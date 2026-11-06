Xetafe — Brayton: tarkiblar va jonli matn
Konferensiya ligasi doirasidagi Xetafe — Brayton uchrashuvi 6 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Xetafe boshlang‘ich tarkibi: 13. Soriya D., 17. Kiko Femeniya, 15. Boselli S., 2. Jene (kapitan), 22. Moxika X., 23. Mangala O., 8. Gudel N., 21. Garsiya A., 10. Satriano M., 11. Terrats R., 20. Azon I.
Xetafe zaxiradagilari: 5. Abkar A., 3. Davinchi, 35. Ferrer D., 16. Francho, 1. Letachek Y., 6. Martin M., 9. Mayoral B., 28. Risko A., 4. Sazonov S., 19. Unal E., 26. Valu J.
Xetafe bosh murabbiyi: Bordalas Ximenes J.
Brayton boshlang‘ich tarkibi: 1. Verbryuggen B., 20. Koshtinya, 30. Svoboda M., 5. Dank L. (kapitan), 3. Hadjam J., 13. Gross P., 21. Boskali O., 26. Ayari Ya., 35. Yalkuye M., 10. Rutter G., 8. Xinshelvud Dj.
Brayton zaxiradagilari: 29. De Kyoyper M., 25. Gomes D., 59. Ibragim Ya., 19. Kostulas K., 38. Makgill T., 50. Nti S., 33. O'Rayli M., 15. Osman I., 23. Stil Dj., 44. Vushkovich L.
Brayton bosh murabbiyi: Xyurseler F.
Izohlar 0
…