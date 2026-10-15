Royal Yunion SG — Real Sosedad: tarkiblar va jonli matn

·32·Sport
Royal Yunion SG — Real Sosedad: tarkiblar va jonli matn

Yevropa ligasi doirasidagi Royal Yunion SGReal Sosedad uchrashuvi 15 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Royal Yunion SG boshlang‘ich tarkibi: 12. Koffi H., 9. Biondich M., 4. Chibani N., 11. Gilerme Smit, 55. Havenaar N., 38. Mofokeng R., 28. Olaru D., 27. Patris L., 29. Silla M., 6. Van De Perre K. (kapitan), 23. Zeneli B.

Royal Yunion SG zaxiradagilari: 20. Akino D., 1. Chambayere V., 21. De Royeve D., 39. Hamutahar Y., 18. Kavlashvili G., 32. Keyta S., 43. Tshilanda D.

Royal Yunion SG bosh murabbiyi: Hubert D.

Real Sosedad boshlang‘ich tarkibi: 13. Marrero U., 17. Gomes S., 4. Gorrochategi J., 11. Gedesh G., 21. Herrera Y., 6. Martin J., 12. Ochiyeng J., 10. Oyarsabal M. (kapitan), 19. Sarr M., 24. Suchich L., 5. Zubeldia I.

Real Sosedad zaxiradagilari: 7. Barrenechea A., 22. Fort H., 14. Kubo T., 29. Marchal A., 15. Marin P., 3. Munos A., 9. Oskarsson O., 16. Pacheko J., 1. Remiro A., 18. Soler K., 8. Turriyentes B., 23. Zaxaryan A.

Real Sosedad bosh murabbiyi: Mataratsso P.

