Behruz Karimov to‘liq o‘ynagan bahsda «Lugano» safarda «Yablones»ga mag‘lub bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Konferensiyalar ligasi 4-turida Shveysariyaning «Lugano» klubi safarda Chexiyaning «Yablones» jamoasiga 0:2 hisobida imkoniyatni boy berdi.
- O‘zbekistonlik himoyachi Behruz Karimov mazkur bahsda asosiy tarkibda maydonga tushib, 90 daqiqa davomida to‘liq harakat qildi.
- Mezbonlar gollariga 70-daqiqada Sedlachek va 85-daqiqada Javo mualliflik qilishdi.
- Mag‘lubiyatga qaramay, «Lugano» 9 ochko bilan turnir jadvalining 6-pog‘onasida qoldi.
Yevropa Konferensiyalar ligasi umumiy bosqichining 4-turidan o‘rin olgan uchrashuvda Shveysariyaning «Lugano» klubi safarda Chexiyaning «Yablones» jamoasi mehmoni bo‘lib, 0:2 hisobida mag‘lubiyatga uchradi. Ushbu bahsda «Lugano» safida to‘p surayotgan o‘zbekistonlik himoyachi Behruz Karimov asosiy tarkibda maydonga tushib, uchrashuvning to‘liq 90 daqiqasi davomida harakat qildi.
Uchrashuv tafsilotlari: ikkinchi bo‘limda kiritilgan gollar
Birinchi bo‘limdagi tenglik: Uchrashuvning birinchi 45 daqiqaligida har ikki jamoa ehtiyotkor o‘yin namoyish etdi va tanaffusga qadar hisob ochilmadi.
Mezbonlarning hal qiluvchi zarbalari: Ikkinchi taymda chexiyaliklar bosimni kuchaytirishdi — 70-daqiqada Sedlachek hisobni ochgan bo‘lsa, 85-daqiqada Javo «Yablones»ning ikkinchi goliga mualliflik qilib, o‘yin taqdirini hal qildi.
Turnir jadvalidagi vaziyat va uchrashuv qaydnomasi
Mag‘lubiyatga qaramay, «Lugano» 9 ochko bilan turnir jadvalining yuqori qismida — 6-pog‘onada qoldi. G‘alaba qozongan «Yablones» esa ochkolari sonini 5 taga yetkazib, 16-o‘ringa ko‘tarildi.
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar
Musobaqa bosqichi
Yevropa Konferensiyalar ligasi, 4-tur
Uchrashuv natijasi
«Yablones» 2:0 «Lugano»
Gollar
Sedlachek (70'), Javo (85')
Behruz Karimovning ishtiroki
Asosiy tarkibda to‘liq 90 daqiqa maydonda harakat qildi
Turnir jadvalidagi o‘rni
«Lugano» — 6-o‘rin (9 ochko) / «Yablones» — 16-o‘rin (5 ochko)
«Yablones» tarkibi: Mixelak, Sedidla (Novak, 87), Tekiyashki, Pavlovich, Slama, Sedlachek, Okeke, Chanturushvili, Xolli (Rusek, 60), Alium (Polidar, 90+2), Javo.
«Lugano» tarkibi: Ballmoos, Bichsel (Markes, 81), May, Papadopulos, Alioski, Bislimi, Kendutsi (Monkada, 81), Behruz Karimov, Pixlstrom, Ajeti (Behrens, 81), Kastro (Steffen, 63).
Sizningcha, Shveysariya chempionati va yevrokuboklarda muntazam o‘yin amaliyotiga ega bo‘layotgan Behruz Karimov yaqin orada O‘zbekiston milliy terma jamoasining asosiy himoyachilaridan biriga aylana oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va xorijda to‘p surayotgan o‘zbek legionerlarining faoliyatini kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu yangilikni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…