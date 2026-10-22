Yablones — Brayton: tarkiblar va jonli matn
Konferensiya ligasi doirasidagi Yablones — Brayton uchrashuvi 22 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Yablones boshlang‘ich tarkibi: 1. Xanush Y., 18. Sedidla M., 4. Tekiyashki N. (kapitan), 15. Pavlovich D., 20. Slama Y., 13. Sedlachek R., 6. Okeke N., 7. Chanturishvili V., 17. Alium S., 21. Polidar M., 9. Rusek A.
Yablones zaxiradagilari: 19. Xramosta Y., 24. Xolli D., 34. Kubat A., 36. Kuol G., 31. Mali E., 99. Mixelak K., 25. Nebila S., 57. Novak F., 12. Nikrin D., 14. Souchek D., 8. Zorvan F.
Yablones bosh murabbiyi: Kozel L.
Brayton boshlang‘ich tarkibi: 1. Verbryuggen B., 20. Koshtinya, 30. Svoboda M., 21. Boskali O., 3. Hadjam J., 35. Yalkuye M., 8. Xinshelvud Dj., 13. Gross P. (kapitan), 15. Osman I., 10. Rutter G., 33. O'Rayli M.
Brayton zaxiradagilari: 14. Andres K., 26. Ayari Ya., 12. David P., 5. Dank L., 61. Xoll S., 59. Ibragim Ya., 24. Kadioglu F., 19. Kostulas K., 38. Makgill T., 50. Nti S., 49. Oriola N., 44. Vushkovich L.
Brayton bosh murabbiyi: Xyurseler F.
Izohlar 0
…