. Olaru D., 27. Patris L., 29. Silla M., 6. Van De Perre K. (kapitan), 23. Zeneli B.
Royal Yunion SG zaxiradagilari: 20. Akino D., 1. Chambayere V., 21. De Royeve D., 30. Florus R., 39. Hamutahar Y., 18. Kavlashvili G., 32. Keyta S., 13. Rodriges K., 26. Sayks R., 43. Tshilanda D.
Royal Yunion SG bosh murabbiyi: Hubert D.
H. Beyer Sheva boshlang‘ich tarkibi: 1. Marsiano O., 9. Axmed Z., 5. Amador P., 20. Ist Dj., 17. Forson A., 4. Migel Vitor (kapitan), 2. Mizraxi G., 7. Peres E., 12. Rotman I., 28. Yexoshua N., 66. Zlatanovich I.
H. Beyer Sheva zaxiradagilari: 45. Abu Rumi M., 3. Baltaxa M., 13. Davidzada O., 44. Diop D. T., 11. Gana A. S., 70. Joao Viktor, 8. Kanaan M., 14. Malede Y., 36. Shani Y., 90. Ugarriza A., 34. Volf M.
H. Beyer Sheva bosh murabbiyi: Kozux R.
Izohlar 0
…