Jonli reportaj JONLI
26
Besfort Zeneli (Royal Yunion SJ) oldinga uzun pas uzatdi, ammo Mateo Biondichga yetkazilgan to‘p juda kuchli bo‘ldi va vaziyat boy berildi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Real Sosedad darvozasidan zarba bilan o‘yin davom etadi.
25
Mikel Oyarsabal (Real Sosedad) tomonidan oshirilgan uzatma Gonsalu Gedeshga yetib bormadi, chunki himoyachilardan biri juda tezkor harakat qilib, to‘pni ilib ketdi. Agar uzatma biroz oldinroq amalga oshirilganida, Gonsalu Gedesh juda qulay vaziyatga chiqib ketishi mumkin edi.
23
A’lo himoya. Igor Zubeldiya (Real Sosedad) jarima maydoni ichida Mikel Oyarsabalni topmoqchi bo‘ldi, ammo uzatma to‘sib qolindi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Royal Yunion SJ darvozasidan zarba bilan o‘yin davom ettiriladi.
20
Lui Patris jarima maydonchasi ichida to‘pni sherigiga yetkazib berdi, ammo Releboxile Mofokeng (Royal Yunion SJ) yo‘llagan zarba o‘ng ustun yonidan biroz o‘tib ketdi.
19
Igor Zubeldia (Real Sosedad) jarima maydonchasi tashqarisida qaytgan to‘pga ega chiqdi, ammo uning kuchli zarbasi darvoza to‘sinidan yuqorilab o‘tib ketdi.
19
Mikel Oyarsabal (Real Sosedad) jarima maydonchasi tashqarisidan zarba yo‘lladi, bu darvozabon uchun xavfli bo‘lishi mumkin edi, ammo himoyachilardan biri to‘pni to‘sib qoldi, shu sababli vaziyat qanday yakunlanishini faqat taxmin qilishimiz mumkin.
18
Job Ochiyeng (Real Sosedad) jarima maydonchasi ichida qulay pozitsiyaga chiqib bordi va jarima maydonchasi tashqarisidan uzatilgan to‘pga yetib kelishiga juda oz qoldi. Yon hakam Royal Yunion SG foydasiga yon chiziqdan to‘pni o‘yinga kiritishni belgiladi.
17
To‘p nazorati – 51:49.
17
Kamiyel Van De Perre (Royal Yunion SJ) o‘z jamoadoshini topmoqchi bo‘ldi, ammo uzatmaga juda ko‘p kuch ishlatdi va imkoniyat boy berildi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Real Sosedad darvozasidan zarba bilan o‘yin davom ettiriladi.
16
To‘p jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida Darius Olaruga (Royal Yunion SJ) uzatildi. U o‘yinchilar to‘dasi orasidan darvozaning o‘ng tomoniga zarba berdi va Unay Marreroni yaxshi seyv ijro etishga majbur qildi.
15
Kamiyel Van De Perre (Royal Yunion SJ) yaxshi imkoniyatni boy bergach, boshini changalladi. U qaytgan to‘pni mohirona egallab oldi va uzoq masofadan zarba berdi, ammo uning urinishi umuman aniq chiqmadi va to‘p chap ustundan anchagina uzoqroqqa o‘tib ketdi.
14
Gonsalu Gedesh (Real Sosedad) qoidabuzarlik uchun jazolandi. Goga Kikacheishvili vaziyatni yaqqol ko‘rib turdi va hushtagini chaldi.
11
Releboxile Mofokeng (Royal Yunion SJ) jarima maydoni ichida aniq uzatmani qabul qilib oldi va darhol darvoza tomon zarba yo‘lladi, ammo to‘p darvoza to‘sinidan yuqorilab o‘tib ketdi.
9
Massire Silla (Royal Yunion SG) ajoyib vaqtni tanladi va jarima maydonchasi ichiga uzatilgan ideal pasni qabul qilib oldi. U baland sakradi, ammo uning kuchli zarbasiga biroz aniqlik yetishmadi va to‘p o‘ng ustunga tegib qaytdi.
8
Besfort Zeneli (Royal Yunion SG) burchak zarbasidan to‘pni jarima maydonchasiga uzatdi, ammo raqib himoyachilari xotirjamlik bilan to‘pni maydondan uzoqlashtirishdi.
6
Mikel Oyarsabal (Real Sosedad) raqib himoyachilari ortidan joy oldi, ammo o‘yin o‘yindan tashqari holat tufayli to‘xtatildi.
5
Gonsalu Gedesh (Real Sosedad) jarima maydonchasi ichidagi Mikel Oyarsabalga juda aniq pas uzatdi, ammo Erve Koffi hushyorlik ko‘rsatib, vaziyatni bartaraf etdi.
4
Real Sosedad o‘yinga moslashib olmoqda va to‘pni nazorat qilmoqda. Ular hujumda yangi imkoniyatlar yaratish uchun qulay vaziyatni kutishmoqda.
1
Igor Zubeldia (Real Sosedad) o‘sha qo‘pollik uchun qizil kartochka olgan ko‘rinadi. Goga Kikacheyshvili maydonda bunday xulq-atvorga chidab o‘tirmaydi va fol uchun hushtak chaldi. Royal Yunion SG jarima zarbasini amalga oshiradi va raqib darvozasi oldida bosim o‘tkazish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
1
O‘yin endigina boshlandi.
21:47
O‘yinni Real Sosedad boshlab beradi.
21:45
Bugungi o‘yinga Goga Kikacheishvili hakam etib tayinlandi va u adolatli boshqaruv ko‘rsatib, xatolarga yo‘l qo‘ymaslikka harakat qiladi.
21:45
Biz endi boshlang‘ich tarkiblarni bilib oldik. Ularni ushbu o‘yinning tafsilotlarida topishingiz mumkin.
21:45
Salom va bizning bo‘lajak o‘yin bo‘yicha daqiqama-daqiqa matnli translyatsiyamizga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda bo‘layotgan voqealarni imkon qadar aniqroq yetkazishga harakat qilamiz. Yaxshi dam oling.
Royal Yunion SGReal SosedadYevropa ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?28 avgust 18:36Torrense — Sanderlend: tarkiblar va jonli matnTorrense — Sanderlend: tarkiblar va jonli matnBugun 20:37Sele — Omoniya: tarkiblar va jonli matnSele — Omoniya: tarkiblar va jonli matnBugun 20:35Myallbyu — Inter Eskaldes: tarkiblar va jonli matnMyallbyu — Inter Eskaldes: tarkiblar va jonli matnBugun 20:35Panatinaikos — Boras Banya-Luka: tarkiblar va jonli matnPanatinaikos — Boras Banya-Luka: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33Lugano — Srvena zvezda: tarkiblar va jonli matnLugano — Srvena zvezda: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya