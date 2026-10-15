Royal Yunion SG — Real Sosedad: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Royal Yunion SG — Real Sosedad uchrashuvi 15 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Royal Yunion SG boshlang‘ich tarkibi: 12. Koffi H., 9. Biondich M., 4. Chibani N., 11. Gilerme Smit, 55. Havenaar N., 38. Mofokeng R., 28. Olaru D., 27. Patris L., 29. Silla M., 6. Van De Perre K. (kapitan), 23. Zeneli B.
Royal Yunion SG zaxiradagilari: 20. Akino D., 1. Chambayere V., 21. De Royeve D., 39. Hamutahar Y., 18. Kavlashvili G., 32. Keyta S., 43. Tshilanda D.
Royal Yunion SG bosh murabbiyi: Hubert D.
Real Sosedad boshlang‘ich tarkibi: 13. Marrero U., 17. Gomes S., 4. Gorrochategi J., 11. Gedesh G., 21. Herrera Y., 6. Martin J., 12. Ochiyeng J., 10. Oyarsabal M. (kapitan), 19. Sarr M., 24. Suchich L., 5. Zubeldia I.
Real Sosedad zaxiradagilari: 7. Barrenechea A., 22. Fort H., 14. Kubo T., 29. Marchal A., 15. Marin P., 3. Munos A., 9. Oskarsson O., 16. Pacheko J., 1. Remiro A., 18. Soler K., 8. Turriyentes B., 23. Zaxaryan A.
Real Sosedad bosh murabbiyi: Mataratsso P.
Izohlar 0
…