Riga FK — Yablones: tarkiblar va jonli matn
Konferensiya ligasi doirasidagi Riga FK — Yablones uchrashuvi 6 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Riga FK boshlang‘ich tarkibi: 12. Pirich K., 23. Tonishevs M., 21. Musa B., 5. Vassom K., 13. Yurkovskis R. (kapitan), 40. Ankra A., 8. Yago Sikeyra, 22. Diop M., 18. Ulad M'Xand S., 7. Auani R., 10. Rejinaldo Ramires.
Riga FK zaxiradagilari: 19. Badamosi M., 11. Kayo Ferreyra, 34. Chernomordiys A., 44. Kazainis M., 91. Orols F., 15. Robalo Pedro S. L., 6. Sako K., 25. Tayvo A.
Riga FK bosh murabbiyi: Gula A.
Yablones boshlang‘ich tarkibi: 99. Mixelak K., 18. Sedidla M., 15. Pavlovich D., 20. Slama Y., 7. Chanturishvili V. (kapitan), 24. Xolli D., 13. Sedlachek R., 25. Nebila S., 21. Polidar M., 9. Rusek A., 17. Alium S.
Yablones zaxiradagilari: 19. Xramosta Y., 44. Javo L., 33. Kukuchka M., 36. Kuol G., 57. Novak F., 12. Nikrin D., 6. Okeke N., 40. Reyner V., 14. Souchek D., 10. Suchan J., 8. Zorvan F.
Yablones bosh murabbiyi: Kozel L.
Izohlar 0
…