Selta Vigo — Royal Yunion SG: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Selta Vigo — Royal Yunion SG uchrashuvi 6 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Selta Vigo boshlang‘ich tarkibi: 13. Radu I., 3. Alonso M. (kapitan), 23. Alvares X., 30. Bursio X., 5. Karreyra S., 11. Duran P., 14. Febas A., 18. Lago Y., 20. Rodriges X., 17. Rueda X., 19. Svedberg V.
Selta Vigo zaxiradagilari: 28. Antanon A., 31. Arkos A., 10. Aspas I., 1. Bayindir A., 21. Kaseres S., 24. Driuyesh K., 4. Faye A., 22. Galan X., 16. Gonsales X., 9. Jutgla F., 35. Milya G., 6. Moriba I.
Selta Vigo bosh murabbiyi: Xiraldes K.
Royal Yunion SG boshlang‘ich tarkibi: 12. Koffi H., 4. Chibani N., 11. Gilerme Smit, 55. Havenaar N., 38. Mofokeng R., 27. Patris L., 13. Rodriges K., 29. Silla M., 6. Van De Perre K. (kapitan), 23. Zeneli B., 8. Zorgane A.
Royal Yunion SG zaxiradagilari: 20. Akino D., 1. Chambayere V., 21. De Royeve D., 30. Florus R., 39. Hamutahar Y., 25. Yurtevent I., 32. Keyta S., 28. Olaru D., 17. Sxufs R., 26. Sayks R., 43. Tshilanda D.
Royal Yunion SG bosh murabbiyi: Hubert D.
Izohlar 0
…