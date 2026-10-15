Brayton — Kauno Jalgiris: tarkiblar va jonli matn
Konferensiya ligasi doirasidagi Brayton — Kauno Jalgiris uchrashuvi 16 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Brayton boshlang‘ich tarkibi: 1. Verbryuggen B., 21. Boskali O., 20. Koshtinya, 5. Dank L. (kapitan), 13. Gross P., 8. Xinshelvud Dj., 33. O'Rayli M., 15. Osman I., 10. Rutter G., 30. Svoboda M., 35. Yalkuye M.
Brayton zaxiradagilari: 14. Andres K., 26. Ayari Ya., 12. David P., 29. De Kyoyper M., 25. Gomes D., 59. Ibragim Ya., 24. Kadioglu F., 19. Kostulas K., 38. Makgill T., 50. Nti S., 23. Stil Dj., 44. Vushkovich L.
Brayton bosh murabbiyi: Xyurseler F.
Kauno Jalgiris boshlang‘ich tarkibi: 55. Svedkauskas T. (kapitan), 32. Baldassarra F., 7. Benshaib A., 23. Ernandes A., 37. Iyobosa Edokpolor N., 8. Karashima Ya., 15. Leo Ribeyro, 45. Mutashi Dj., 70. Urega F., 19. Renan Oliveyra, 3. Tolordava A.
Kauno Jalgiris zaxiradagilari: 24. Burba M., 27. Debelyux G., 17. Fiolich I., 20. Kalik A., 62. Kastrati L. II., 33. Konatar M., 9. Krekovich L., 77. Lekiatas R., 22. Mikelionis D., 10. Sirgedas G., 14. Slivka V.
Kauno Jalgiris bosh murabbiyi: Sopich Z.
Izohlar 0
…